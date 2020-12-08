Вторая война в Карабахе (27 сентября — 10 ноября с. г.) принесла множество болезненных проблем обоим народам. Эти шесть недель лишили жизни около шести тысяч глав семей в Азербайджане, Нагорном Карабахе и Армении или наиболее активных работяг в них (без учёта иноземцев). Изувечено, ранено раза в два больше. В городах и селениях полно руин. Баку долго не оглашал свои потери, чтобы не омрачать себе успех и ликования. Но неужели мы ещё там, где не карают, а хвалят виновников трагедий за массу жертв? Кто же повинен во всём этом и как ответит за содеянное?

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Бессрочное перемирие 1994 г. сорвано. Оно держалось более 26 лет (хоть и негладко). Стороны винят друг друга — кто начал новую войну? Но больше в эмоциях, чем в логике. По версии Азербайджана, армяне вели обстрелы. Но это банальность для данного конфликта. Свои действия Баку величает контрнаступлением. Но где логика? Кроме Нагорного Карабаха, под контролем армян были ещё семь азербайджанских районов (пять целиком, два частично). Неужели им хотелось взять ещё какую-то высоту, село или район Азербайджана? Им решить бы совсем иную задачу: на что обменять уход из этих районов? Как они могли пойти в широкое наступление по всей линии соприкосновения при явных минусах своего потенциала? Начать 27 сентября масштабную войну мог лишь Баку. Допустим даже, случайно или по чьей-то вине где-то были обстрелы. Но война началась вовсе с отдельных очагов, не локально: обстрел тотчас дал кому-то долгожданный предлог для «контрнаступления», и вся линия вмиг стала фронтом. Всё начато рано утром в воскресенье — противнику трудней мобилизоваться. И это не случайно: кто-то на самом верху давно готовил впрок вероломный слом перемирия, вопреки обязательствам, взятым его государством. Сочли удобной и обстановку (пандемия, выборы в США, свои заботы у Москвы).

Ilgar Jafarov Азербайджанские солдаты во время войны, 1992—1993 годы

Не грех припомнить, кто чаще прибегал к воинственной риторике, взывал к силе, учинял инциденты? На одном военном параде президент Азербайджана Ильхам Алиев зарёкся, что война не кончена, будет продолжена. А после второй войны оспорил, что этот конфликт не имеет военного решения («мы доказали, что это не так…»). Всем очевидно, что виновник новой трагедии двух народов не кто иной, как Главнокомандующий вооружёнными силами Азербайджана — Алиев. Нужно ли это доказывать, если иного по трезвой логике и быть никак не могло? Тут возник и вопрос: состоятелен ли глава государства, не выполняющий его обязательств? Прежде всего, именно на его совести десяток тысяч убитых и изувеченных, а также разрушения, издержки и мытарства этой войны. Законы всех стран сурово карают за убийство одного человека, а тут тысячи и тысячи… Ещё находятся любители хвалить за чужие тела и души, что уже уродство само по себе… Высшие чины научились освобождать себя от ответственности юридической (тут так и будет), но от моральной ещё никого нигде и никак не освобождают.

С каких это пор политики так равнодушны к жертвам и потерям? Слишком неуклюже не замечать, не признавать или прятать «автора» срыва перемирия и обилия человеческих потерь. Особенно для сопредседателей Минской группы ОБСЕ, тем более России. Она достигла и закрепила то перемирие (как и нынешнее). Есть аксиома для посредников — быть нейтральными к сторонам конфликта. Но есть и другая: служить истине, не скрывать её. А тут даже далёкие от региона конфликта парламентарии Франции и Бельгии, отметив то перемирие, признали, что именно Азербайджан начал эту вторую войну в Карабахе, и нарекли его агрессором. Неужто России так трудно разобраться, чья в чём вина? А не загадочно молчать.

Алиев норовит обелить эту войну давней оккупацией армянами земель Азербайджана, забывая, что её история неоднозначна. Именно благодаря Баку в 1990-е годы она и выросла. Веря в силу, Баку не хотел прекратить военные действия и враждебные акты, не выполнял и четыре резолюции СБ ООН. К первой, №822 потерял только Лачин и Кельбаджар, а к последней, №884 — семь своих районов. Помню тщетные попытки армян согласовать референдум о статусе Нагорного Карабаха в обмен на освобождение этих земель. Отказ Баку от излишне демократичного для него самоуправления и дальше затягивал оккупацию. Помнится и горечь разочарований после Казани.

U.S. Department of State Заседание Совета Безопасности ООН

Но дают ли много лет оккупации право разжечь новую войну? Тем более было подписано перемирие. И бессрочное! Чтобы стороны упорным трудом нашли нелегкое взаимоприемлемое решение конфликта. Ценит ли сын повеление своего отца подписать такое перемирие? Ведь и в 1990-е годы эта сторона чаще всего нарушала краткосрочные прекращения огня. Однажды его отец публично отчитал своих нарушителей. Повысит ли ныне срыв перемирия репутацию и достоинство государства? Династии обычно чтут и то, и это. Общественности и правительствам разных стран, особенно членам МГ ОБСЕ, пора постичь истину, признав, кто затеял вторую войну в Карабахе. Жаль, что они поймут это, но вряд ли с подачи России. Она же вновь вывела на перемирие. Но тут об этом — ни слова.

При всей очевидности ситуации всё же не совсем ясно, почему так укрыли от общественного мнения инициатора циничного срыва перемирия, зачинщика новой войны? Обычно это важный, вовсе не праздный вопрос. А сейчас самое удивительное, что почти никто не добивается чётко определить виноватого в срыве перемирия и новой войне. Потом скажут, что якобы трудно было выявить, кто её начал. Кроме этого, стоит ли потакать Турции, влезающей в дела Кавказа при хлопотах подопечного ей агрессора? Более того, влезает с вовлечением наёмников-террористов с Ближнего Востока. Не пишу об этом подробней, лишь бы не отвлечь внимания от главной темы данной статьи.

Автор — посол, глава посреднической миссии России в нагорно-карабахском конфликте в 1992—1996 гг., заслуженный работник дипломатической службы РФ.