



Иван Шилов ИА REGNUM

Автору этих строк уже доводилось рассказывать, как в годы холодной войны администрация США в прямом смысле слова перечеркнула подпись своего выдающегося президента Франклина Делано Рузвельта под Ялтинским соглашением 1945 года. В соглашении перечислялись условия вступления Советского Союза по многочисленным просьбам своих союзников — США и Великобритании — в войну против Японии для скорейшего принуждения не желавшего сдаваться милитаристского режима этой страны к капитуляции.

Среди условий было и согласие президента США Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля о возвращении СССР отторгнутой Японией по итогам японско-русской войны южной половины Сахалина с прилегающими островами и ранее находившихся в составе Российской Империи Курильских островов. И это была никакая не аннексия и не «военные трофеи», как можно подчас услышать. Известно высказывание президента Рузвельта о том, что «русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто».

Предательство духа и буквы Ялтинских соглашений было оформлено заявлением Сената США при ратификации Сан-Францисского мирного договора с Японией от сентября 1951 года. 20 марта 1952 г. Сенат США заявил: «Предусматривается, что условия договора не будут означать признания за Россией каких бы то ни было прав или претензий на территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 года, которые наносили бы ущерб правам и правооснованиям Японии на эти территории, равно как не будут признаваться какие бы то ни было положения в пользу России в отношении Японии, содержащиеся в Ялтинском соглашении». Это означало непризнание прав СССР не только на южные, но и все Курилы, а также на южную половину острова Сахалин.

Премьер-министр Японии Сигэру Ёсида подписывает Сан-Францисский мирный договор

Известно и то, что именно американская администрация и лично государственный секретарь США Джон Фостер Даллес запретили в 1956 году японскому правительству подписывать с правительством СССР уже согласованный между Москвой и Токио мирный договор. В ход был пущен прямой шантаж угрозами о том, что в случае, если японское правительство ослушается, США не вернут Японии оккупированный архипелаг Рюкю (Окинава) и пересмотрят программу помощи в послевоенном восстановлении ее экономики. От Токио потребовали расширить территориальные претензии на уже вошедшие в состав СССР острова Курильской гряды, с которыми Москва заведомо согласиться не могла.

Чтобы поощрить Токио на выдвижение неприемлемых для Советского Союза требований, Вашингтон вновь пошел на нарушение Ялтинского соглашения. 7 сентября 1956 года Госдепартамент США направил правительству Японии меморандум, в котором заявил, что США не признают никакого решения, подтверждающего суверенитет СССР над территориями, от которых Япония отказалась по Сан-Францисскому мирному договору. Играя на националистических чувствах японцев и пытаясь представить себя чуть ли не защитниками государственных интересов Японии, чиновники Госдепартамента США изобрели следующую формулировку: «Правительство США пришло к заключению, что острова Итуруп и Кунашир (наряду с островами Хабомаи и Шикотан, которые являются частью Хоккайдо), всегда были частью Японии и должны по справедливости рассматриваться как принадлежащие Японии».

(сс) Витольд Муратов Остров Итуруп

Далее в ноте говорилось: «США рассматривали Ялтинское соглашение просто как декларацию об общих целях стран-участниц Ялтинского совещания, а не как имеющее законную силу окончательное решение этих держав по территориальным вопросам». Смысл этой «новой» позиции США состоял и в том, что Сан-Францисский договор якобы оставил открытым территориальный вопрос, «не определив принадлежность территорий, от которых Япония отказалась». Столь беспринципное поведение Госдепартамента США было продиктовано стремлением во что бы то ни стало не допустить нормализации и последующего развития японо-советских отношений, сохранить Японию в качестве своего «непотопляемого авианосца» на Дальнем Востоке.

С тех пор представители администрации США не раз подтверждали свою поддержку необоснованных и незаконных претензий японского правительства на российские Курильские острова. Отмечены случаи, когда американские президенты, напрямую вмешиваясь в российско-японские отношения, «давали советы» М. Горбачеву и Б. Ельцину «отдать острова ради получения от Японии большой экономической помощи».

Борис Ельцин и Михаил Горбачев

Небезынтересный факт такой «поддержки» вскрыла на днях японская газета «Хоккайдо симбун», сообщив, что американские правительственные органы уже в течение нескольких десятков лет рассматривают россиян, родившихся на «северных территориях», как противоправно именуют в Японии входящие в состав РФ острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и островную гряду Плоские, по-японски Хабомаи, как … уроженцев Японии. Это выяснилось в ходе общения журналистов с сотрудниками Госдепартамента США и других правительственных органов.

Оказывается, что с 2018 года в правилах проведения розыгрышей «грин-карт» (видов на проживание в США) официально записано требование об указании участниками таких лотерей — выходцами с российских южных Курил в соответствующих заявлениях местом рождения… Японию (?!) Специальное официальное разъяснение Госдепартамента США по поводу «грин-карт» гласит: «Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России».

По словам американских представителей, при этом США исходили из того, что до окончания Второй мировой войны южные Курилы находились под административным управлением Японии, и США до сих пор признают японский суверенитет над островами. Официальное разъяснение было предпринято для того, чтобы россияне могли «избежать ошибок при подаче заявлений на американскую визу, и встречали бы меньше отказов». Другими словами, назовешься гражданином России, визу не получишь, а притворишься японцем, пожалуйста.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина России

В Госдепартаменте США, объясняя свою позицию, указали, что американская сторона считает «северные острова» японскими на основании выше упомянутого специального меморандума от 1956 года и применяет это определение уже в течение нескольких десятков лет. «Хоккайдо симбун» сообщает, что в МИД Японии о таком «подарке» страны-сюзерена не знали.

Не знали о необходимости при подаче заявления на американскую «грин-карту» притворятся японцами и жители южных Курил. Сообщение об этом пришло из регионального государственного информационного агентства «Сахалин-Курилы». Оно заявило, что «американские власти принуждают людей, эмигрирующих с Курильских островов в США, указывать в качестве места своего рождения Японию». Агентство указало, что «курильчане выражают свое возмущение тем, что американские представители говорят им, будто многие страны, включая и США, признают так называемые северные территории, принадлежащими Японии».

В российских СМИ уже высказывались «прогнозы» о том, что в случае прихода в Белый дом Джозефа Байдена Вашингтон может активизировать «давление на Россию» в поддержку требований Токио якобы «исконных японских территорий». И хотя, как уже отмечалось, подобная «поддержка» может обернуться для японцев «медвежьей услугой», внешнеполитическое ведомство России, видимо, должным образом отреагирует на скандальные требования Госдепартамента США к гражданам РФ ради получения американской визы называть себя «уроженцами японщины».