



Иван Шилов ИА REGNUM

Цель реформ НАТО — Анкара

Как следует из сообщения турецкой редакции Deutsche Welle, план реализации реформ в НАТО, который придется не по нраву Турции, получил полную поддержку Германии и Франции. Среди запланированных изменений предусмотрен процесс усложнения наложения вето. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявили о полной поддержке новой стратегической концепции, предусматривающей модернизацию НАТО. Маас и Ле Дриан сделали совместное заявление после официальных переговоров по плану реформирования альянса: «Нашей общей целью является обеспечить готовность НАТО к решению проблем политики безопасности сейчас и в будущем». Министры подчеркнули, что эксперты оказывают «неограниченную» поддержку предложениям, подготовленным по новой структуре альянса, и отметили, что вместе с укреплением политики безопасности и обороны, это касается также и принципа «центральной трансатлантической платформы».

Меркель сделала заявление относительно Турции

Согласно сообщению газеты Karar, вопрос о возможных санкциях в отношении Анкары будет обсужден на саммите Евросоюза, который пройдет 10 декабря. Проблема в напряженности из-за турецких буровых работ по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье, что накалило отношения с Грецией и Францией. Меркель, чья страна занимает сейчас пост председателя ЕС, выступила перед Европарламентом и заявила, что в отношениях Турции и ЕС не достигнуто достаточных улучшений. Канцлер приняла участие в заседании Европарламента посредством видеоконференции и прокомментировала возвращение турецкого исследовательского морского судна «Оруч Реис» в порт Антальи перед 10 декабря. Она добавила, что «лидеры Евросоюза не будут предпринимать свои шаги, основываясь только на одном заявлении или действии».

Kremlin.ru Ангела Меркель

В Турции ввели ограничения

Как сообщает FOX TV, Турция подрывает свой имидж в Европе в связи с самым высоким ростом распространения коронавируса в стране. А вводимые ограничения только усугубляют ситуацию. Выступая после заседания совета министров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении комендантского часа в будние дни с 21:00 до 05:00, а также в выходные, начиная с 21: 00 в пятницу и до 05:00 понедельника. По выходным действует полный запрет на передвижения. Согласно новым правилам, граждане в возрасте старше 65 лет и младше 20 лет не смогут передвигаться на общественном транспорте. Эрдоган сказал: «Я прошу наших граждан сделать перерыв и пока не принимать гостей дома до тех пор, пока угроза не минует». Запрещено проведение мероприятий по случаю дня рождения, празднования Нового года и иных подобных торжеств, а также поминок и выражения соболезнований. Такие общественные места, как хамам, сауна, массажный кабинет, парк развлечений и другие призвали временно приостановить свою деятельность.

СМИ: Эрдоган отправляет наемников из Сирии в Кашмир

Как следует из сообщения информационного портала Aktif Habe, в индийской газете India Today написали, что «Эрдоган отправляет наемников в Кашмир, заплатив им по 2 тысячи долларов». Также греческий журналист Андрес Маунтцуралиас дал новость под заголовком «Эрдоган отправляет наемников в Кашмир». Отмечается, что этот шаг является частью усилий Анкары по эскалации своего влияния среди мусульман Южной Азии и устранения господства Саудовской Аравии в исламском мире. Абу Эмша, лидер бригад «Сулеймана Шаха» (часть Сирийской национальной армии), заявил членам своего подразделения в Африне, что Турция хочет нарастить присутствие в Кашмире.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Доселе невиданная турецкая миграция

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, согласно данным статистического управления Евросоюза (Евростат), в 2019 году 75 347 человек из Турции получили вид на жительство в странах — членах Евросоюза. Турция заняла шестое место в рейтинге тех, кому ЕС предоставил больше всего ВНЖ. Наибольшей популярностью пользуется Германия — она приняла 27 212 человек из Турции. После идут Нидерланды, где вид на жительство был выдан 6 889 человекам. В 2019 году вид на жительство турецким гражданам предоставила в общей сложности 31 европейская страна. Самым непопулярным направлением является Исландия, куда отправились 13 человек из Турции.

Сближение Турции и Израиля

Как следует из статьи журналиста Амберина Замана из англоязычного портала Al Monitor, Турция на протяжении длительного времени занималась разведкой в интересах налаживания отношений с Израилем. По словам источников журналиста, глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан провел тайные переговоры с израильскими властями в рамках усилий по нормализации отношений. На Ближнем Востоке внимание устремлено на соглашение о нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем при посредничестве президента США Дональда Трампа. Несмотря на конфликт у берегов Газы в мае 2010 года с «Флотилией свободы», где присутствовал турецкий пассажирский корабль «Мави Мармара» (было убито 10 человек), Анкара всё же прибегла к «закулисной дипломатии».

Полемика между Помпео и Чавушоглу

Как передает Euronews, на встрече глав МИД НАТО, которая прошла в Брюсселе, министры иностранных дел США и Турции обменялись взаимными жесткими высказываниями. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Анкару в усилении напряженности со своими союзниками в Средиземном море и потакании Кремлю посредством покупки российского зенитного ракетного комплекса. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Помпео в том, что он «позвонил европейским союзникам и собрал их в антитурецкий фронт, опрометчиво встал на сторону Греции в региональных конфликтах и отказался продавать Турции американский зенитный ракетный комплекс Patriot». Чавушоглу отметил, что в условиях, когда Турция воюет с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США поддерживают «террористические формирования» в Сирии, а также вместе с Францией потакают Армении в Нагорном Карабахе, что еще больше усугубляет конфликт.

(сс) State Department. Freddie Everett Майк Помпео на встрече глави МИД НАТО

Всё ближе к запрету социальных сетей

Как передает газета Sözcü, правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) и её союзник, Партия националистического движения (ПНД), поддержали закон относительно социальных сетей, что приближает их запрет в Турции. Facebook, Twitter, YouTube, TikTok и Instagram были оштрафованы во второй раз за то, что не открыли свои представительства в Турции. Уведомления о штрафах в размере 30 миллионов турецких лир переданы компаниям. Далее ожидается запрет на рекламу и уменьшение пропускной способности.

Противоречия в подсчете погибших от коронавируса

Согласно турецкой редакции BBC, точное число погибших от коронавируса в Турции до сих пор не известно. По данным стамбульского департамента кладбищ, в среду, 2 декабря, в городе из-за коронавируса погиб 231 человек. Общее число погибших составило 475 человек. Согласно же данным министерства здравоохранения Турции, в тот же день по всей стране от коронавируса погибло всего 193 человека. Исходя из данных источников турецкой редакции BBC, на кладбищах Каршикёй и Ортакёй в Анкаре за последние два месяца были ослаблены меры при захоронении погибших от коронавируса, умерших могли хоронить и на других кладбищах.

Санкции США из-за С-400

Как сообщает новостной портал Ahval News, законопроект об американском оборонном бюджете, внесенный на рассмотрение в Конгресс США в окончательном варианте, обязывает Вашингтон вводить санкции против Турции по причине приобретения ею российских С-400. Законопроект также предполагает расширение санкций, связанных с российским проектом «Северный поток — 2». Сенат и палата представителей приняли окончательную версию законопроекта «О национальной обороне» (NDAA), который выделяет 740 миллиардов долларов на оборонный бюджет на финансовый 2021 год. 4500-страничный законопроект стал компромиссом по итогам длившихся целый месяц переговоров между членами Республиканской и Демократической партий.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Со стороны кредитной рейтинговой организации Moody's продолжают поступать негативные оценки и прогнозы относительно Турции. Отмечается, что условия 2021 года для банков в развивающихся странах будут по-прежнему сложными. По мнению Moody's, «кредитоспособность турецких банков будет оставаться слабой и окажется под давлением».

Министерство национальной обороны Турции заявило о том, что были подписаны необходимые документы для создания турецко-российского Совместного центра по надзору за соблюдением условий перемирия между Арменией и Азербайджаном.

В Нью-Йорке задержаны шесть человек по обвинению в незаконной перевозке беременных женщин из Турции в США для последующих родов там.

Индекс потребительских цен в Турции в ноябре вырос на 14,03% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем это рост на 2,3%.

Комитет министров Совета Европы призвал Турцию выполнить требование решения Европейского суда по защите прав человека в отношении бизнесмена и лидера гражданского общества Османа Кавалы. Комитет потребовал немедленного освобождения Кавалы.