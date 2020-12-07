Папа Римский Франциск заявил, что частная собственность не является абсолютным правом, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик обратился с посланиями к участникам виртуальной встречи судей — членов Комитета по социальным правам в Африке и Америке. Встреча проходила на тему «Строительство социальной справедливости. На пути к полному применению основных прав людей в ситуации уязвимости». Приветствуя африканских и американских юристов, Франциск подчеркивает необходимость созидания «новой» социальной справедливости в обществе, которое относится с недоверием к тем, у кого есть власть решать, что есть справедливость. В другом послании он подробно излагает свой взгляд на основы новой социальной справедливости. Во-первых, справедливость должна строиться на реальности: эта реальность заключается в том, что горстка людей живет в роскоши, в то время как растет число тех, чье достоинство не принимается во внимание. Во-вторых, это должен быть коллективный процесс, в котором все люди доброй воли день за днем стремятся к этой справедливости. В-третьих, необходимо прилагать усилия, следуя примеру доброго самарянина, возлагая на себя бремя других людей и отвергая культуру равнодушия. Еще одним основанием для новой справедливости является история: в прошлом можно найти корни той социальной справедливости, которую мы сегодня хотим переосмыслить. Это невозможно без другого основания, каким является народ. Справедливость достигается не «просветленной элитой», а включением всех в этот неустанный труд. В заключении папа возвращается к теме частной собственности: «Христианская традиция никогда не признавала как абсолютное и неприкосновенное право на частную собственность и всегда подчеркивала социальную функцию каждой из ее форм. Право на собственность — это естественное право, вытекающее из всеобщего права, которое исходит из универсального предназначения сотворенных благ».

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Ватикан считает свои отношения с США хорошими и надежными, хотя у страны всегда были определенные расхождения с администрациями в Вашингтоне, заявил в интервью ТАСС секретарь по отношениям с государствами Святого престола архиепископ Пол Галлахер. Как сообщает «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия), монсеньор подчеркнул, что «Святой престол и Католическая церковь избегают любой политизации и идеологизации такой важной темы… Мы имели открытый, дружелюбный и конструктивный диалог с госсекретарем США Майком Помпео по этому вопросу. Мир, человеческое достоинство, ценность каждой жизни, права человека и, в особенности, религиозные свободы всегда находились в центре работы дипломатии Святого престола. И была возможность подтвердить это Помпео, как и напомнить, что папа Римский, разные дикастерии Святого престола, а также институты Католической церкви отстаивают на передовых рубежах и защищают религиозные свободы». Помпео побывал в Ватикане два месяца назад. Тогда, после публикации статьи госсекретаря, в которой дипломат позволил себе критику в адрес линии Ватикана на взаимодействие с КНР, в том числе в назначении епископов, сложилось впечатление, будто отношения между Вашингтоном и Святым престолом обострились. Галлахер отметил, что в Ватикане считают это соглашение шагом в направлении улучшения ситуации со свободой религии. «В отношении Китая Святой престол верит в логику прямого диалога и политики небольших шагов. Наше соглашение служит улучшению ситуации с религиозной свободой. Мы знаем, что еще многое можно улучшить, но нельзя отрицать, что соглашение принесло хорошие результаты», — сказал секретарь по отношениям с государствами.

Архиепископ-эмерит Филадельфии Чарльз Шапью призвал отказать в причастии Джо Байдену по «пастырским причинам», информирует CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Об этом говорится в его колонке, размещенной в журнале First Things. Как считает Шапью, проблема в поддержке абортов со стороны избранного президента-католика. Архиепископ предупредил, что отдельные епископы, публично заявляющие о своем намерении причащать Байдену, рискуют оказать «серьезную медвежью услугу» политику и остальным своим американским коллегам. «Байден продемонстрировал, что он не находится в полном общении с Католической церковью, — считает Шапью — К его чести, он отстаивал многие решения, которые действительно служат общему благу. Однако кое-что из его действий и слов открывают путь серьезным моральным порокам в жизни нашего общества, которые привели к гибели миллионов невинных жизней». Во время недавнего заседания Конференции католического епископата США (USCCB) епископы отметили, что публичные заявления Байдена о католической идентичности и его политическая платформа представляют собой «набор проблем». По словам Шапью, отказ совершившему тяжкий грех католику в причастии является необходимым пастырским действием ради спасения его души.

Сс) Gage Skidmore Джо Байден

ЮНЕСКО обратилась к турецкому правительству с просьбой предоставить экспертам организации изучить состояние преобразованных в мечеть собора Святой Софии и монастыря Хора в Стамбуле, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Помощник генерального директора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне попросил известного алжирского археолога Мунира Бушенаки провести инспекцию зданий. Недавние сообщения вызвали озабоченность по поводу действий турецких властей. Их обвиняют в попытках замаскировать христианское происхождение этих двух памятников, сделав их внешне «более исламскими». Анкара отвечает, что использует систему штор и освещения, чтобы скрыть фрески с человеческими изображениями, которые в исламе считаются идолопоклонническими. Тем временем появились новые важные свидетельства о славном прошлом и наследии собора Святой Софии. После демонтажа строительных лесов, использовавшихся в реставрационных работах, был обнаружен серафим — шестикрылый ангел. Согласно христианской традиции, ангелы-серафимы находятся ближе всех к Богу.

Константинопольский патриарх Варфоломей назвал христианское единство не «вселенской утопией», а «волей самого Христа», пишет Agenzia Fides (Ватикан). Об этом он заявил в проповеди по случаю престольного праздника в честь апостола Андрея Первозванного. Патриарх поблагодарил делегацию Ватикана во главе с префектом Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, несмотря на пандемическую ситуацию. Варфоломей подчеркнул, что в 2020 году отмечается сорок лет с начала официального богословского диалога между Католической и Православной церквами, начавшегося ради «восстановления полного общения», которое «должно найти свое выражение в общем праздновании евхаристии». Делегация из Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем также приняла участие в торжествах в честь апостола Андрея Первозванного. Приветствуя делегацию из Киева, патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение посетить Украину в 2021 году.

Глава Конференции католического епископата Польши архиепископ Станислав Гондецкий ответил Европейскому парламенту, который принял резолюцию, осуждающую фактический запрет совершать аборты в стране, передает NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США). В заявлении епископов говорится, что не может быть никакого компромисса в отношении права на жизнь, оно является «фундаментальным правом человека» и «всегда имеет приоритет над правом выбора, потому что ни один человек не может допустить возможность убийства другого». Ранее Гондецкий высоко оценил тех людей, которые не только защищали нерожденную жизнь, но и предлагали помощь и поддержку будущим матерям.

Silar Архиепископ Станислав Гондецкий

Мюнхенский историк Мари-Жанин Калич критически относится к возможной канонизации хорватского кардинала Алоизие Степинаца, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). По ее словам, Степинац — ненавистный персонаж для многих сербов. Поэтому его канонизация может вызвать большое разочарование у тех, кто хочет достичь мирных отношений между сербами и хорватами. Кардинал являлся архиепископом Загреба с 1937 года до своей смерти. Его позиция по поводу фашистского режима усташей во время Второй мировой войны до сих пор вызывает споры. Критики обвиняют его как минимум в моральной ответственности за преступления, совершенные в то время в Хорватии. Сторонники кардинала заявляют, что он поддерживал нуждающихся и преследуемых, особенно во время войны. Степинац не был фашистом или ярым приверженцем режима усташей, подчеркивает со стороны Калич, однако он ни разу публично от него и не дистанцировался. Историк назвала особенно вызывающим озабоченность его молчание с насильственным обращением около 250 тысяч православных сербов в католицизм. Степинац был беатифицирован папой Иоанном Павлом II в 1998 году. Процесс канонизации в настоящее время приостановлен, отчасти из-за массовых возражений со стороны Сербской православной церкви.

Глава Конференции католического епископата Белоруссии архиепископ Тадеуш Кондрусевич в заявлении для KatolickaAgencjaInformacyjna (Варшава, Польша) рассказал о первоочередных нуждах Католической церкви. Он напомнил, что польские католики были одними их первых, кто «протянул руку помощи Церкви на Востоке после падения коммунизма, за что мы чрезвычайно благодарны». За 21 год Польша помогла в реализации множества проектов, в первую очередь связанных с реконструкцией и обновлением храмов. В настоящее время строительство новых церквей в таких крупных городах, как Минск, Гродно, Брест и Могилев, представляет собой серьезную проблему. Еще одна важная задача — вовлечение мирян. Это «ахиллесова пята» Церкви на Востоке. К сожалению, управление приходом и другими учреждениями по-прежнему лежит на плечах священнослужителей, в том числе строительство новых храмов. Следующий важный вопрос — подготовка собственных научных кадров, из-за чего приходится обучать людей на Западе, предпочтительно в Польше, из-за близости, языка и культуры. Кроме того, подчеркнул Кондрусевич, «мы должны развивать католические СМИ».

Апостольский нунций Святого престола в Белоруссии архиепископ Анте Йозич посетил патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Вениамина, пишет Catholic.by (Минск, Белоруссия). Как сообщил портал Белорусского экзархата Московского патриархата, встреча имела характер знакомства. В апостольской нунциатуре отметили, что встреча с экзархом стала одним из первых и наиболее важных визитов нового представителя папы Франциска в Белоруссии. Митрополит Вениамин и архиепископ Анте Йозич обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, духовное осмысление происходящих в республике и в мире событий, сохранение межконфессионального мира и традиционных христианских ценностей, развитие духовного образования, противодействие эпидемии коронавируса и другое. В завершение встречи стороны обменялись добрыми пожеланиями и подарками.

Яна Седова Митрополит Вениамин

В кафедральном храме Святых Сергия и Вакха в Риме состоялась интронизация первого экзарха для украинских католиков византийского обряда, проживающих в Италии, рассказывает Информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина). Им стал Дионисий Ляховач, которого поздравил, префект Конгрегации Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри. Прошлогоднее решение папы Франциска о создании экзархата для украинских греко-католиков в Италии было историческим. А назначение в конце октября первого экзарха и его интронизация свидетельствуют о достижении соответствующего уровня зрелости структуры, формирование которой началось в конце прошлого века, когда началась массовая миграция украинцев в Италию. Приветствуя владыку Дионисия, кардинал Сандри призвал его развивать братское общение как с епископатом Украинской греко-католической церкви, так и Конференции католического епископата Италии, полноправным членом которой он стал.

В обзоре использованы материалы официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».