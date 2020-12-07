



Александр Горбаруков ИА REGNUM ГонКингКонг

Новый виток обострения происходит в китайско-американских и в целом китайско-западных отношениях. Официальный Вашингтон объявил о введении санкций против четырнадцати должностных лиц КНР. Список уточняется, но уже известно, что все они являются членами КПК, а значительная часть входит в состав депутатского корпуса ВСНП. США верны своей практике и пытаются «закрутить гайки» в отношении правящей Компартии, занимаясь циничным противопоставлением партии китайскому народу и создавая вокруг этого общественный и международный резонанс. До нынешнего обострения и войны торговых и тарифных санкций, стартовавших весной 2018 года, американская сторона на протяжении почти четырех десятилетий, минувших с восстановления между КНР и США дипломатических отношений (1979 г.), предпочитала не обращать внимания на коммунистическое происхождение китайской власти и развивала с ней сотрудничество. Это показывает все конъюнктурное лицемерие Вашингтона, который, когда ему было выгодно, использовал сближение с Китаем для нажима на СССР, а сегодня давит уже на Китай, одновременно пытаясь заигрывать на эту тему с Россией. Наши страны хорошо усвоили главный урок последних пятидесяти лет: США в равной мере считают своими врагами и Москву, и Пекин, причем вне зависимости от того, какие силы в наших странах находятся у власти. Генеральная цель США как была, так и остается: столкнуть между собой Россию и Китай и, подыгрывая каждой из сторон, вести дело к их максимальному взаимному ослаблению. Вся нынешняя санкционная активность Вашингтона на российском и китайском направлениях является прикрытием привычной, хорошо знакомой максимой англосаксонской геополитики: «Разделяй — и властвуй!».

Studio Incendo Протесты в Гонконге

Возвращаясь к теме санкций против китайских парламентариев, отметим, что формальным основанием для них послужили сохраняющие свой международный резонанс известные события в Гонконге (по-китайски — Сянгане). Вооруженный мятеж, вспыхнувший в городе при финансовой и организационной поддержке Британии и США, по мнению заказчиков, должен превратиться в незатухающую головную боль Пекина и создать повод для постоянного давления на КНР с позиций так называемого «международного сообщества». Показательно: занимаясь подрывом суверенитета и территориальной целостности Китая, западные столицы, как никто другой, делают все для разрушения принципа «одна страна — две системы», под которым сами же и подписывались еще в далеком 1984 году. Китай этого принципа не нарушал, но именно его в этом обвиняет западная пропаганда. Китай предоставил Гонконгу реальную автономию и всецело помогал городскому развитию, извлекая из этого немалые преференции для укрепления экономики и финансовой системы всей большой страны. Не секрет, что долгое время, до нынешнего решительного выхода Китая в «высшую лигу» мировой экономики, Гонконг служил для материкового Китая воротами инвестиций, а также площадкой для усваивания самого передового мирового опыта. До событий мегаполис справедливо считался одним из трех мировых глобальных городов, наряду с Лондоном и Нью-Йорком. Разрушив эти достижения собственными силами, США и Великобритания обвинили в этом разрушении сам Китай, отсюда и санкции.

Что конкретного произошло на этот раз? Глава администрации Гонконга Линьчжэн Юээ (Кэрри Лэм), в соответствии с требованиями закона, принятого в конце июня ВСНП, лишила депутатских полномочий четырех обладателей депутатских мандатов от двух оппозиционных партий. В этот список попали Элвин Юнг, Квок Ка Ки и Деннис Квок от Гражданской партии и Кеннет Люн — от так называемой «Гильдии профессионалов». Июньский закон, посвященный проблемам общественной безопасности в мегаполисе, императивно оговаривает запрет на антигосударственную деятельность и призывы к сепаратизму, то есть отделению Гонконга от КНР. Еще под санкции закона попадают призывы, разжигающие ненависть и вражду к центральной власти, а также действия, направленные на поиски помощи в оппозиционной деятельности у иностранных государств. Закон писан жизнью: в «скрижали» гонконгских протестов вошли преданные огласке эпизоды с инструктажами активистов оппозиции в генеральном консульстве США. Позволять противнику продолжать подобную практику не имеет права ни одно уважающее себя суверенное государство, и КНР не исключение. Как, кстати, и сами США. Вы представьте себе, читатель, что, скажем в Сиэтле, где активисты BLM летом захватили целый квартал, провозгласив там свою «республику», высадился бы российский или китайский пропагандистский десант под дипломатическим прикрытием, участники которого принялись бы обучать чернокожий актив, как лучше воевать с собственной властью. Представили? Просто это невозможно, ибо у наших стран имеются четкие представления о границах допустимого в рамках международного права, даже если речь идет о потенциальном противнике. А американская сторона в Гонконге, однако, именно этим и занимается.

Prachatai Кэрри Лэм

Комментируя свое решение об отзыве депутатских мандатов оппозиции, Кэрри Лэм справедливо указала, что не могут находиться в составе Законодательного совета люди, воюющие против территориальной целостности своей страны, которых к тому же из-за этого исключили из списков участников выборов в новый состав Совета. Те выборы должны были пройти в начале сентября, но в связи с коронавирусной эпидемией их перенесли, продлив на этот срок полномочия прежнего состава парламентариев. Это не натяжка и не выдумка. В отличие от материка, в автономии практически ежедневно фиксируются случая заражения, в основном завозного характера и отнюдь не единичные.

В Законодательном совете девятнадцать оппозиционных депутатов; мандатов лишили всего четверых. Но остальные пятнадцать устроили публичный демарш, заявив об «отставке солидарности» с исключенной четверкой. Власти не только самой автономии, но и Пекина на это отреагировали крайне негативно, справедливо решив, что подобные действия носят подрывной характер и нацелены на раскачивание и дестабилизацию обстановки в мегаполисе. В том, что они правы, убеждают американские санкции. Ответным мерам подверглись и четверо представителей Вашингтона; власти Пекина запретили им посещение материкового Китая, а также Гонконга (Сянгана) и Макао (Аомэня). Список попавших под запрет высокопоставленных американцев красноречив и расставляет акценты в том, кто же именно ведет против Китая необъявленную пропагандистскую войну под гонконгским предлогом. Это прежде всего старший директор по Азии американского Национального фонда поддержки демократии (NED) Джон Кнаус, а также директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону Национального демократического института (НДИ) по международным вопросам США Манприт Синкх Ананд, глава программы по Гонконгу Розариу и руководитель проекта Кельвин Сит.

NED — двухпартийный спрут американской «мягкой силы», предназначенный для внешнего давления на иностранные государств под предлогом «борьбы за права человека», разумеется, в американском их понимании. Финансируется государством. НДИ — одна голова этого спрута, связывающая его с Демократической партией; другой, «республиканской» головой выступает Международный республиканский институт (МРИ). Показательный штрих, раскрывающий роль и место NED в структуре американской власти (именно власти, ибо общественность здесь, похоже, вообще не при чем). В ноябре 2003 года именно в NED состоялось программное выступление тогдашнего президента США Джорджа Буша — младшего, в котором тот провозгласил так называемую «глобальную демократическую революцию». По сути дела, это был стратегический разворот США от поддержки светских авторитарных режимов Ближнего и Среднего Востока к борьбе с этими режимами для того, чтобы поднять против них улицу, смести и насадить хаос, которым можно будет управлять, разжигая конфликты и вбрасывая в них деньги и оружие. Уже через два года заполыхал Египет; второй тур выборов в парламент страны был отменен властями из-за неминуемого прихода к власти экстремистов из движения «Братьев-мусульман». В полный рост развернул «глобальную демократическую революцию» преемник Буша — Барак Обама; при нем цветные революции заполыхали по всему региону, переформатировав его политическую карту. А некоторые страны — Ливия, а также многострадальная Сирия — до сих пор не могут оправиться от последствий тех катастроф, продолжая выживать, по сути, в экстремальных условиях войны и разрухи.

Минобороны России Российская гуманитарная помощь жителям Сирии

Поэтому, когда NED начинает пристально интересоваться новыми странами, в числе которых оказался, как видим, и китайский Гонконг, любой стране, которая это внимание привлекла, следует очень сильно озаботиться своей безопасностью, ибо она с этого момента находится под угрозой. Тот самый июньский закон о безопасности в автономном мегаполисе, который приняли депутаты ВСНП в Пекине, — по сути, вынужденная оборонительная мера, направленная против чрезвычайных рисков, которые не просто ставили в повестку дня отторжение автономии от КНР, но и обещали перекинуться на материковую часть страны, особенно на южные регионы, наиболее развитые и мощные в экономическом отношении. Допустить этого ни КПК, ни пекинское правительство не имели права, и даже не из идеологических побуждений, а ввиду самых настоящих интересов национальной безопасности. Ведь принцип «одна страна — две системы», в который Пекин вкладывает прежде всего экономическое содержание, используя потенциал капиталистического уклада в автономии в интересах всей страны, получает совершенно иное толкование в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах. Для них Гонконг — плацдарм внешнего влияния, игрушка в руках заправил «большой политики», с помощью которой подрыв стабильности и беспорядки можно экспортировать в континентальный Китай, навязывая властям этой страны борьбу на уничтожение на собственной территории. Да еще и натравливая на власти собственных граждан. Это очень умная, тонкая и очень подлая политика, которую американские лидеры считают своим «ноу-хау», и они уверены в своем праве дирижировать противоречиями в других странах, предварительно их там создавая. Зиждется вся эта сомнительная система внешнего вмешательства на сохраняющейся убежденности в пресловутой «американской исключительности», с упором на которую не раз и не два выступали многие американские президенты.

В свою поддержку Вашингтон мобилизовал свой «корпус вассалов». Первым под козырек, осудив Китай и призвав его восстановить уволенных депутатов, взял Европейский союз. В центре аргументации — «плюрализм» и «свобода выражения мнений». Любопытно: Европа, сама страдающая от сепаратизма в целом ряде стран, как бы отреагировала, скажем, на китайскую поддержку властей мятежной Каталонии в момент наивысшего напряжения их противостояния с испанским центром? Разве непонятно, как именно? Но, как всегда, «у нас разведчики, а у них — шпионы», двойные стандарты, задаваемые Вашингтоном, рулят всем Западом. «Мы не дадим жителей Гонконга в обиду», — вторит европейцам замглавы британского МИД Найджел Адамс, и, чтобы посильнее уязвить КНР, британские дипломатические власти вызвали «на ковер» китайского посла. Разумеется, не обошлось без американских «пяти копеек»: советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен в очередной раз обрушился с нападками на КПК, вместо того чтобы искать причины дестабилизации Гонконга в политике самого Вашингтона. И так далее.

ИА REGNUM Ван И

Что в ответ Китай? Соблюдая уникальную для столь продолжительного кризиса выдержку, глава МИД КНР Ван И в очередной раз призвал Запад к рассудку. И предложил «приложить совместные усилия для обеспечения плавного перехода двусторонних отношений с США, устраняя всякие помехи и препоны». «Восстановить доверие!» — так прозвучал месседж из Пекина, произнесенный на встрече с делегацией Американо-китайского делового совета. Но надежд на то, что в Вашингтоне его услышат, остается по-прежнему мало.