Новоизбранный президент Молдавии Майя Санду почти сразу после выборов сделала ряд заявлений о том, что на новом посту она будет добиваться вывода русских миротворцев из Приднестровья. Какими средствами она готова реализовать свое намерение, насколько жители Приднестровья готовы отстаивать суверенитет своей республики и по каким причинам приднестровская молодежь сегодня смотрит в сторону Запада, ИА REGNUM рассказывает директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

Mid.gospmr.org Игорь Шорников

Ожидаете ли Вы после последних заявлений Санду серьезного обострения обстановки вокруг ПМР? Насколько жители республики сегодня готовы отстаивать её суверенитет?

Майя Санду сразу после победы на президентских выборах сделала ряд опрометчивых заявлений, вскоре она их повторила, но уже в более спокойной, дипломатичной форме. На самом деле она не сказала ничего кроме того, что много раз говорили ее предшественники. Проблема в том, что предшественники проговаривали это как ритуальное заклинание, чтобы их на Западе услышали, но они не собирались ничего менять, а Санду отличается тем, что она готова действовать в выбранном направлении. Да, цели, которые она обозначила, никак не соотносятся с ее возможностями на президентском посту. Формально повлиять на российское военное присутствие в регионе она не может, во всяком случае до тех пор, пока ее западные кураторы не обеспечат ей контроль над парламентом и правительством. Поэтому в первую очередь нам стоит опасаться перекройки политического ландшафта Молдавии (нынешние молдавские политики вполне заслуживают изгнания с олимпа в полном составе, но, как показывает пример Санду, им на смену идут персонажи пострашнее). И только после этого придется опасаться, что в Кишиневе всерьез озаботятся решением «проблемы» российского военного присутствия и приднестровского вопроса — эти темы там многие увязывают в единое целое. И все же бояться обострения обстановки вокруг ПМР в военном плане я бы не стал. Как показывает уже довольно широкий международный опыт, если за дело вынуждают браться Министерство обороны РФ, то потом дипломатам остается очень немного работы.

Конечно, наблюдая за молниеносной мобилизацией в Кишиневе агрессивно настроенных по отношению к России масс по одному только призыву Майи Санду, можно допустить самые нехорошие сценарии. Тем не менее у Приднестровья есть вполне боеспособная армия, которой достаточно для того, чтобы остудить горячие головы в Кишиневе, если они появятся. К слову, за 28 лет желающих проверить боеспособность вооруженных сил ПМР так и не нашлось. В этом, конечно, в первую очередь заслуга русских миротворцев.

Готовы ли жители республики отстаивать суверенитет своей страны? По опыту общения с молодыми людьми, которые служили в армии, могу сказать, что да, готовы. Причем в данном случае российское военное присутствие в Приднестровье оказывает на молодых людей особый мобилизующий и психологический эффект. Приднестровцы знают, что в случае опасности они будут не одни, рядом будут русские солдаты, а значит, что бы ни случилось, победа будет за нами.

Каковы настроения и устремления среди приднестровской молодежи и что на это повлияло? Преобладает «пророссийскость» или «проевропейскость»?

Пророссийские настроения в Приднестровье никуда не исчезли, в том числе и среди молодежи. В республике отмечаются российские праздники — День народного единства, День России, День российского флага. День Победы — самый главный праздник для всех. Новый год приднестровцы всегда встречают дважды: в первый раз — вместе с Москвой. Приднестровцы смотрят российские телеканалы и используют преимущественно российский сегмент интернета. Российский флаг — на всех госучреждениях Приднестровья наряду с приднестровским государственным флагом. Система образования в Приднестровье — российская. Выпускники приднестровских школ предпочитают поступать в российские вузы. Да и на заработки приднестровцы уезжают преимущественно в Россию. Приднестровская идентичность — это вариант российской идентичности.

President.gospmr.org День Победы в ПМР

Что касается проевропейских настроений среди молодежи, то, благодаря различным программам поддержки со стороны ЕС, они появляются. Европейские организации помогают мелкому бизнесу, оказывают адресную помощь, осуществляют ремонтные работы в учреждениях образования, реализуют какие-то мелкие инфраструктурные проекты. При этом они аккуратно помечают результаты своей деятельности символикой Евросоюза. Со временем такое мягкое воздействие дает свои плоды.

В последние годы трудовая миграция из Приднестровья начала развиваться и в западном направлении. Этому способствует «безвиз» в ЕС для обладателей молдавских паспортов, а также практика раздачи румынских паспортов, пришедшая из Молдавии. Так сложилось в Приднестровье, что пророссийские настроения не означают антиевропейские. И молодежь, которая очень прагматично относится к вопросам заработка, использует все возможности. Некоторые берут румынские паспорта и уезжают работать в Западную Европу.

Опасность как раз в том, что большинство молодых людей, выбирая Россию, уезжают из республики навсегда. Россия для них не заграница, а Большая Родина. Отток населения из Приднестровья, и прежде всего молодежи, — это явление, которое ведет республику к катастрофе. За 30 лет фактической независимости ПМР население республики сократилось больше чем на треть, а число пенсионеров уже больше, чем число работающих граждан. И повернуть вспять этот процесс пока не представляется возможным.

Поэтому когда мы говорим об устремлениях приднестровской молодежи, то здесь нет никаких сюрпризов — молодые люди хотят хорошо зарабатывать, строить карьеру, создавать семьи, реализовывать себя. Если в условиях республики их возможности ограничены, а это ни для кого не секрет, то молодые люди еще со школы настроены на отъезд в Россию.

Что сделала или упустила сделать Россия для того, чтобы пророссийские настроения преобладали?

Помощь России Приднестровью ощутима буквально каждым жителем республики. В школах — российские учебники, которые были отпечатаны в республике на российские деньги; действующий автопарк медицинских учреждений был передан республике в дар Россией; каждый пенсионер Приднестровья получает от России надбавку к пенсии; все приднестровцы пользуются российским газом фактически по льготным ценам. Россия — гарант мира в регионе, и, глядя на политический бардак в Молдавии, приднестровцы это особенно хорошо осознают и высоко ценят.

President.gospmr.org Парад Победы. Тирасполь

Чего Россия не делает? Не кричит громко на каждом углу, как много она делает для того, чтобы в Приднестровье сохранялись более или менее приемлемые условия для жизни.

Многие развивающиеся страны Европы сталкиваются с тем, что молодое население массово эмигрирует в Западную Европу в поисках работы. Вы сказали, что эта проблема касается и ПМР. Что сегодня может предложить Россия для того, чтобы молодые специалисты и население Приднестровья в целом охотнее оставались и работали на родине?

Очень правильный вопрос. Россия, конечно, заинтересована в молодых, талантливых людях, для которых русский язык родной. Но, как представляется, для России гораздо важнее, чтобы очаг русского мира на Днестре не угасал, а развивался и оказывал благоприятное для имиджа России влияние на соседние государства.

Надо понимать, что в основном молодые люди уезжают не за большими деньгами, а из-за безысходности, многим просто нужно прокормить себя и свои семьи. Большинство как раз хотели бы остаться жить здесь. Поэтому достаточно способствовать появлению в республике новых рабочих мест и новых возможностей для самореализации молодых и активных.

К примеру, приднестровцы, даже если они обладают российским гражданством, не имеют возможности получить какой-либо российский грант. По российскому законодательству получить грант может только резидент РФ и реализовывать его может только на территории РФ. А ведь для многих молодых приднестровцев получение российского гранта могло бы стать отличным стимулом для реализации своих идей внутри республики. Да и для самой России, если она заинтересована в укреплении своего имиджа в регионе, лучшей рекламы, наверное, не найти.