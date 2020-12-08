



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Намеченный на 11 декабря саммит Совета ЕС обещает стать бурным и шумным. Франция, Греция и Кипр предприняли максимум для того, чтобы на нём устроить «судилище» над Турцией, включая в повестку дня напряженность в Восточном Средиземноморье и возможные санкции против Анкары в связи с разведкой природного газа в спорных водах региона. При этом высказываются точки зрения, согласно которым будут пересмотрены отношения Турции с ЕС и США. Были также предприняты попытки устроить, как выразился один европейский эксперт, «невиртуальный скандал». Немецкий спецназ явно по наводке захватил турецкое судно, подозревая моряков в перевозке оружия в ливийский порт Мисурата. Но в ходе обыска никаких незаконных материалов не было обнаружено. Однако несмотря на то, что капитан предоставил подробную информацию о перевозимом грузе, его вместе с командой долго насильно удерживали и провели на судне несанкционированный обыск.

Помимо этого, в Брюсселе и особенно в Париже очень внимательно следили за действиями Турции в ходе недавней карабахской войны, в которой она однозначно стояла на стороне Азербайджана. Анкару можно обвинить в том, что она своими заявлениями разжигала воинственный пыл Баку, но с точки зрения международного права к ее действиям в Закавказье придраться сложно. Бывший посол Турции в США Шюкрю Элекдаг в интервью турецкому изданию Sözcü призвал европейских критиков турецкой политики проанализировать все ее достижения в результате карабахской войны. «С соглашением о прекращении огня российские военные под видом миротворческих сил разместились в Карабахе, — говорит Элекдаг. — Карабах перешел от армянской оккупации под российское военное господство. Это будет иметь стратегические последствия. Россия расширила свое доминирование в регионе». Конечно, в Азербайджане победа в этой войне создала атмосферу праздника и радостного ликования. Но надо признать и то, что азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву удалось использовать в своих интересах альянс с Турцией и дипломатию с Россией.

Минобороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Далее по Элекдагу: «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «освобождены оккупированные территории Азербайджана и весь Карабах». Анкара «будет вместе с Россией участвовать в совместной миротворческой миссии, которая создается в регионе для контроля и наблюдения за выполнением соглашения о прекращении огня». Однако в дальнейшем, когда выяснилось, что Турция была отстранена от политического процесса и не включена в состав миротворческих сил, которые станут контролировать режим прекращения огня «на земле», нагорно-карабахская проблема «сохранилась». При этом Франция как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ вообще выпала из этого процесса, и не совсем понятно, кто, как и на чьих нервах пытается играть — Турции или ее европейских противников. ЕС всё грозит Анкаре какими-то туманными санкциями, то ли краткосрочными, то ли среднесрочными, то ли долгосрочными, но Турции почему-то не страшно.

В чём дело? Le Monde, выясняя причины столь решительной турецкой внешней политики, считает, что Эрдоган, в отличие от лидеров Европы, грамотно просчитал момент «написания своего нового национального романа». И дело не только в его умении пробуждать старых демонов истории. Сейчас Анкара разыгрывает собственную партию, пользуясь отсутствием в регионе державы-регулятора, пока США не до того. Экзистенциональной угрозы со стороны Москвы для Турции не существует. Во всяком случае, пока. Что касается Евросоюза, то Анкара поняла, что никогда не станет его полноправным членом, даже если проведет все требуемые от нее реформы. Отсюда востребованность таких сценариев, как «голубая родина», который предполагает суверенитет Турции в зоне в 462 000 кв. км в Чёрном и Эгейском морях, а также Восточном Средиземноморье. Или «глубинной истории в Азии». Так что, в отличие от предыдущих кризисов с НАТО или ЕС, нынешние проблемы Турции с ними же лишь внешне сводятся к «обычному противостоянию». Для Турции это и конфликт, и возможность исторического геополитического разворота одновременно.

Минобороны Азербайджана ВС Турции и Азербайджана

Политолог Стамбульского университета Билги Эмре Гонен считает, что Анкаре всегда удавалось играть на том, что «у ЕС никогда не было внешнеполитического консенсуса». Он «не ожидает жестких санкций в отношении Турции от саммита лидеров ЕС в конце этой недели». По его словам, «напряженность будет расти и дальше, и Евросоюз не сможет найти решение, но это контролируемый конфликт с проекцией на глобальный контекст». В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас заверил, что Европейский союз «продолжит диалог с Анкарой даже на фоне напряженности в Восточном Средиземноморье». Европа не хочет терять Турцию, но и не собирается относиться к туркам как к европейцам. Те понимают, что в Европу их не возьмут, и потому продолжают вести свою игру. Эрдоган мыслит «глубже», обвиняя ЕС в «стратегической слепоте», и призывает Брюссель перестать позволять использовать себя в качестве «тарана» в интересах Греции и греков-киприотов. Так что пока каждому свое.