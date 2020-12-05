Дискуссия о возможном назначении Чубайса окончена. Официально главный «приватизатор» страны назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями. Реально — с западными глобальными элитами, прежде всего, глубинным государством, Демпартией США, Мальтийским орденом, Бильдербергским клубом и так далее.

Дарья Драй ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Уже одно только это назначение говорит о том, что в России победу Байдена над Трампом считают свершившимся фактом и кадровые назначения осуществляют с этим прицелом, хотя, возможно, и рано.

Предполагается, что Чубайс должен разъяснить демократам, что если на Россию давить, то можно получить лишь консолидацию на антиамериканской основе. А если не давить, то тогда, возможно, удастся о чём-то и договориться, и результаты трансфера в чём-то устроят американцев.

При этом некоторые аналитики считают Чубайса опытным переговорщиком, правда, не упоминая, какие переговоры, где и когда Чубайс выиграл. А некоторые и вовсе считают, что Чубайс, скорее, будет представлять не интересы России при международных организациях, а интересы этих международных организаций в России.

Дарья Драй ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Такие трактовки представляются наивными — нет таких условий трансфера, которые устроят и американцев, и нас. Навального президентом не сделают, Крым и Курилы им не отдадут, а на меньшее американцы не согласны. С Китаем тоже портить отношения не станут. И из Сирии не уйдут, и от СП-2 и ЕАЭС не откажутся. Тогда о чём же таком говорить, что американцам понравится? О возвращении либералов на ключевые посты в правительстве? И что это даст России?

Противоречия между США и Россией объективны, и Чубайсу не в силах их ослабить. Ничего нового он американцам сказать не может, во всяком случае, такого, что они сами бы не знали. По линии российской разведки информация тоже намного более обширная, так что ничего нового Чубайс не скажет. Продавить же американцев на действия против их национальных интересов никакой Чубайс, даже десять Чубайсов не смогут.

Все предложения Чубайса американцам не интересны. Им нужна только полная капитуляция, но Чубайс не может им этого гарантировать. Чубайса в США воспринимают как средство давления на Путина. В ином качестве он им не интересен. В результате миссия Чубайса невыполнима.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и председателем правления УК «РОСНАНО» Анатолием Чубайсом. 2019

Американцам не нужна разрядка, и пугать их холодной войной бесполезно — они сами её ищут и к ней стремятся. Все угрозы от России американцами просчитаны и взвешены. По сути, им с Чубайсом не о чем разговаривать — за исключением воспоминаний о прошлом.

Попытка же американцев повысить капитализацию Чубайса с тем, чтобы облегчить реванш всей их пятой колонне, бесперспективна: Чубайс и сам токсичен, и его клан в России ненавистен, 90-е не вернуть, а в 20-х Чубайс бесполезен.

Анатолий Чубайс один из главных идеологов ваучерной приватизации

В результате Чубайс поставлен в конкурентные условия с МИДом и СВР. Это неравная конкуренция. Чубайса у демократов воспримут как Троянского коня и как канал дезинформации. Всё, что Чубайс сообщит своим американским визави, будет воспринято с недоверием. А вот попытки через Чубайса прозондировать возможности переворота в России американцы точно предпримут. Что ставит Чубайса в сложное положение уже перед Путиным.

Таким образом, у назначения Чубайса слишком много от удачной утилизации токсичного кадра времён непопулярных реформ. Чубайс в ловушке: если не будет результата, он будет обвинён в очередном провале миссии. Если он заиграется и выйдет за рамки, его снимут.

Скорее всего, он станет каналом для слива второстепенных инсайдов из окружения Байдена, предпринятых с целью оказания давления на Путина и его окружение. Но для Путина это становится обычной спецоперацией по дезинформированию противника.

Чубайс поставлен в положение открытого двойного агента. Ему нигде не верят и все используют втёмную. Он не знает, кто ещё работает по демократам и о чём информирует Кремль, а сейчас будет и о нем. В результате Чубайс никогда не узнает, насколько серьёзно к нему относятся как в Москве, так и в Вашингтоне. Скорее всего, он будет игрушкой в руках спецслужб обеих стран, и чем больше он будет уверен в своей эксклюзивности, тем большей пешкой окажется. Ну, на что заработал.

Путин с Чубайсом разыграл свою классическую многоходовку. Он удалил его из внутреннего контура, переведя в иллюзорный внешний. Теперь Чубайс будет передавать Путину сплетни из вашингтонских салонов, а другой информации у него не будет. Через 3 года его отправят на пенсию, потому что в 2024 году он будет уже никому не нужен. После этого о нём забудут. Так проходит земная слава.