В России в аварийном состоянии находится лишь 1% спортивных объектов, или 3,2 тысячи единиц. Всего городских и рекреационных объектов, приспособленных для занятий спортом, — 292 тысячи. Хотя в 2015 году их было 282 тысячи. Эти данные — изСтратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года, которую в конце ноября утвердило правительство России.

МАММ / МДФ Вратарь. 1963

Интересно, как составляют такую статистику? Чиновники, которые пишут эти цифры, вообще понимают, что произошло со страной? В провинции десятилетиями не занимались уличной спортивной инфраструктурой. Строились ФОКи по программе «Единой России», поддерживалось состояние объектов в школах. Но спортивные площадки во дворах разбиты, пришли в негодность, перерыты коммунальщиками, заставлены машинами. На некоторых появились объекты точечной застройки. Во времена СССР спортивные площадки были в каждом дворе. Где они сейчас?

Приведу в пример свой родной город Саратов. Те площадки, где в юности играли в футбол, а это центр города, почти полностью исчезли или стали непригодны для игр. Например, на месте игрового поля Саратовского государственного университета (СГУ) построили десятый корпус вуза. 99-я школа долгие годы находится в аварийном состоянии и законсервирована. Её спортзал (был расположен в отдельном здании) разрушен, уличная площадка огорожена и изуродована. Стадион «Темп», наоборот, отремонтировали, но доступ уличной детворе закрыли — он стал базой профессиональных спортивных команд. Площадки действующих школ защищает охрана, она не пустит никого погонять мяч, если этого занятия нет в расписании.

Спортплощадки во дворах ни разу не ремонтировались со времён СССР и хранят следы каждого вмешательства коммунальщиков и вандалов. В них поломаны и разворованы ограждения, нет ровных покрытий. Коробка секции «Романтик», в которой дети зимой играли в хоккей, также десятилетия не заливается льдом, а сама секция закрылась навсегда. Из богатой инфраструктуры, которая имелась для занятий спортом в советские годы, не осталось ни одного (!) уличного объекта в приемлемом состоянии в шаговой и свободной доступности. При этом плотность населения городского центра все эти годы только росла.

Спортплощадка МГУ. 1963

На окраинах ситуация не лучше. Застройщики крайне редко обустраивают в новых кварталах спортивные площадки. В больших спальных районах, где живут десятки тысяч людей, может не быть ни одной дворовой спортплощадки. Попробуйте найти место, где можно поиграть в футбол, в саратовском посёлке Юбилейный, в котором, между прочим, проживает 50 тыс. человек. Есть разве что ФОК, в котором проводятся общероссийские соревнования. Пускают ли туда дворовые команды? Вряд ли. Футбол сейчас не для всех. Он для тех, у кого есть деньги. Известный телекомментатор и блогер Василий Уткин в интервью Ксении Собчак рассказал, что тратит около 700 тыс. рублей в год на аренду тренировочного поля для команды «Эгриси», выступающей в одной из любительских лиг формата 8 на 8 в Москве. Просто любительской команды без профессиональных амбиций. Всегда ли родители могут оплачивать такое дорогое удовольствие?

«Наследство Советского Союза в виде спортивных площадок и хоккейных коробок во дворах не уберегли. Многие территории были захвачены парковками, ограждения украдены на металлолом, а то, что, вопреки всему, дожило до нынешних дней, никогда не ремонтировалось. По последним данным региональной общественной палаты, в Саратове имеется порядка 300 старых спортивных площадок, 90% из которых находятся в неудовлетворительном состоянии. Говоря простыми словами, «убиты» — заниматься спортом на них просто невозможно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель СРОО «Дорожный контроль» Николай Гурин. Его организация контролирует реконструкцию дорог, дворов и общественных территорий в Саратовской области.

Мальчики на стадионе. 1940-е

Но ситуация со спортивной инфраструктурой и не может быть другой. 30 лет площадки во дворах остаются бесхозными. Государство тратит колоссальные деньги на спорт, поддерживая ведущие спортивные клубы с космическими зарплатами и трансферными выплатами. И даже по программе поддержки массового спорта предпочитает закупать и точечно устанавливать на общественных территориях бесполезное — дорогостоящие, но непопулярные уличные тренажёры. А основу основ — площадки для популярных видов спорта, таких как футбол, баскетбол, волейбол или теннис, — не строят и не ремонтируют. Хотя, казалось бы, денег требуется не так много. В Саратове подсчитали, что на реконструкцию всех оставшихся в городе советских спортплощадок нужно менее 1 млрд рублей. Это примерно полтора трансфера Адольфо Гайча в ЦСКА. Но нападающий из Аргентины традиционно перевешивает интересы десятков тысяч мальчишек.

За пределами областного центра в Саратовской области ещё драматичнее. Несложно встретить заросший высокой травой пустырь с остовами ворот, на котором когда-то играли дети в футбол. Почему же спортплощадки, превратившиеся в парковки и пустыри, не попали в статистику аварийных спортивных объектов? Может, нужно провести ревизию для корректного отображения?

Спортплощадка на улице Нижнекамска, Татарская АССР. 1966

В стратегии указаны и другие оптимистичные цифры. Так, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на момент составления документа в 2020 году составляет 43%. Но ведь в эти проценты совершенно точно попадают все школьники, потому что у каждого есть уроки по физической культуре. Следовательно, новые объекты для спорта, расположенные во дворах, статистику не улучшат, а значит, и не нужны? В этих же процентах обладатели абонементов в фитнес-центры, которые они посещают два раза в месяц за неимением альтернативы для физической активности.

Когда мы, наконец, начнём выбираться из Зазеркалья?