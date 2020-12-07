Пандемия COVID-19 резко высветила многочисленные социальные недуги, с которыми правительства всего мира упорно боролись в последние годы, — изоляцию и одиночество, экономическую незащищенность, затянувшиеся проблемы со здоровьем и перегруженность систем здравоохранения. Эти очевидные спутники пандемии доминировали в заголовках газет большую часть года. Однако меньше внимания уделяется роли пандемии в создании благодатной почвы для расцвета ксенофобских и расистских предрассудков.

yeowatzup Молитва

Частые ссылки президента США Дональда Трампа на «китайский вирус» привели азиатско-американское сообщество в Соединенных Штатах в состояние повышенной готовности, к опасению атак со стороны местных националистов; в Индии коронавирус пытались связать с мусульманским заговором, направленным на ослабление индуистского большинства; лидеры обеих этих стран, как известно, используют нападения на группы меньшинств ради своих электоральных баз, поэтому их риторика не должна нас удивлять. Но так же тихо развивается и другая тенденция: вековые антисемитские байки сочетаются с новыми заговорами вокруг роли евреев в распространении вируса, чтобы резко подорвать безопасность еврейских общин по всей Европе, Соединенным Штатам и Ближнему Востоку.

OsvátA Синагога в Будапеште, крупнейшая в Европе

В Германии на анти-масочных демонстрациях вывешивались плакаты с антисемитскими формулировками. На одной из них, сфотографированной в Кельне в мае, была надпись «Maske macht frei», которая обыгрывала фразу «Arbeit macht frei» («Работа освобождает») — лозунг, которым встречали заключенных по прибытии в Освенцим. Другие протестующие носили полосатую одежду, отсылающую к форме узников концлагеря — намек в сторону ограничений на передвижение, введенных немецким правительством, которые, как утверждают протестующие, повторяют те, которые были направлены против евреев во время нацистского режима.

Между тем в докладе, опубликованном в конце июня Центром изучения современного европейского еврейства Кантора при Тель-Авивском университете, было обнаружено, что крайне правые группы, ультраконсервативные христианские и мусульманские круги и, в незначительной степени, крайне левые использовали пандемию для распространения новых антисемитских клеветнических заявлений: например, что евреи якобы уже разработали вакцину и будут продавать ее только со значительной прибылью; что мировое еврейство и сионизм снова сговорились подорвать глобальную экономическую стабильность; что Израиль и Соединенные Штаты создали вирус, чтобы ослабить Иран и мусульман в целом; что Бог распространил вирус по синагогам в наказание за то, что евреи не приняли Иисуса. Список можно продолжать.

Одновременно тревожит всплеск антисемитизма в европейских странах во время пандемии. В 2019 году, по данным Human Rights Watch, в одной только Германии было совершено более 2000 нападений на еврейский народ или еврейские учреждения, по сравнению с 1799 годом ранее. А в Соединенном Королевстве руководство Лейбористской партии было в октябре обвинено комиссией по равенству и правам человека в преследовании тех, кто заявляет о случаях антисемитизма; и в некоторых случаях оно выглядит как принимающее антисемитизм.

Эта тенденция должна вызывать большую озабоченность, не в последнюю очередь потому, что недавний авторитарный поворот в ряде бывших европейских демократий позволил низовым экстремистам потакать своим предрассудкам, чувствуя свободу от осуждения со стороны правительств. И хотя форма антисемитских заговоров эволюционировала, а заговоры эпохи коронавируса вдохнули новую жизнь в старые утверждения о том, что евреи изначально гнусны и манипулятивны, другое развитие требует, возможно, более срочного ответа: переход от антисемитизма как второстепенной идеи к господствующей.

Этот сдвиг во многом повлиял на чувство безопасности, которое испытывают еврейские общины по всему миру. Он сделал мониторинг антисемитизма более чреватым неприятностями и, вероятно, способствовал занижению отчетности об антисемитских нападениях людьми, боящимися возмездия. Точно так же это сильно затрудняет усилия по построению общественного согласия. Психологический «анклав», который может возникнуть в результате угроз насилия — когда люди отступают в свои религиозные, этнические или расовые группы и сводят к минимуму контакты с другими группами, — только усиливает страхи и тем самым уменьшает каналы, через которые люди взаимодействуют и восстанавливают доверие, необходимое для межконфессиональной гармонии.

Efka de Марш неонацистов

Но, как и все бедствия, пандемия принесла с собой новые надежды. Во многих странах общинные ответные меры на вирус подточили идентитаристское (антиимигрантское, этноплюралистское) мышление. В апреле изображение еврейских и мусульманских медиков, молящихся вместе после ответа на экстренные вызовы в Иерусалиме, стало вирусным. В США христианские, мусульманские и еврейские лидеры издали руководящие указания на раннем этапе пандемии о необходимости межконфессиональной солидарности и мобилизации добровольцев всех религий для борьбы с болезнью.

Эти призывы следуют за политическими сдвигами на высоком уровне, которые, по мнению многих, откроют новые возможности для урегулирования давней международной напряженности. Объединенные Арабские Эмираты в августе согласились на полномасштабные дипломатические отношения с Израилем; вскоре за ними последовал Бахрейн, а в октябре нормализовать отношения согласился Судан. Эти шаги одновременно уменьшают региональную изоляцию Израиля и служат укреплению связей между Израилем и арабским миром, которые на протяжении десятилетий вызывали серьезную геополитическую тревогу.

Конечно, многое еще предстоит сделать. Рост и мутация антисемитизма в Европе в этом году достаточно убедительно свидетельствуют о том, что эмоции, которые движут ненавистными предрассудками — главным образом страх и негодование — остаются среди населения, живущего в открытых демократических обществах, и могут быть легко активированы оппортунистическими политическими и религиозными лидерами и активистами низового уровня.

Европа слишком болезненно осознает издержки бесконтрольного антисемитизма и других форм расизма, и она должна понимать, с какой срочностью необходимо бороться с новыми тенденциями. Пандемия позволила тем, кто стремится разделить общины, приступить к своей работе с большей уверенностью. Но с болезнью, не допускающей дискриминации по религиозным признакам, нынешнее время также может быть шансом объединить веры для достижения жизненно важной общей цели.