МИД РФ прокомментировал сообщения японских СМИ о провокации Госдепа США, требующего от уроженцев российских южных Курильских островов при обращении за американской визой и видом на жительство указывать себя в документах… гражданами Японии (?!). Хотя японская газета «Хоккайдо симбун» утверждает, что существующая десятилетиями подобная практика была неизвестна МИД Японии, верится в это с трудом. Скорее, наоборот, эта провокация не только была согласована между Вашингтоном и Токио, но и, не исключаю, инициирована японскими властями, изыскивающими любые методы, включая изощренные и каверзные, обозначить русские Курилы как «свои». Тем самым «подтверждая» постановление японского парламента от 2009 года о распространении на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи «суверенитета Японии».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР», — говорится в Twitter Министерства иностранных дел РФ. «В сообщении также отмечается, что сейчас Госдеп США ставит под сомнения итоги Второй мировой войны и «поощряет реваншизм», — говорится в информации РИА Новости. «Знайте свои границы и красные линии», — подытожили в российском МИД.

Внешнеполитическое ведомство России до последнего времени избегало использовать слово реваншизм, характеризуя незаконные притязания японского правительства, хотя призывы не признавать итоги Второй мировой войны и изменить их звучат все громче и становятся все более угрожающими. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с открыто публикуемыми в СМИ Японии призывами японцев из числа «потомков самураев» отказаться от переговоров с Россией и готовиться к военному решению вопроса о «северных территориях». С этой целью поддерживается не только все более масштабное строительство японских вооруженных сил, но и обзаведение Страной восходящего солнца ядерным оружием. И если раньше, памятуя об истории японского милитаризма, Вашингтон сдерживал эти настроения, то ныне такое развитие ситуации поддерживается страной-сюзереном Японии. Во всяком случае, этого чуть ли не потребовал президент США Дональд Трамп, а представители противостоящей ему Демократической партии США в Конгрессе и Сенате его не одернули.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Фактом истории является то, что Вашингтон сразу после окончания Второй мировой войны делал все от него зависящее, чтобы не допустить японо-советского урегулирования, для чего, в частности, и изобрел «проблему северных территорий», всячески поощряя Токио к ужесточению политики в отношении СССР, выдвижению к нашей стране неприемлемых территориальных требований. Можно не сомневаться, что в случае прихода к власти Джозефа Байдена эта линия будет продолжена. Поэтому уже сейчас надо предупредить Токио, что вмешательство американской администрации в российско-японские отношения будет решительным образом пресекаться Москвой и может привести к прекращению любых переговоров об условиях заключения мирного договора. Тем более что этот договор давно стал анахронизмом, и России не нужен. Как уже отмечалось, нужен он японскому правительству, причем с единственной целью — вынудить российских руководителей «дать слабину» и неизвестно ради чего сдать Курилы японским реваншистам. Понимая это, российская сторона, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, уже несколько месяцев назад предоставила Токио проект «большого договора» о мире, дружбе и сотрудничестве. Но ответа, скорее всего, не будет, а если и будет, то отрицательный, ибо, как не скрывают японские политики, никакой договор с Россией без Курил их не устроит.

Gage Skidmore Джо Байден

Ну, а пакости и провокации вроде принуждения желающих получить американскую визу жителей российских южных Курил называть себя «японцами», да еще с абсурдным требованием «платить налоги в японскую казну», полагаю, будут продолжаться. И хотя на сегодняшний день в США пока признают жителей Сахалина гражданами РФ, с учетом определения японскими правыми «оккупированными территориями» всех Курил и Карафуто (Сахалина), нельзя исключать распространения подобных абсурдных иммиграционных требований Госдепа США и на других жителей Сахалинской области.