В своей исторической инаугурационной речи президент Джон Ф. Кеннеди, как известно, сказал: «Пусть из этого времени и места разнесется весть как друзьям, так и врагам о том, что факел был передан новому поколению». Он только что выиграл президентство с самым ничтожным перевесом в истории. В 2020 году состоялись еще одни президентские выборы с тончайшей разницей результатов. Республиканская партия же находится в «перестроечном году.

Laurenforcolorado.com Конгрессмен из Колорадо Лорен Боберт

Рассматривая свои перспективы на президентских выборах 2024 года, республиканцы должны понимать, что среди их новых лидеров и потенциальных кандидатов в президенты происходит смена поколений. Начиная с президентских выборов 1988 года каждый президент-республиканец (Джордж Буш — старший, Джордж У. Буш, Дональд Трамп) был наследником унаследованного богатства. В тот же период времени каждый президент-демократ (Билл Клинтон, Барак Обама и, предположительно, Джо Байден) провел всю свою карьеру, работая в правительстве.

Наиболее часто упоминаемыми потенциальными претендентами от Республиканской партии на выдвижение в 2024 году являются бывший губернатор Южной Каролины и посол США в ООН Никки Хейли, сенатор от Техаса Тед Круз, сенатор от Флориды Марко Рубио, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, губернатор Флориды Рон Десантис и сенатор от Арканзаса Том Коттон.

Все эти кандидаты молоды. В 2024 году всем, кроме Коттона и Десантиса, будет лишь за 50. Ни один из этих кандидатов не происходит из богатой семьи. Круз, Рубио и Хейли — дети иммигрантов. В то время как прошлые кандидаты в президенты рекламировали дипломы университетов Лиги Плюща, будущие лидеры Республиканской партии, включая Хейли, Скотта, Рубио и Ноэма, окончили государственные университеты или менее известные частные колледжи.

(сс) Gage Skidmore Посол США в ООН Никки Хейли

Большинство из этих новых лидеров сочетают занятость в частном секторе и государственную службу. Скотт основал страховое агентство. Хейли стала финансовым директором семейного швейного бизнеса. После смерти отца Ноэм в возрасте 22 лет начала руководить семейной фермой. А Десантис и Коттон имеют отличные послужные списки.

Хорошо известный сенатор Тед Круз продемонстрировал недоверие республиканцев к концентрации власти. Он провел многочисленные слушания по поводу цензуры консервативных взглядов со стороны гигантских технологических компаний. Он задал генеральному директору Twitter Джеку Дорси вопрос о том, почему история New York Post, обвиняющая в коррупции Хантера Байдена, сына Джо Байдена, не была разрешена к публикации. «Кто, черт возьми, тебя выбрал?» — многозначительно спросил Круз у Дорси.

Партия выиграет от лидеров, которые были как наемными работниками, так и работодателями; кроме того, она должна продолжать поддерживать индивидуальные свободы и назначение судей, которые будут их защищать.

Новоизбранные республиканские члены палаты представителей также демонстрируют важный демографический сдвиг. Семнадцать женщин-республиканцев были избраны в Конгресс в 2020 году. Почти все республиканцы, которые свергли демократов, были женщинами или представителями меньшинств. Их избрание сильно повлияло на большинство демократов в палате представителей.

Лорен Боберт, новая конгрессмен из Колорадо, владеет рестораном, в котором работникам рекомендуется открыто носить огнестрельное оружие, — она выступала за сохранение законов об открытом ношении оружия. Среди впервые вступающих в палату также есть и совсем молодая Мэдисон Которн из Северной Каролины — первый член Конгресса, родившийся в 1990-х годах.

Nathan Congleton Сенатор от Техаса Тед Круз

У новых республиканских лидеров есть энергия, а также опыт работы и жизни, которые могут относиться к среднему избирателю. Они прошли по дороге, вымощенной солидным образованием и подлинным деловым опытом. Эти новые лидеры поднимались вверх не по семейным связям. Они могут отказаться от элитарности предыдущих поколений и вернуть Республиканскую партию к ее народным корням.

Несмотря ни на что, Республиканская партия вышла из 2020 года сильнее во многих отношениях, чем демократы, с точки зрения реальных цифр и реальной идеологии.

Эти биографические и демографические факты являются отправной точкой республиканцев; новые лидеры показали, что могут побеждать и править в консервативных вопросах. Их первым серьезным испытанием станет доведение страны до конца пандемии COVID-19 и использование их деловых навыков для оживления экономики и удержания малого бизнеса от банкротства. Если им удастся оживить экономику, обеспечить общественную безопасность и защитить свободу личности, Республиканская партия вполне может стать доминирующей партией в 2024 году.