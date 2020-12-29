Историю о коварной волшебнице Кирке (Цирцее), превращавшей своих неосторожных гостей в розовых бессмысленных хрюшек, знают все или почти все, кто читал хотя бы выжимки из древнегреческих мифов (нынче ведь время выжимок и дайджестов, изготовляемых для легкого усвоения мысленными желудками, не привыкшими к более тяжелой пище). Наивно было бы думать, что разнообразные Цирцеи обоего пола остались там, в древности. Их число, скорее, многократно увеличилось. Правда, действуют они на другой манер.

Максим Воронов

На знамени последних лет начертано «Цифровизация и дистанционность». Если любительнице даровой свинины Кирке приходилось собственноручно совершать со своими жертвами какие-то действия — подливать колдовское зелье в вино, а потом охаживать опоенных бедолаг волшебной хворостиной, то нынешним… свиноделам, освинителям, свинизаторам в контакт со своим исходным материалом вступать вовсе не нужно. А количество этого материала столько, сколько чудившей от одиночества и с голодухи ведьме даже не снилось. Массовый доступ к информационным технологиям воистину творит чудеса.

Цирцея предлагает чашу Улиссу, 1891 (фрагмент)

Об эффективности дистанционного обучения ведутся яростные споры. Дистанционное массовое освинение свою эффективность доказало еще в доинтернетную, телевизионную эпоху. Но, все же, телеканалам, даже чисто развлекательным, транслировавшим низкопробную «ржаку» и саги о похождениях «братвы», приходилось соблюдать хотя бы какую-то видимость приличий. И по-прежнему приходится — вон, даже мат приказали «запикивать». Не развернешься.

Но в эпоху Интернета телевизор выглядит динозавром, который тихо подрыгивает конечностями в уголке. Каждый, имеющий хотя бы камеру в ноуте или смартфоне — уже сам себе СМИ. А если есть техника посерьезнее, умение выставить свет и настроить звук, хорошо подвешенный язык и некоторая — вплоть до бесконечности — доля наглости, то можно неплохо «взлететь», даже если в твоих стримах ноль целых, ноль десятых полезной информации. Просто должна быть некая «изюминка», пусть даже она откровенно шевелит лапками и усиками. На просторы Интернета вслед за талантливыми обозревателями киноновинок, мастерами на все руки, бьюти-блогерами и дегустаторами пиццы бодро вырвались разнообразные фрики — человек с руками, накачанными синтолом почти до некроза, женщина с явными проблемами развития и ее бомжеватый спутник, и многие другие, несущие в эфир полную «пургу» и творящие «фигню» под веселые ручейки сердечек — «лайков» и кассовый звон пришедших на счет «донатов».

Tomasz_Mikolajczyk Компьтерная игра

Понятно, что кроме уголовного кодекса, этих людей (или их «продюсеров» — не забываем про кассовый звон!) ничто не сдерживает. Короли «червовой масти» через какое-то время начинают в самом деле считать себя всевластными повелителями сердец своих «хомяков». А абсолютная власть в таком вот андеграундном варианте куда скорее превратит развращенного ею человека в свинью, чем в дракона. Что и происходит. Через какое-то время для свиночеловека становится чем-то несерьезным и призрачным и уголовный кодекс — свинья просто не способна соблюдать никакие кодексы, начиная с моральных. А зачарованная «подписота» просто следует за своим кумиром в его волшебных превращениях. У чешского писателя Онджея Неффа есть великолепный фантастический рассказ «Белая трость калибра 7.62». Так он не такой уж и фантастический и как раз об этом — о превращениях слишком пристально смотрящих в экран людей, которые в итоге становятся нелюдями — точными копиями нелюдей на экране.

Потом психологи напишут — да уже и пишут — множество комментариев, статей и исследований. Об эгоизме, инфантилизме и не работающих «реле» в голове и в душе, которые должны бы переключить свиночеловека в человеческий режим и оторвать от бесконечной игры на публику и от корыта с «сердечками» при виде реальной беды. Всё это, безусловно, интересно… и практически бесполезно. Потому что освиневание порождается не только и не столько Интернетом, эгоизмом и недостатком подлинной социализации в детстве и ранней юности. У этих симптомов есть коренная причина — капитализм и порожденная им идеология потребления. Банально — как холерный эмбрион или чумная палочка. Не модный ковид какой-нибудь, что правда, то правда.

Главное занятие свиньи — не валяться в грязи, хотя и это тоже. Главное ее дело и предназначение — жрать. При этом свинья абсолютно всеядна, она может запросто съесть собственного детеныша или человеческого ребенка. То, что человек не только генетически, но и духовно близок и даже практически равняется свинье, в нашей стране явно и иносказательно провозгласили в «святых 90-х». Счастье человеческое — полное корыто, все остальное — пустые и вредные мечтания. Нужно набивать брюхо — не важно, чем: гамбургерами, лобстерами, силой и властью, популярностью и любовью публики, даже духовные практики отлично сойдут, как экзотическая приправа.

Рене Магритт. Состояние. 1945

Если нет лобстеров, то всегда можно жрать «хайп». На чем угодно — например, на пандемии, прыгая в «медицинских» костюмах в бассейн с сухим льдом, после чего выжившие будут хайповать уже на этой дурной трагедии. На тупой жестокости и расквашенных физиономиях — причем, нет, модная «токсичная маскулинность» тут ни при чем. На днях блогерша из Дагестана послала подруг избить — жестко, ногами — другую блогершу за оскорбление в эфире. Избиение тоже происходило в прямом эфире и сопровождалось бурным, как горная река, потоком «сердечек» (или все-таки слово «черви» тут подходит как-то лучше?).

Ну, так что же мы удивляемся, что Интернет только усилил, как линза, всю античеловеческую дрянь и сфокусированным лучом направил в души миллионов молодых людей? Несчастных, потерянных, атомизированных, лишенных таких понятий, как товарищество и братство (ведь в обществе потребления человек человеку не друг, товарищ и брат, а клыкастый конкурент за статусные блага), не имеющих смысла в жизни (потому что жрать — это не смысл для того, кто еще не встал на четвереньки), покрывающих себя до ушей татуировками, чтобы прокричать миру: «Я есть, черт побери!»

Согласно современным философским теориям, главное — не сказать что-то осмысленное человечеству, а высказаться. Высказыванием является все — от дефекации на камеру и игры членом на рояле до смерти — своей или чужой. Высказаться, крикнуть густонаселенной пустыне «Здесь был имярек!», а потом можно в тюрьму или на кладбище. Ведь сакраментальное, даже трогательно-ностальгическое «Здесь был Вася» о том же точно — о кромешном одиночестве и неверии в собственное существование недоразвитой, а потому деградирующей личности. Нужно бежать, чтобы хотя бы остаться на месте, если ты не растешь над собой, не развиваешься, а только потребляешь, то неизбежно падаешь в воронку энтропии. Превращаешься в человекосвинью. Каким-то краем сознания или клочком не до конца умершей души освиневающий понимает, что с ним происходит, и ему страшно. Отсюда — и от умирания человеческого в человеке, конечно, — происходят все дикие эксцессы, которые вот-вот станут нормой.

Цирцея со свиньями. 19 век

Что же делать? Победить условную Цирцею и вернуть освиневшим человечность. Но для этой задачи мало даже дивизии хитроумных Улиссов. Тут, как говорится, всю систему надо менять, причем, силой Духа. Одиссею, как известно, помогло не освинеть самому и выручить спутников божественное противоядие. Вместо этого медленно осознающие масштабы бедствия высокие чины хватаются за разные симптоматические подножные средства — патриотическое воспитание, факультативный Закон Божий, волонтерство и прочие травки и цветочки, которые хорошо пахнут, но ни черта не помогают. Потому что идеологию Большой Жратвы никто и не думает отменять. В итоге во все благие начинания «золотолапым микробом», по Маяковскому, неизбежно проникает рубль или его кузен «бакс», а общество становится нелепым тянитолкаем, одна голова которого тянется хоть к какой-то духовности и братской любви, а другая — к корыту. В итоге несчастная химера неуклюже топчется на месте, погружаясь в зыбучий песок оскотинивания. А как может быть иначе, если те же самые люди, твердящие о светлых идеалах, имеют на своем знамени свинью, а великую попытку навсегда отвергнуть свинство называют «вредной мечтой» с самых высоких трибун?

Пока иерархи Церкви и даже сельские батюшки ездят на иномарках и сверкают часами, сравнимыми по стоимости с автомобилем, пока люди, управляющие государством, числятся в списках «Форбс», а молодежи вбивают в голову формулу личного «успеха», освиневание будет продолжаться. Просто одни будут свиньями вымытыми и надушенными, другие — грязными и татуированными. Последние из чувства метафизического ужаса и подспудного протеста будут становиться суперсвиньями, публика же, вместо того чтобы ужаснуться, будет засыпать кумиров донатами и сердечками, освиневая с еще большим энтузиазмом. Так возникает цепная реакция, убивающая общество.

На Западе, прежде всего в Великобритании, вопрос решается просто и по старинке. Общество заранее делится на «волшебный дворец» и «свинарник». Обитатели первого готовятся к жизни «во дворце» с детства, тренируя дух и тело, большинству же позволяют свинеть любыми приятными ему способами. Это не значит, что у обитателей «дворца» не проглядывают в духовном облике не вполне человеческие черты, но это несколько другое и тема для отдельного разговора. Но ведь в России есть праздник Народного Единства, которым попытались заменить праздник Великой (по мнению властей, вредной) Мечты. Так что так уж откровенно делить общество на «драконов» и «свиней» властям несколько стыдно и потому они позволяют народу «единяться» в освинении. Мелкому тощему поросенку даже приятно узнавать, что тот или иной крупный чиновник, оказывается, «та еще свинья».

Так что скандальные блогеры или там профессора-расчленители — это всего лишь торчащий из глубокой грязной лужи свиной пятачок. Сигнал, а может быть, и своеобразный неосознанный крик о помощи. Ведь если грязи слишком много, и никто принципиально не собирается ее откачивать, в ней может утонуть даже очень крупный и сильный хряк.