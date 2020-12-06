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Армения переживет сложные дни. Общественность и политические силы республики пытаются осмыслить то, что произошло в республике после подписания трехстороннего соглашения Азербайджан — Армения — Россия по прекращению войны в Нагорном Карабахе, ответить на многие возникающие в этой связи вопросы. Всё это происходит на фоне массовых протестов с требования отставки премьер-министра Пашиняна из-за соглашения по Карабаху, приведшего к территориальным потерям.

Сами события перерастают в политический кризис. Так, коалиция из 17 оппозиционных партий назвала бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна потенциальным временным главой правительства, который может заменить Пашиняна до проведения внеочередных парламентских выборов. Дело дошло до того, что президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции призвал в сложившейся ситуации коллег поддержать Пашиняна. «Руководство Армении, председатель правительства вынуждены были принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения, — подчеркнул Путин. — Должен сказать, что эти решения, конечно, болезненные, но, еще раз подчеркну, необходимые и требовали большого личного мужества от премьер-министра». Хотя сам Пашинян, взяв на себя полную ответственность за исход конфликта, заявил, что что теперь он отвечает «за обеспечение национальной безопасности и стабилизацию Армении». Он представил шестимесячный план действий из 15 пунктов, призванный обеспечить демократическую стабильность в стране на фоне перестановок в правительстве. При этом было заявлено, что Ереван попытается возобновить официальный переговорный процесс по Нагорному Карабаху под эгидой Минской группы ОБСЕ и сосредоточится на возвращении людей на территории, всё еще контролируемые этническими армянами, а также хотел бы рассмотреть вопрос о правовом статусе Нагорного Карабаха, провести военную реформу, внести поправки в закон о выборах и сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса и восстановлении экономики.

Kremlin.ru Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

Однако за Пашиняном тянется огромный негативный шлейф, хотя, объективно рассуждая, не все армянские политики в столь критический для ее судьбы момент сохранили свое «лицо». Сейчас в новом формате разворачивается борьба за власть. Исключением здесь можно считать второго президента Армении Роберта Кочаряна, на которого обрушились репрессии чуть ли не с первого дня прихода к власти Пашиняна. На днях Кочарян дал интервью «5 каналу» и российскому НТВ, которые эксперты разделили на ряд тезисов. 1. Руководство Армении своими неосторожными действиями и заявлениями сделало всё, чтобы приблизить войну в Карабахе. 2. У Армении была возможность не проиграть войну. 3. Военно-политическое руководство Армении показало свою полную некомпетентность в вопросе организации, войну проиграл не армянский народ, а премьер и его команда. 4. На четвертый-пятый день было понятно, что Пашинян должен был принять так называемый «план Лаврова» и остановить войну сразу же после доклада начальника Генштаба. 5. Сейчас проведение досрочных парламентских выборов в спешке будет неправильным, нужен хотя бы год для того, чтобы сделать рациональный выбор. 6. После войны отношения с Россией должны выйти на новый уровень, особенно в военно-техническом плане. Конечно, каждый из этих тезисов нуждается в специальном анализе, что будет сделано, прежде всего, армянской стороной.

Кочарян задает сложные вопросы. Он считает, что Ереван придумывал разные поводы, чтобы помешать переговорному процессу. И военные действия начались в тот момент, когда никто уже не сомневался, что армянская сторона срывает диалог. Власти Армении направили всю агрессию Азербайджана против Нагорно-Карабахской Республики. Экс-президент задал вопрос о том, почему был разгромлен один из армейских корпусов и Степанакертский полк, после чего «у нас не было боеспособных подразделений, которые смогли бы держать эффективную оборону»? Кочарян считает, что все ошибочные решения принимались одним человеком, который отказался допустить опытных бывших генералов к участию в боевых операциях. Заявление второго президента говорят о том, что он намерен оставаться в большой армянской политике и влиять на ход событий. Безусловно, он становится новым серьезным политическим фактором в республике. Но пока только лично, так как за ним не просматривается какая-либо определенная сила. Кстати, в годы своего президентства Кочарян не состоял ни в одной из действующих тогда партий, заявляя, что его партия — весь армянский народ. Хотя очевидно, что без поддержки, например, Республиканской партии в парламенте он вряд ли сумел бы оставаться десять лет у руля страны. Не настаивая на проведении досрочных парламентских выборах сейчас, Кочарян начинает тонкую многоходовую игру, в ходе которой на политической сцене Армении должен будет появиться новый лидер.

Владимир Путин и Роберт Кочарян. 2003 г

Есть внешние ресурсы, в первую очередь — Россия, при поддержке которой Кочарян мог бы осуществить свои замыслы. Складывается впечатление, что он будет пытаться использовать именно российский фактор, о чём свидетельствуют и его интервью российскому телеканалу, и неоднократное общение с российскими журналистами. Но пойдет ли Кочарян на создание своей партии, чтобы занять нишу на политической арене Армении? Этого пока никто не знает. Если рассматривать легальные пути прихода его к власти, то есть такой вариант: создание некоей «пророссийской» партии с участием, например, крупных бизнесменов армянского происхождения из России. О возможности ее появления и участия в политической жизни Армении говорят уже давно. Ситуация в Армении быстро меняется, и исключать ничего нельзя.