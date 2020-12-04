Позднимвечером 3 декабряучастникам встречи ОПЕК, наконец, удалось прийти к соглашению. Согласно решению членов альянса, с января 2021 года страны-участницы будут ежемесячно принимать решение о возможном повышении добычинефтив пределах 0,5 млн баррелей в сутки. На январь решение о повышении добычи на 0,5 млн уже принято. Таким образом, действующие квоты по сокращению добычи на 7,7 млн баррелей в суткибудутсмягчены до 7,2 млн баррелей в сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Принятое решениеальянсаоказалось несколько хуже ожиданий рынка. В случае если нефтеэкспортеры — участники сделки будут каждый месяц повышать добычу нефти на максимально возможный объем квот в размере 0,5 млн баррелей в сутки, это приведет к тому, что совокупный объем предложениявI кварталебудет всего на 1 млн баррелей в суткиниже согласованных ранее уровней. В тожевремя рынок ожидал более серьезногоужесточения— в размере 2 млн баррелей в сутки. Более того, формат ежемесячных встреч означает для участников рынка усиление неопределенности, так как каждый месяц рынокбудет оказываться в ситуации, когда остается только гадатьо том, какой объем сокращенийможно ожидать от альянса в ближайшем будущем.

ptra Добыча нефти

Не менее острым остается вопрос и соблюдения дисциплины по достигнутым договоренностям. На данный момент сроки компенсации перепроизводства уже продленыдо марта 2021 года, демонстрируя неэффективность данного механизма, поскольку продление периода компенсаций уже становится для членов альянса нормой, в то время как компенсировать перепроизводство никто из них не торопится. На данный момент, согласноReuters, наибольший объем перепроизводстваостаетсяу Ирака(0,61 млн б/с) и России (0,53 млн б/с) в месячном эквиваленте.

Тем не менеецены на нефть положительно отреагировали на новость по итогам встречи ОПЕК+. Нефтяные котировки выросли 3 декабря ипродолжили расти с утра 4 декабря, в полной мере отыгрывая общерыночные позитивные настроения. Несмотря на то, что этот оптимизмстоит признатьнесколькоизбыточным, появившаяся определенность позволила обновить ценовой максимумпофьючерсам наBrent. Кутру 4 декабря цены на североморскую нефтьвплотную приблизились к уровню $49,5 за баррель. В ближайшее время не исключено достижение котировками уровней $50−51 за баррель, послечего вероятнакоррекция к$48−49 за баррель.

Еще одной важной новостьюнакануне стало заявлениеS&P GlobalPlattsоначале консультацийс участникаминефтяногорынка о возможном включенииамериканского сорта нефтиWTIв оценку спот-цен на нефтьмаркиBrent(dated Brent). Возможность принятия такого решениярассматривается на фоне снижениянефтедобычи в Северном море иувеличениянефтяного экспорта США. Подобный шагможет привести к более тесной взаимосвязибенчмарковBrentиWTIи,как следствие, сужению спреда между ними.

Dodlive.mil Нефтяная платформа. США

Стоит отметить, чтотекущие высокие ценынанефтьмогутстать драйверомростанефтедобычи в СШАи привести к пересмотру прогнозов. На данный момент в СШАМинэнерго прогнозируетснижениепроизводствадо концаIквартала 2021 г. Однакобуровая активность сланцевыхнефтедобытчиковуверенно восстанавливается на протяжении последних двух месяцев, а в ответ нарост ценза баррельWTIвыше $45, этот процесс может еще и ускориться. Именно этот фактор может стать дополнительным аргументом в пользу того, что нынешниевысокие цены могут оказаться неустойчивымикак минимумна горизонте ближайших месяцев.