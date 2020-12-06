



Иван Шилов ИА REGNUM

Бывший премьер-министр Польши, а ныне глава Европейской народной партии Дональд Туск дал обширное интервью журналу Newsweek Polska. В нем он говорит, что «серьезно опасается выхода Польши из ЕС», описывая «антиевропейскую» политику правящего лагеря во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS), как «бредовую» и «копирующую российский сценарий».

По словам Туска, нынешний курс PiS во многом отражает интересы России. «Растет опасение, что это больше, чем просто политическая глупость, поскольку соответствие российской стратегии приобретает целостный характер, — подчеркивает экс-премьер. — Во внешней политике — это антиевропейская восторженная поддержка Трампа, самого пророссийского президента в истории США, поразительная пассивность «Права и Справедливости» в Белоруссии и на Украине, удивительная кротость в отношениях с Москвой». Это заявление Туска является продолжением линии польской оппозиции на создание образа PiS в польском обществе как силы, которая готовит Polexit по заданию, конечно, России, чему в начале декабря Newsweek Polska посвятил отдельный материал. «В Кремле долго вкладывались в то, чтобы в Польше появились люди, говорящие и действующие в соответствии с российскими интересами, — говорилось в нем. — Наконец там этого дождались. Ярослав Качиньский (глава PiS — С.С.) уже сам звучит, как российский пропагандист, убеждая, что ЕС хуже СССР. «Россияне отрабатывают у нас техники, которые они потом используют на Западе. Полученный в Польше опыт помог им в ходе американских выборов, на которых одержал победу Трамп», — сказал бывший глава МИД Радослав Сикорский».

(сс) European Parliament Дональд Туск

Но доведет ли оппозиция дело до конца? Предъявлять такие серьезные обвинения в прессе — это как-то мелковато. В конце концов, та же «Гражданская платформа» (РО), которую некогда возглавлял Туск, имеет свою фракцию в Сейме и пока что контролирует Сенат. Депутаты и сенаторы от РО могли бы внести в повестку дня предложение создать смешанную парламентскую комиссию по поиску «русских агентов» в правительстве и правящей партии по примеру известного в 1950-х годах подкомитета американского сенатора Джозефа Маккарти. Однако до сих пор таких инициатив со стороны оппозиции не поступало. Возможно, они еще думают над этим, взвешивая все за и против. Соблазн велик, учитывая, что подобная комиссия могла бы стать ответом «Гражданской платформы» на проведенную против нее «Правом и Справедливостью» кампанию в связи со Смоленской катастрофой. Долгие годы PiS приписывала своим оппонентам участие вместе с Россией в «заговоре» против польской делегации во главе с президентом Лехом Качиньским. Кстати, созданный правящей партией в начале 2016 года подкомитет во главе с Антонием Мачеревичем, на тот момент министром национальной обороны, по повторному расследованию крушения правительственного самолета до сих пор не прекратил работу.

Создание в Польше атмосферы антироссийского «маккартизма» станет крайне сложным вызовом для «Права и Справедливости». Ей придется отвечать, то есть убеждать поляков в своем патриотизме, еще более ухудшая отношения с Москвой. Но они сегодня и так на том уровне, ниже которого трудно упасть. В начале июля сего года окончились полномочия посла Польши в России Влодзимежа Марчиняка, однако до сих пор неизвестно, когда появится его сменщик. Как ранее сообщали некоторые польские издания, во время предварительного обсуждения в Сейме кандидата на этот пост, Кшиштофа Краевского, блоки поставили депутаты правящей партии во главе с вице-спикером Малгожатой Госевской, чей супруг погиб в Смоленской катастрофе. В конечном итоге дело дошло до самого Качиньского, но чем все закончилось и принял ли глава PiS какое-то решение, остается покрыто мраком неизвестности. Что дальше? Ликвидация посольства Польши в России? При этом даже в рядах «Права и Справедливости» раздаются голоса, предупреждающие об опасности игнорирования или провоцирования Москвы. «Я говорю это многим политикам в правительстве и парламенте, которые часто об этом забывают, — рассказал недавно экс-начальник политического кабинета министра иностранных дел Польши Ян Парис. — Мы заплатим за каждое безрассудное движение на востоке, и если уж решим действовать, то должны знать цену этому».

(сс) Nickolas Titkov Цветы у посольства Польши в России после трагедии с авиалайнером Ту-154М Воздушных сил Польши на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский

Антироссийская эскалация породит Варшаве трудности и на других направлениях. Реинкарнация «маккартизма» в Польше будет воспринята Западом как попытка местных партий использовать Москву во внутренней политической борьбе. А значит, любые аргументы против России, которые польские правительственные чиновники и дипломаты используют на различных международных форумах, Европейский союз и США могут признать легковесными и конъюнктурными, что создаст немалые проблемы правящему лагерю. Но не оппозиции, которая в настоящее время переживает кризис идей, не понимая, как свергнуть PiS с пьедестала. Решат ли противники «Права и Справедливости» в итоге раздуть антироссийский «маккартизм», сказать пока затруднительно. Однако по своим последствиям такая кампания может стать для Польши политической «ядерной бомбой».