Без сомнения, оплачивать жилье и коммунальные услуги — это святая обязанность населения. И население эту обязанность откровенно «не тянет». По данным Государственной службы статистики Украины, задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 мая 2020 года составила 63,1 миллиарда гривен. На конец 2020 года она снизилась до 56,1 миллиарда, но от этого не легче. Поскольку не секрет, что коммунальные долги украинцев увеличиваются в отопительный сезон, а в летний период люди стараются их погасить.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Тем более что государство не делает ничего, чтобы поспособствовать гражданам Украины в погашении долгов. Наоборот, стоимость отопления маленькой трехкомнатной «хрущевки» за год увеличилась с 1455 гривен (ноябрь 2019) до 1 700 гривен (ноябрь 2020) — платёжка у меня перед глазами. И это при том, что за это время мировая цена на газ практически не изменилась, а цена на нефть снизилась с 62-х до 48-ми долларов за баррель. Вот такое вот «интересное решение».

Хотя какое там «поспособствовать»? «Слуги народа» явно готовы принять к исполнению проект, целью которого является лишение своих хозяев целого ряда социальных прав. А при некоторой удаче — и крупный заработок на недвижимости.

К голосованию в Верховной раде готовят скандальный законопроект о выбивании долгов ЖКХ из украинцев, авторства «слуг» Михаила Лабы и Анатолия Костюха. 3 декабря постановление о принятии этого проекта за основу зарегистрировала глава профильного комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Напомню, Третьякова — это тот самый парламентский «уберменш», отличившийся заявлениями по поводу «детей очень низкого качества», рождающихся в бедных семьях. Качество и эстетика самой Третьяковой у нее сомнений, очевидно, не вызывает.

Facebook.com/sluganarodu.official Галина Третьякова. Глава профильного комитета по вопросам социальной политики

Этот законопроект был подан в Раду еще в июне 2020 года, а в сентябре был даже включен в повестку дня, но тогда его притормозили: все-таки на носу были местные выборы. Поэтому, учитывая широкий общественный резонанс, многие депутаты тогда в открытую заявили, что не будут голосовать за этот проект. Но выборы прошли и теперь надо торопиться: прогибаться перед МВФ, зарабатывать и обеспечивать собственную безопасность.

«Перед МВФ» — потому что мало для кого секрет: проект написан под выполнение обязательств Украины перед фондом, которые прописаны в меморандуме, то есть решение вопроса с долгами по жилищно-коммунальным платежам.

Imf.org Международный валютный фонд

«Зарабатывать» — потому что законопроект предусматривает большие штрафы за долги по коммуналке, которые будут буквально выбивать из граждан. Там, кроме стандартной пени (0,01% от суммы долга за каждый день просрочки, или 3,65% годовых) предусмотрены еще и другие «платежи». За долги, просроченные на год, — штраф 20% от суммы задолженности, более двух лет — 30%, три года и больше — 50%. И взыскивать эти штрафы будут через «алиментную систему»: путем взыскания долга с зарплаты (до 50%) или «других доходов» — продаж и депозитов (до 20%).

Самое омерзительное в этом проекте то, что выбивание долгов касается ВСЕХ потребителей, включая недееспособных и детей. Хотя в украинском «Законе о жилищно-коммунальных услугах» указано (ст. 9, 3), что отвечают за долги только дееспособные лица, проживающие и/или зарегистрированные в квартире или доме. То есть фактически проект позволяет выбивать долги и забирать квартиры даже у инвалидов.

«Обеспечивать безопасность» — это очень интересный момент в проекте. Подобный закон не может не вызывать опасения у его разработчиков. Потому что есть вещи, за которые бьют не гривной, не уголовной статьей, а просто в морду. И любой должник, чья пенсия не покрывает ЖКХ-тарифы, может достать старый наградной наган и доказать коллектору (или иной особе, связанной с законом), что никакая крутость не влияет на начальную скорость пули.

(сс) jackmac34 Гривны

В предлагаемом законопроекте на должников по ЖКХ предусматривается распространение запрета (временного ограничения) «в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и выхолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, — до погашения… оплаты жилищно-коммунальных услуг в полном объеме». Раньше это было предусмотрено только для неплательщиков алиментов и это было ясно: алиментщики — народ нервный. Теперь «нервными» и непредсказуемыми рассматриваются и должники по ЖКХ.

На должников также распространяется запрет на право выезда за пределы Украины и на право управления транспортными средствами. Даже охота — и та запрещена. Скорее всего — из-за неуверенности законодателей в том, кто будет объектом охоты.