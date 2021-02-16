Зал печати Святого престола анонсировал первый в условиях пандемии коронавируса визит папы Римского Франциска. «Принимая приглашение Республики Ирак и поместной Католической церкви, папа Франциск совершит апостольское путешествие в эту страну с 5 по 8 марта 2021 года, посещая Багдад, равнину Ура, связанную с памятью об Аврааме, город Эрбиль, а также Мосул и Каракош на равнине Ниневии, — говорится в официальном заявлении Зала печати. — Программа поездки будет опубликована в должное время с учетом динамики всемирной санитарно-эпидемиологической чрезвычайной ситуации».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Новости из Ватикана приветствовал иракский президент Бархам Салех, сообщивший, что посещение понтификом «Месопотамии — колыбели цивилизации, места рождения Авраама, отца верующих — станет посланием мира иракцам всех религий». По мнению халдейского патриарха Луиса Рафаэля Сако, «папа в Ираке — это смелый поступок, вселяющий надежду». При этом любопытно, что еще пару месяцев назад в интервью Vatican News патриарх говорил, что условия в стране не гарантируют безопасности папской поездки. Что изменилось за это время, задалось сейчас вопросом ватиканское издание? Ответ Сако мало что проясняет. «Есть воля иракского правительства, — сказал предстоятель Халдейского патриархата. — Президент республики на встрече с ним пригласил понтифика. Я тоже отправил письмо. Папа давно мечтал посетить землю Авраама. Теперь я надеюсь, что для этого визита сложились все положительные условия».

Österreichisches Außenministerium Луис Рафаэль I Сако

Между тем встреча Франциска с Салехом в Ватикане состоялась еще в ноябре 2018 года. Спустя месяц в Багдад наведался государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, через которого иракский президент передал понтифику приглашение посетить свою страну. Ватикан имел достаточно времени для организации визита. Тем более что еще в июле 2015 года префект Конгрегации евангелизации народов кардинал Фернандо Филони рассказывал о желании Франциска побывать в Ираке. По понятным причинам тогда это было сделать невозможно, регион захлестнуло ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но к концу 2018 — началу 2019 года было объявлено о победе над террористической организацией. Казалось бы, это говорило о том, что требования безопасности можно соблюсти. И тем не менее Святой престол тянул время. В этой связи вспоминается попытка совершить визит в Ирак папы Иоанна Павла II в 1999 году, которая была отложена из-за негативной реакции иракского президента Саддама Хусейна. Политический аспект мог сыграть свою роль и на сей раз.

Если проанализировать заграничные поездки папы Франциска начиная с 2013 года, то можно заметить, что они в редких случаях пересекались с регионами, находящимися под особым прицелом американской дипломатии. Вспоминаются разве что визиты понтифика в Израиль и Иорданию в 2014 году, на Кубу и США в 2015 году и снова на Кубу в начале 2016 года, но тогда в Белом доме сидел Барак Обама. Помимо того, Франциск на Ближнем Востоке бывал в Турции в 2014 году, Египте — в 2017 году и в Объединенных Арабских Эмиратах в 2019 году. Однако основные геополитические события в регионе происходили все же в Ираке и Сирии, где сталкивались интересы как местных, так и внешних игроков. Эти две страны были также эпицентрами преследования христианских меньшинств, на что неоднократно обращали внимание как Ватикан, так и лично папа Франциск. Иракским христианам покровительствовали США, с президентом которых Дональдом Трампом у Святого престола не сложились отношения. Не потому ли Ватикан решился на организацию визита понтифика в Ирак именно к тому времени, когда на смену Трампу должен прийти Джо Байден, на которого Святой престол возлагает многие надежды?

Это первое. И второе. Определенная интрига начинает складываться с интерпретацией ожидаемой поездки Франциска на региональном уровне. Если Зал печати Святого престола заявляет, что папа едет в Ирак, то курдские издания делают акцент на его прибытие в Эрбиль, столицу Иракского Курдистана. Портал Kurdistan24 в этой связи напоминает, что в январе 2018 года Нечирван Барзани, бывший на тот момент премьер-министром Иракского Курдистана, а ныне президент автономии, встретился в Ватикане с понтификом и попросил его помочь в снижении политической напряженности между Эрбилем и Багдадом. Святой престол в целом положительно оценивает роль властей Иракского Курдистана в защите христианского населения. Так, Эрбиль в 2015 году после нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Мосул и другие поселения равнины Ниневия приютил многочисленных беженцев-христиан и продолжает их поддерживать по сей день. Если во время пребывания в Иракском Курдистане папа Франциск окажет особые знаки внимания руководству автономии, это даст дополнительные очки Эрбилю в диалоге с Багдадом.

jan Sefti Курды

Но есть и другой нюанс. Различные курдские движения, не только в Ираке, но и Сирии, Иране и Турции, могут интерпретировать визит понтифика в Иракский Курдистан как негласное одобрение идеи курдской государственности. Больше всего это задевает Анкару, которая ведет борьбу с курдами по всему Ближнему Востоку. Турецкая авиация наносит постоянные удары по базам ополченцев Рабочей партии Курдистана, расположенным в Иракском Курдистане, попутно задевая и христианские деревни. Поэтому возникает вопрос, как Анкара будет себя вести вплоть до дня визита папы Франциска в Эрбиль, решится ли она продолжать боевые операции в Иракском Курдистане или поставит их на паузу, чтобы не срывать поездку в регион понтифика.