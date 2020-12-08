Министр иностранных дел Албании Гент Цакай встретился 4 декабря в Приштине с главой МИД сепаратистского Косово Мелизой Харадинай-Стубла. Во время этой встречи они приняли представителей албанских политических партий из так называемой Прешевской долины. Так албанцы называют муниципалитеты Прешево и Буяновац, которые находятся в Центральной Сербии и в котором проживает преимущественно албанское население, а также и муниципалитет Медведжа, несмотря на то, что проживающее там количество албанцев нельзя считать значительным. На совместной пресс-конференции по итогам встречи Харадинай-Стубла был задан вопрос, будут ли представители «Прешевской долины» участвовать в переговорах о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной. По ее словам, это будет решать премьер-министр так называемой Республики Косово Авдуллах Хоти.

Mfa-ks.net Гент Цакай и Мелиза Харадинай-Стубла

Чего представители албанцев, проживающих в регионе, в котором ранее уже происходили вооруженные столкновения между албанскими экстремистами и сербской полицией, добиваются на встрече с министрами иностранных дел Албании и Косово, ИА REGNUM рассказывает директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.

Как Вы считаете, могут ли сербские власти согласиться на присоединение представителей албанцев Прешево и Буяноваца к переговорам о «нормализации отношений» с Косово, если соответствующий запрос поступит со стороны Приштины?

Сложно сказать, на что готовы согласиться сербские власти, так как главная проблема заключается в том, что для сербских властей не существует никакой красной линии. Это понятно албанцам, которые постоянно выставляют дополнительные требования. Главная причина, по которой косовский вопрос все еще не решен — это как раз максималистские требования албанской стороны.

До сих пор сербские власти постоянно шли навстречу албанцам и выполняли их условия в ущерб государственным и национальным интересам Сербии.

Разумеется, албанцы в переговорах с Белградом пользуются поддержкой США. Американцы — главные покровители так называемой косовской независимости. И все, чего Приштина до сих пор добилась, она добилась благодаря американской поддержке. Поэтому для меня не стало бы сюрпризом, если бы оказалось, что за требованиями о присоединении албанцев юга Центральной Сербии к Косово стоит Вашингтон.

Mfa-ks.net Встреча министров иностранных дел Албании и сепаратистского Косово

Почему Вы так думаете?

В последнее время заметны частые провокации с албанской стороны. Недавно албанский депутат сербской Скупщины Шаип Камбери, например, принес на парламентское заседание флаг Албании.

Но отсутствие реакции со стороны государственных органов Сербии в данном случае является намного более серьезной проблемой, нежели сами провокации албанцев. Официальный Белград уже много лет игнорирует подобные проблемы и даже не пытается их решать. Поэтому у албанцев растут аппетиты, и они все охотнее решаются на шантаж.

Но если говорить о присоединении представителей албанцев с юга Центральной Сербии к переговорам Белграда и Приштины, которые ведутся при посредничестве ЕС, мне кажется, что в данный момент сербские власти на это не согласятся. Тем не менее албанцы выставляют такие требования с учетом их стратегических целей. Если власти Сербии под предлогом поиска возможностей для установления долгосрочного мира, вопреки конституции страны и Резолюции 1244 СБ ООН подпишут «всеобъемлющее соглашение о нормализации отношений с Приштиной», проблема этнического сепаратизма албанцев, а также албанского терроризма, не разрешится.

Mfa-ks.net Встреча министров иностранных дел Албании и сепаратистского Косово

Допускаете ли Вы, что официальная Тирана и сепаратистские власти в Приштине намерены в будущем поднять вопрос принадлежности территории трех муниципалитетов на юге Сербии (Прешево, Медведжа и Буяноваца)? Это как раз те муниципалитеты, которые ранее упоминались в планах «обмена территориями» между сербами и албанцами.

Албанцы не откажутся от планов по присоединению юга Центральной Сербии к Косово и Метохии. Так как план Александра Вучича и Хашима Тачи по поводу так называемого обмена территориями западные страны не поддержали (Германия больше всего противилась этому), он отложен в долгий ящик, но это не значит, что албанцы отказались от своих сепаратистских устремлений. Они никуда не денутся даже в том случае, если между Белградом и Приштиной будет подписано какое-то долгосрочное соглашение. К решению данной проблемы надо подходить совершенно по-иному, с учетом действующего законодательства. Государственные органы должны реагировать на открытую пропаганду сепаратизма, так как она является противозаконной. На территории так называемой Прешевской долины давно существует проблема албанского сепаратизма и терроризма, который был особо активен в 1999 и 2000 году. Тогда террористическая организация «Армия освобождения Прешево, Буяноваца и Медведжи» постоянно нападала на сербскую полицию.

Албанцы очень активно лоббируют свои интересы везде, где только можно. В то же время Сербия стесняется предложить даже малейшую инициативу — например, для Белграда было бы важно увязать вопрос албанского сепаратизма с вопросом борьбы против международного терроризма. К этому надо добавить и борьбу против торговли наркотиками и людьми.

Если сербское государство упорно игнорирует проблемы и не поднимает вопросы защиты конституции и действующего законодательства, можно ожидать, что проявления сепаратизма будут только усиливаться.

Mfa-ks.net Встреча министров иностранных дел Албании и сепаратистского Косово

Также во время встречи стороны согласовывали совместные с албанцами «Прешевской долины» действия, направленные на борьбу с «пассивизацией адресов в Медведже» (проверка фактического проживания лиц албанской национальности по заявленному адресу с целью приведения избирательных списков в соответствие с реальным количеством избирателей — ИА REGNUM). Стороны даже подписали соответствующее соглашение. Что скрывается за подобным намерением, особенно если учесть, что в Медведже албанцы в меньшинстве, и что сербские власти относительно недавно провели проверку фактического состояния избирательных списков?

В Медведже проживает небольшое количество албанцев, не более 7% от общей численности населения муниципалитета. Но они и этот муниципалитет включили в свои планы создания «Великой Албании». Напомним, что албанцы в качестве цели своих завоевательных планов не постеснялись обозначить даже Ниш — самый большой город на юге Сербии.

Насколько мне известно, в муниципалитете Медведжа существует большое количество фиктивно зарегистрированных албанцев, которые не проживают на этой территории. Надо сказать, что количество албанцев, проживающих в Косово и Метохии, тоже уменьшается, так как они уезжают на заработки в Западную Европу. Но представители западных стран, так же как и власти в Белграде, всегда говорят о том, что в Косово и Метохии живёт от полутора до двух миллионов албанцев. Реальное количество же не превышает 800 тысяч. Кому-то эта игра цифрами идет на руку. Выдавая желаемое за действительное, эти люди выполняют намеченные планы.

За соглашением, о котором говорилось на встрече в Приштине, на самом деле кроется инструмент, необходимый для дальнейшего давления на сербское руководство. В этом не стоит сомневаться. Албанские власти скоординировано действуют ради осуществления своих планов, и в этом их поддерживает большинство стран Запада.