Собственно, здесь каждый играет первую скрипку, ибо InClassica — это фестиваль, где что ни музыкант, то primusinterpares, первый среди равных.Константин Ишханов, главаЕвропейского фонда поддержки культуры, затеял в столице Мальты Валлетте форум InClassica, который из года в год привлекает самобытными, порой экстравагантными программами и изобретательной сюжетной линией. Был фестиваль композиторский, с музыкой живых классиков и их личным присутствием — вечной памяти гении Гия Канчели и Кшиштоф Пендерецкий дали понять тогда, что самое важное скрывается между нот. Был фестиваль камерный, где в дивном зале городка Флориана, служившего ранее методистской церковью, играли раритетные составы вроде трио Wanderer, еще помнящие о том, что настоящая музыка не терпит приблизительности.

Фото предоставлено пресс-центром фестиваля Юбилейный X Международный фестиваль InClassica. Постер

И вот — новый блестящий сценарий, куда вмещается столько, что, кажется, не хватит и трех фестивальных недель: количество музыкальных гениев зашкаливает, опусы разножанровые по максимуму, а главное, на юбилей приглашены целых восемь (!) оркестров со своими дирижерами, которые по мере развития интриги будут совершать рокировку. Состоится и чествование Дворжака — в 2021 году отмечается 180 лет со дня рождения чешского классика; и финальный этап международного фортепианного конкурса «14 путей на Мальту» — Classic Piano с призовым фондом 300 000 евро; и фестивальная Мальтийская Академия классической музыки предоставит фантастическую возможность молодым поучиться у маститых профессоров со всего мира (в их числе кого только нет, даже Захар Брон, «профессор вундеркиндов»). Также ожидаются Марта Архерич с Рудольфом Бухбиндером, которые поделятся собственным видением музыки, читая лекции о сокровенном. Признайтесь, ведь вам хочется услышать, как говорит великая Марта?

Международный музыкальный фестиваль InClassica — один из самых известных фестивалей классической музыки в мире — ежегодно проходит в апреле-мае в Валлетте (Мальта), признанной культурной столицей Европы. Его создатель и учредитель — Константин Ишханов, президент Европейскогофондаподдержкикультуры, у которого какое-то особое чутье на гениев; мало кто сегодня наделен таковым. Оттого на фестивалях его уютно всем. Выступить наInClassica, который всегда отличается оригинальностью программ, престижно для любого музыканта.

Особая энергетика создается не только благодаря присутствию звезд классического мира— ведь речь идет об уникальном островном государстве, где старинная архитектура (все концерты проходят в исторических зданиях с уникальной акустикой) окружена морем со всех сторон, что добавляет фестивалю какой-то особой магии.

Даже при беглом просмотре фестивальной программы глаза разбегаются — и это сегодня, в условиях локдауна, когда музы молчат, а музыка всё чаще звучит не со сцены, а с экрана? Настоящий revival классической музыки, новая эпоха Возрождения, иначе не скажешь. 25 концертов, 33 солиста, в их числе легенды фортепиано Григорий Соколов и Марта Архерич, Рудольф Бухбиндер и Денис Мацуев, легенды скрипки Гидон Кремер, Дэниел Хоуп и Максим Венгеров, легенда виолончели Готье Капюсон и прочие абсолютные звездные величины, всех не перечесть. И беспрецедентное количество оркестров, да каких — Мальтийский филармонический и Мальтийский молодежный, Королевский филармонический оркестр из Лондона, Российский национальный оркестр, Королевский филармонический оркестр Льежа, Иерусалимский симфонический оркестр, Немецкий государственный филармонический оркестр Рейнланд-Пфальца и Государственный симфонический оркестр Армении, за пультами которых можно будет наблюдать Сергея Смбатяна, Мариуса Стравинского, Гергея Мадараша, Александра Сладковского, Джанлуку Марчиано, Дмитрия Яблонского, Александра Шелли и Майкла Фрэнсиса. К тому же дирижеры, как уже говорилось, будут сменять друг друга на подиуме, так что в нашем сознании запечатлеются в итоге не восемь оркестров, а куда больше — ведь из-под палочки одного маэстро оркестр звучит одним образом, а из-под палочки другого — совершенно иначе.

Композитором-резидентом фестиваля по-прежнему остается Алексей Шор, неоклассик и неоромантик по стилю и мироощущению, автор музыки, приятной во всех отношениях. Тут надобно отметить, что InClassica представит жителям и гостям очаровательного средиземноморского острова как музыку вечную, лишенную возраста, так и музыку новую, возраста опять же лишенную по причине новорожденности. В частности, нам выпадет шанс услышать премьеру нового Скрипичного концерта Алексея Шора в исполнении самого юного участника фестиваля 19-летнего Даниэля Лозаковича — это, напомню, скрипач-вундеркинд из Стокгольма, сенсация нынешнего скрипичного мира и самый молодой музыкант в истории, ставший эксклюзивным артистом Deutsche Grammophon. У него потрясающая техника, идеальная интонация, уверенный, мощный, чистый, теплый звук. Его с самого детства воспринимают всерьез, поскольку он очень серьезный художник. Кто-то пытается сравнивать его с Яшей Хейфецем, хотя он прекрасен сам по себе, и сравнений никаких не требуется. В последнее время Даниэль играет на Страдивари ex-Baron Rothschild 1713 года, идеально подходящей по звучанию к музыке Шора — мировая премьера его Скрипичного концерта си-бемоль минор состоится на заключительном концерте InClassica; за пультом Мальтийского филармонического — один из лучших дирижеров современности Сергей Смбатян.

Произведения Шора, резидента Мальтийской филармонической академии и Государственного симфонического оркестра Армении, будут звучать на протяжении всего фестиваля. Пианист Денис Кожухин вновь изложит собственную версию «Путевого дневника» (Travel Notebook) — своего рода музыкальной рефлексии или, если угодно, размышления автора о тех городах, где ему довелось побывать. Андрей Гугнин дебютирует на фестивале «Детскими воспоминаниями» (Childhood Memories) — концертом Шора для фортепиано с оркестром, а Готье Капюсон — концертом для виолончели с оркестром «Музыкальное паломничество» (Musical Pilgrimage), впервые прозвучавшим на Мальте в исполнении румынского солиста Андрея Ионицы. Американская скрипачка Стелла Чен, победительница конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе, предложит необычную трактовку «Фантазмов», вызывающих в воображении поразительные слуховые образы — от грез до видений и призраков. И это, разумеется, далеко не полный перечень — ибо услышим мы много чего замечательного, включая сюиту из балета «Хрустальный дворец», которая была исполнена на открытии 40-й юбилейной церемонии вручения премии «Граммофон» (Gramophone Classical Music Awards). Поведают о насильственной свадьбе придворных шутов в ледяном дворце на Неве, спровоцированной императрицей Анной Иоанновной, сопрано Кармен Джаннаттазио с Иерусалимским симфоническим оркестром и дирижером Джанлукой Марчиано. И еще: непременно обратите внимание на две песни, посвященные Алексеем Шором его детям, Марку и Натали, скрывающие в себе так много потаенной любви, — теперь они прозвучат в версии для альта в исполнении Дэвида Аарона Карпентера.

Образы Великой осады

Честь открыть юбилейный фестиваль InClassica выпала симфонической поэме композитора-резидента «Образы Великой осады», посвященной историческим событиям, пережитым Мальтой в 1565 году, когда Османская империя неудачно попыталась вторгнуться на остров рыцарей-иоаннитов. По словам Алексея Шора, «этот цикл не пытается оправдать ужасы и славу Великой осады, скорее, он представляет несколько романтизированных образов, связанных с ней». Примечательно также, что автор подходит к историческим событиям с точки зрения человека XXI века. К тому же Шор первым из композиторов обратился к этому эпизоду мальтийской истории. Несмотря на слова Вольтера, ставшие мемом: «Ничто на свете не известно так хорошо, как осада Мальты».

Музыкальные картины великой битвы воссоздадут два оркестра: Иерусалимский симфонический оркестр и Мальтийский филармонический оркестр под управлением их музыкального руководителя — феноменального молодого дирижера Сергея Смбатяна. К слову, наряду с батальными сценами в партитуре присутствуют совсем уж далекие от войны эпизоды вроде «Грез юных рыцарей», или «Баркаролы святого Эльма», или танцев на балу Великого магистра. В оркестровой вертикали можно расслышать много чего интересного — музыка здесь становится и живописью, и трагедией, и авантюрным романом.

Масштабное симфоническое полотно развернется в Валлетте, в одном из старейших европейских зданий Сакра Инфермерия (XVI век), где в настоящее время расположен Средиземноморский конференц-центр — именно он стал свидетелем мировой премьеры поэмы, посвященной героической обороне острова, в 2018 году. Напротив центра, бывшего некогда госпиталем рыцарей-иоаннитов, по сей день высится форт Св. Эльма — кровопролитная битва за эту крепость стала прелюдией к Великой осаде. К счастью, рыцари победили — прогнали захватчиков, отстояли остров. А дальше — мультяшная версия битвы, сюита из балета Чайковского «Щелкунчик» с его армией коварных мышей, елочно-игрушечными солдатиками и конфитюрным финалом — логичное продолжение концерта-открытия.

Супергерои мира классической музыки

Об особом статусе Мальтийского фестиваля свидетельствует участие в нем знаменитого скрипача и дирижера Гидона Кремера, «ин@родного артиста», который — напомним — в недалеком прошлом отрекся от фестиваля в Вербье, поставив тому не самый лестный диагноз. Музыкант-идеалист Кремер позволяет вовлечь себя только в те события, которые дают ему возможность остаться в мире музыки самим собой. Заигранные программы ему неинтересны. К примеру, пару лет назад в Иерусалиме в скрипичной версии Кремера звучали «Прелюдии к утраченному времени» Мечислава Вайнберга, в оригинале написанные для виолончели, а именно для Ростроповича, и сопровождались его же, Кремера, видеоинсталляцией, составленной из работ литовского фотографа Антанаса Суткуса эпохи 60-х. Каждой хрупкой и пронзительно-печальной прелюдии скрипач дал название и объединил их весьма необычным способом: фотографии всплывали и исчезали на экране позади солиста в точно назначенное время, то убивая мгновение, то четко фиксируя его отпечатанный во времени и в музыке статус.

На Мальте Гидон Кремер исполнит со своей спутницей Гидре Дирванаускайте Двойной концерт для скрипки и виолончели Филипа Гласса (выросшего, напомним, в семье еврейских эмигрантов из Литвы), к чьим сочинениям Кремер, уроженец Латвии, обращается довольно часто. Среди прочего он записал с венскими филармониками его Первый скрипичный концерт, посвященный памяти отца Гласса, и Второй концерт — «Американские времена года». Двойной же концерт был написан по заказу Нидерландского театра танца в минималистской традиции, с повторяющимися структурами, как ритмическими, так и мелодическими, которые пронизывают всё произведение — подобно кирпичикам, из которых возводится здание бытия.

Любопытно, что драматичный Гласс соседствует в программе с Шестой ре-мажорной симфонией Дворжака, милой, доброй и очень славянской. Еще более любопытно, что дирижирует программой Сергей Смбатян, который три года назад прочел на Мальтийском фестивале дворжаковскую Девятую («Из Нового Света»), превратив ее в опус тонкий и эстетский, особенно в элегической второй части, навеянной «Песнью о Гайавате», — она была неспешной и негромкой, очень уязвимой и интеллектуально значимой, завораживающей своей тишиной, длящейся идеально положенное ей время.

FirstLady мировой фортепианной сцены Марта Архерич (которую часто называют Мартой Аргерих, вопреки ее желанию) вновь продемонстрирует всю степень своей легендарной свободы, интуитивной и непредсказуемой, как сама музыка. Отчаянно и бесповоротно молодая 79-летняя меркурианка, MarthaTheGreat по-прежнему носит высокие каблуки, распущенные волосы, премного тронутые сединой, и концертные юбки бодрого дизайна. Ее пианизм запредельно прекрасен, ибо она уже давно над музыкой. И мысль ее всегда звучит свежо, даже импровизационно. Ее естественность и независимость (язык не повернется применить к Марте термин рубато) не позволяют интерпретировать музыку, но лишь воплощать ее суть.

На фестивале InClassica Марта Архерич с Иерусалимским симфоническим оркестром под управлением Дмитрия Яблонского исполнит Первый фортепианный концерт Бетховена до мажор — тот самый, что она впервые записала на исторических инструментах вместе с голландским Orchestra of the 18th Century под управлением Франса Брюггена. По сути, концерт этот у Бетховена не первый, а третий, просто ему повезло быть первым опубликованным. Посвящен он ученице композитора Бабетте фон Кеглевич и написан под ощутимым влиянием Моцарта, в частности его Фортепианного концерта до мажор, K. 503. У Марты Архерич с этим опусом особая духовная связь: с Первым концертом Бетховена она дебютировала, будучи семи лет от роду. С тех пор она играла его не раз, в том числе на старинном инструменте в фильме «Дыхание оркестра» в 2013 году, — и всякий раз иначе. Так что следует быть готовыми к очередной премьере.

Легенда фортепианного мира Григорий Соколов — фигура мистическая и почти мифическая, поскольку он является миру нечасто, — возвращается на Мальту с клавирабендом. Обратите внимание: на грядущем фестивале все солисты играют с оркестрами, и только Соколов — один.

Харизма Григория Соколова настолько велика, что он легко повергает слушателей в состояние сродни трансу. Самые заигранные опусы он облюбовывает-медитирует по-своему, рассматривая их с абсолютно новой перспективы. И предлагает во время раритетных сольных концертов (исключительно сольных — с оркестром Соколов уже давно и принципиально не выступает) вступить в тесные отношения с музыкой и выявить ее глубинный духовный смысл.

Ко всему прочему, Григорий Соколов проявляет интерес к механизму и настройке инструмента, на котором он играет в тот или иной момент. «Чтобы понять рояль, требуется время; ведь у каждого — своя индивидуальность, однако нам приходится играть вместе», — поясняет он.

Впервые на Мальте Соколов выступил на Международном музыкальном фестивале InClassica в 2017 году, во второй раз — в 2018-м. Его нынешний клавирабенд включает произведения Моцарта и Брамса. И наверняка чьи-то еще: традиционной частью соколовского ритуала давно уже стали бисы, которые являются не признаком благосклонности, но фактически третьим отделением концерта.

Фото предоставлено пресс-центром фестиваля Максим Венгеров и Сергей Смбатян на Фестивале InClassica 2018

Феноменальный скрипач Максим Венгеров, один из самых почитаемых artiste étoile планеты, после перерыва, связанного с травмой плеча, стал совсем уж выдающимся музыкантом — изощренная техника, сияющий звук, особое умение передавать эмоции, стройность пропорций, непринужденность в исполнении самых сложных фрагментов; порой его скрипка вообще говорит густым альтовым тембром. К слову, играет Максим смычком Яши Хейфеца на инструменте работы Страдивари 1727 года, принадлежавшем скрипачу, композитору и другу Бетховена Крейцеру. И инструмент этот вот уже 22 года высказывает мысли и эмоции нынешнего своего обладателя.

Широкая романтическая эмоция, хоть и умудренная мастерством, Венгерову по-прежнему по сердцу: в Концерте для скрипки с оркестром «Морские пейзажи» Алексея Шора, который прозвучит в дни фестиваля, вы услышите тот же объемный и летящий звук, к тому же Венгеров эффектно комбинирует сложнейшие приемы звукоизвлечения. Кроме того, в его программу включена Рапсодия для скрипки с оркестром Равеля «Цыганка», которую автор в письме к Бартоку назвал произведением дьявольской сложности.

Выступит Максим Венгеров вместе с Королевским филармоническим оркестром под управлением Сергея Смбатяна — с этим дирижером у него давно уже сложился на диво гармоничный тандем. Оттого любой оркестр, ведомый Смбатяном, оказывается к солисту предельно чуток: скажем, в «Морских пейзажах» прозрачная оркестровая ткань сходна по ощущению с накидкой из органзы, накинутой на плотную скрипичную материю. В продолжение вечера Смбатян с оркестром исполнят Шестую («Патетическую») симфонию Чайковского, его, Петра Ильича, лебединую песню (если не считать Третьего фортепианного концерта — но это уже формальности). Надо сказать, что Чайковского Смбатян тоже исполняет удивительно: вроде та же внутренняя борьба с несовершенствами жизни — но в манере почти неузнаваемой, освобожденной от пафоса, от психологических вывертов, а еще от всех клише.

Один из лучших современных пианистов, народный артист России Денис Мацуев, руководитель множества фестивалей, конкурсов и фондов, порадует излюбленным Третьим концертом Рахманинова, который называет «лейтмотивом своей жизни». Это сочинение — и вправду визитная карточка Мацуева: впервые он сыграл Третий концерт в 15 лет и играет до сих пор, демонстрируя весь свой богатейший арсенал, технический и эмоциональный, восхищая взрывоопасными каденциями и мощными каскадами аккордов. Владение звуком у этого музыканта настолько абсолютно, что он способен оглушить даже пианиссимо — мне никогда не позабыть его нежнейшую акварель в «Баркароле» Чайковского и в эпизоде, следующем после MitallerKraft в восьмой пьесе «Крейслерианы». В Рахманинове же пианист демонстрирует все стороны собственной противоречивой натуры, ведь Рахманинов — это его, Мацуева, ДНК, его плоть и кровь, его эмоции, его энергетика, его Серебряный век. Кажется, когда Денис Мацуев играет Рахманинова, он состязается (то бишь концертирует) не с оркестром, а с самим собой, извлекая из глубин рояля не просто загадочную русскую душу, но самую суть бытия.

Место за пультом Российского национального оркестра на рахманиновском вечере займет Александр Сладковский, основатель и руководитель международного фестиваля имени Рахманинова «Белая сирень». Помимо Третьего концерта, в программе заявлены «Симфонические танцы» — последний опус Сергея Васильевича с грозной секвенцией Dies irae в финале. Между прочим, это сочинение вошло в сборник симфонических произведений Рахманинова, который Александр Сладковский записал недавно с руководимым им Госоркестром Республики Татарстан.

Рудольф Бухбиндер, знаковый интерпретатор произведений Бетховена, на сей раз сыграет Брамса — а именно Первый фортепианный концерт ре минор, нечеловеческую музыку с портретом далекой возлюбленной Клары Шуман в Adagio. Занятно, что премьера этого концерта в 1859 году чуть не стала концом только начавшейся карьеры молодого композитора, ибо новизна его смутила умы и уши тогдашних слушателей, да и критиков, распекавших «пронзительные диссонансы» (так им тогда казалось).

Этот юношеский шедевр Рудольф Бухбиндер записал с Николаусом Арнонкуром и оркестром Concertgebouw, выразив свое мнение по поводу ранней брамсовской музыки и поместив ее в правильный культурный и биографический контекст. Получился еще один шедевр, в котором проявилось всё благородство пианиста-интроверта. Не обошлось, впрочем, и без Дантова «Ада».

Примечательно, что Бухбиндер, придающий большое значение работе с оригиналами, собственноручно переписал партии обоих фортепианных концертов Брамса. В книге воспоминаний пианиста-интеллектуала можно прочесть замечательную фразу: «Разумеется, многими блюдами можно пресытиться. Но никогда нельзя «наиграться» шедеврами фортепианной литературы, даже если ты их исполнял уже сотни раз».

Партнером Бухбиндера выступит на сей раз Немецкий государственный филармонический оркестр Рейнланд-Пфальца под управлением Майкла Фрэнсиса, который отдаст должное и юбиляру года — на его долю выпали «Славянские танцы» Дворжака, которые, в отличие от Первого Брамса, своего автора как раз прославили. Самое же интересное, что лепту свою в мировую известность Дворжака внес именно Брамс, который ходатайствовал за него перед влиятельным берлинским издателем Зимроком, опубликовавшим в итоге «Славянские танцы».

Очаровательный рыжеволосый скрипач Дэниел Хоуп, музыкант и человек, выросший в доме Иегуди Менухина, — один из самых больших оригиналов современной сцены. Свои выступления он часто превращает в увлекательный лекторий, интригуя публику остроумными рассказами о композиторах и приводя факты, о которых мало кто знает. А еще он снимает фильмы, пишет книги и сценарии, ведет радиошоу, преподает, получает премии (к примеру, является пятикратным обладателем Echo Klassik и лауреатом Европейской премии по культуре), руководит камерными оркестрами, играет на скрипке Гварнери Ex-Lipin'ski 1742 года, творит добро и дарит радость. Так что не случайно его мальтийский концерт называется Hope For The Heart.

На фестивале InClassica Хоуп исполнит Первый скрипичный концерт Бруха — хрестоматийный соль-минорный, написанный двенадцатью годами ранее столь же популярного Скрипичного концерта Брамса. Он также посвящен Йозефу Иоахиму и так же отвешивает ему поклон венгерской темой финала. Спутниками Дэниела Хоупа станут Сергей Смбатян и Мальтийский филармонический оркестр, которые сыграют в этот вечер увертюру Бетховена «Кориолан» и Седьмую симфонию Прокофьева — до-диез минорную, но совсем не грустную и совсем не трагическую, пусть и написана она была за год до смерти композитора, отчего ее любят называть «прощальной».

Еще один автор нескучных историй про композиторов — британский виолончелист Стивен Иссерлис, музыкант исключительного стиля и вкуса, в чьем прочтении мы услышим Первый виолончельный концерт Сен-Санса. Среди нашумевших детских книг Иссерлиса — «Почему Чайковский спрятался под диваном», «Почему Гендель покачивал париком» и «Всякие диковины про Баха и Бетховена». Из книг этих среди прочего можно почерпнуть, что юбиляр года Дворжак вел учет поездов и гонял голубей. Но это так, к слову. А вообще-то известный виолончелист способен сделать из любого ребенка меломана. Из взрослого — тем более. Потому что Стивен Иссерлис, несмотря на всю свою ребячливость и остроумие, музыкант серьезный и глубокий. Он удивительно хорош и в аутентичном исполнительстве — играет Баха на жильных струнах, и в классическо-романтическом репертуаре, и в contemporarymusic: современные авторы охотно посвящают ему свои произведения. Не так давно он выступил в доме Бетховена в Бонне, сыграв на виолончели самого композитора. Да, Иссерлис является одним из двух ныне здравствующих виолончелистов, введенных в Зал славы журнала Gramophone.

Вместе с Иссерлисом свой взгляд на Сен-Санса выразят дирижер Мариус Стравинский и Российский национальный оркестр. Кроме того, в программе — сюита из музыки к опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» и раритетная Вторая симфония Шостаковича «Посвящение Октябрю», та самая, где звучит заводской гудок (как писал Дмитрий Дмитриевич, «мне нужно, чтобы гудок был в тоне фа, и совершенно необходимо, чтобы гудок мог бы делать crescendo от ppp до fff»). Музыка революции, что тут скажешь.

Фото предоставлено пресс-центром фестиваля Андреас Оттензамер на Фестивале InClassica 2018

Андреас Оттензамер, австрийский кларнетист со внешностью топ-модели, не успел разменять третий десяток — а уже подписал эксклюзивный контракт с Deutsche Grammophon и в течение десяти лет является первым кларнетом Берлинского филармонического оркестра. Высокий, статный любимец Келвина Кляйна и вправду красив, как картинка, но при этом отвечает всем стандартам классических музыкантов: начал занятия в раннем возрасте, перепробовал несколько инструментов, по примеру отца выбрал кларнет, выступал с Молодежным оркестром Густава Малера, оркестром Венской оперы и многими другими коллективами, мечтал стать одним из берлинских филармоников и… стал.

Впрочем, стоит ему прикоснуться к инструменту, как внешность отходит на второй план, ибо очень уж интересно играет этот кудесничающий музыкант. В его манере звуковедения сильны вокальные интонации, полнозвучие которых сохраняется даже в самой тихой динамике; к тому же он умудряется исполнять на одном дыхании самые длинные мелодические монологи. На сей раз Оттензамер сыграет неоклассический Концерт для кларнета с оркестром Алексея Шора в сопровождении Немецкого государственного филармонического оркестра Рейнланд-Пфальца, с Майклом Фрэнсисом за дирижерским пультом.

Уйти от обыденности предложит солирующий скрипач Сергей Догадин, победитель несметного множества конкурсов, в том числе XVI Международного конкурса имени Чайковского, исполнитель невероятно высокого уровня, наделенный особой харизмой. Несколько фестивалей удостоили его чести сыграть на скрипках Никколо Паганини и Иоганна Штрауса, а сингапурская компания The Rin Collection предоставила в его распоряжение скрипку Доменико Монтаньяны — венецианский раритет 1721 года. Именно на нем Догадин исполнит «Четыре сезона Манхэттена» Алексея Шора, где, как и во «Временах года» Вивальди, рассматриваются отношения человека и мироздания. Цикл Шора также состоит из четырех частей, только вот начинается он с «Лета», а заканчивается «Весной». Да и идея его опуса иная: если у Вивальди скрипка ведет себя как отдельный солирующий инструмент, у Шора она влита в оркестр и является его неотъемлемой частью. Временами года выступление Догадина не ограничится: будет любопытно сравнить его прочтение «Интродукции и Рондо каприччиозо» Сен-Санса с уже известными интерпретациями. Российским национальным оркестром в этот вечер дирижирует Сергей Смбатян; завершает программу Вторая симфония Рахманинова.

Один из самых экспрессивных виолончелистов современности Готье Капюсон, помимо «Музыкального паломничества» Алексея Шора, сыграет «Элегию» Габриэля Форе — впервые это сочинение исполнил в апреле 1901 года Пабло Казальс; дирижировал автор. На сей раз дирижировать предстоит Гергею Мадарашу, о котором, как и о его льежском оркестре, мы расскажем чуть позже. А пока вернемся к Готье Капюсону, основателю и руководителю Classe d’Excellence de Violoncelle в Фонде Louis Vuitton в Париже. Играет этот фантастический музыкант на инструменте работы Маттео Гоффриллера 1701 года L'Ambassadeur, да так, что редкий композитор не сочиняет для него новый опус, причем из сезона в сезон. О нем любят писать, что звук его истинно французский, красивый и изящный; а ведь так оно и есть.

Американская певица (точнее, чаровница), уроженка Австралии Даниэль Де Низ опровергает любые стереотипы относительно того, какой должна быть оперная дива, — не случайно New York Times нарекла ее «самым крутым сопрано в опере» (opera's coolest soprano), а Opera News — «исполнительницей не просто великолепной, но феноменальной». В общем, ослепительная красавица Де Низ, потомок бюргеров — детей шри-ланкийцев от смешанных браков с голландцами, произвела переворот в оперном мире. В 15 лет дебютировала на сцене Лос-Анджелесской оперы, тогда же начала сниматься в телепрограмме «Дети Лос-Анджелеса», а в 16 лет получила премию «Эмми». Вскоре она уже пела в «Метрополитен», далее — везде, с одинаковым мастерством исполняя барокко и авангард.

И, разумеется, Де Низ — одна из лучших исполнительниц Генделя. С той самой поры, когда спела на Глайндборнском оперном фестивале (директором которого является ее муж Гас Кристи) Клеопатру в «Юлии Цезаре». Генделю же посвятила она свой первый сольный альбом. Неудивительно, что половину фестивальной программы Даниэль Де Низ в сопровождении Королевского филармонического оркестра с Александром Шелли за пультом вновь посвятит Георгу Фридриху. Помимо генделевских арий из опер и ораторий, в ее исполнении прозвучат вокальные сочинения Моцарта, Россини и Бизе.

Американская пианистка и автор неординарных транскрипций сочинений эпохи барокко (и не только), уроженка России Джулия Зильберквит славится теплым, мягким звуком и романтической трактовкой даже самых «строгих» мужских опусов. На сей раз она выведет в свет Фортепианный концерт Шумана, выросший, по совету его супруги Клары, из одночастной фантазии.

Яркая итальянская скрипачка Анна Тифу, играющая на Страдивари Marèchal Berthier, изготовленной в 1716 году, рискнет представить публике Первый скрипичный концерт Шостаковича, посвященный Давиду Ойстраху.

Немецкий пианист Северин фон Эккардштейн, победитель конкурса Королевы Елизаветы 2003 года, предложит собственную версию Пятого фортепианного концерта Бетховена («Император»).

Замечательный американский альтист Дэвид Аарон Карпентер, помимо уже упоминавшихся песен Алексея Шора, посвященных детям, — «Вальса Натали» и «Колыбельной Марка», исполнит Альтовый концерт Бартока.

Кореянка Ёл Ым Сон, запавшая мне в душу на одном из конкурсов имени Рубинштейна, сыграет Третий фортепианный концерт Прокофьева, а концертмейстер Лондонского симфонического оркестра Роман Симович в той же программе — Второй скрипичный концерт Прокофьева. Прозвучит на фестивале и Второй фортепианный концерт Прокофьева — в исполнении корейца Эквона Сану, победителя конкурса имени Вана Клиберна. Японка Акико Эби выступит с леворучным концертом Равеля. Фантастический армянский скрипач Сергей Хачатрян изложит собственную версию Скрипичного концерта Сибелиуса. Выдающийся американский виолончелист Гари Хоффман, победитель международного конкурса имени Ростроповича в Париже, сыграет на инструменте работы Николо Амати 1662 года Виолончельный концерт си-бемоль минор Дворжака. Великолепный британский альтист Лоуренс Пауэр поделится мыслями по поводу Альтового концерта Макмиллана. Титулованный бельгийский скрипач Леонард Шрайбер исполнит «Хорошо темперированный шансон» — первое концертное произведение Алексея Шора, а известный британский пианист Фредди Кемпф — его же сочинение «С моей книжной полки» (From My Bookshelf) для фортепиано с оркестром.

Американский (а ныне проживающий в Вене) вундеркинд Кит Армстронг — пианист, органист, дирижер, композитор, математик, да к тому же воспитанник Альфреда Бренделя — поразит прочтением ре-минорного Фортепианного концерта Моцарта № 20. Заметьте также, что в некоторых программах выступают сразу два солиста, так что готовьтесь к ежевечерним двойным удовольствиям. Точнее, тройным, ведь каждому солисту сопутствует дирижер со своим инструментом — оркестром.

И прочие раритеты

А теперь — обещанное о Королевском филармоническом оркестре Льежа и Гергее Мадараше, которые выскажутся совсем уж нетривиально: слышали ли вы о Гийоме Лекё?

Он был блестящим молодым человеком, героем своего времени, дожившим до двадцати четырех лет и за три месяца сгоревшим от тифоидной лихорадки. Бельгиец по происхождению, выросший во Франции, он знал наизусть практически все партитуры, обожал Бетховена и сочинял невероятно талантливую музыку. Гергей Мадараш и льежские музыканты исполнят последнюю партитуру Гийома Лекё — «Фантазию для оркестра на темы двух народных анжуйских песен» (Fantaisie pour orchestre sur deux airs populaires angevins). Во время семейного сборища в Анжере кто-то из кузенов Лекё насвистывал эти мелодии — а молодой композитор услышал их и запомнил. Впервые «Фантазия» прозвучала на концерте в Брюсселе 29 июня 1893 года под управлением Эжена Изаи.

Второй раритет представит на фестивале InClassica Немецкий государственный филармонический оркестр Рейнланд-Пфальца с Майклом Фрэнсисом за дирижерским пультом. Речь идет о симфонической поэме «Польша» Августы Холмс, большая часть творческого наследия которой утеряна. Композитор, поэтесса, певица, пианистка и бунтарь, родившаяся в 1847 году в Париже в семье ирландцев, она бросила вызов предрассудкам своего века и, вопреки возражениям матери, стала заметной фигурой во французской музыке. Правда, сегодня об этой одаренной ученице Сезара Франка мало кто помнит, но когда вспоминают, обнаруживают удивительной красоты партитуры, свободные от сантиментов. Это, скорее, взгляд на чувственность, причем неженский (тут стоит оговориться, что в счастливом браке она родила пятерых детей).

Августа Холмс стала первой женщиной, чья опера была поставлена в Париже. Помимо прочих произведений крупной формы, сочинила к столетию Французской революции Триумфальную оду для 1200 исполнителей. Ее симфоническая поэма «Польша», законченная в 1883 году, посвящена покорению Речи Посполитой Россией, Пруссией и Австрией и героической борьбе за независимость. Правда, Сен-Санс, раздосадованный ее отказом выйти за него замуж, назвал некоторые из ее оркестровых музыкальных произведений шумными и излишне оркестрованными; но кто же поверит оскорбленному мужчине?

На обновленном сайте фестиваля зажигаются и горят теплым светом звезды разной величины. Разных форм, разных возрастов. Кажется, они и звучат по-разному. Не отчаивайтесь: наступит апрель — и на красивейшем средиземноморском острове, на фестивале InClassica, как в астрономической обсерватории, можно будет наблюдать за звездами и постигать универсальную красоту музыки.