Патриарх Сербский Ириней упокоился 20 ноября. По действующему уставу, новый глава Сербской православной церкви должен быть избран в течение трех месяцев. О том, возможно ли это в условиях пандемии, а также о том, с какими вызовами столкнется новый сербский патриарх, когда он займет место своего предшественника, ИА REGNUM рассказал эксперт по церковному праву, профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зоран Чворович.

diego_cue Храм Святого Саввы в Белграде

— Как проходят выборы нового патриарха в Сербской православной церкви? Существует ли срок для проведения этой процедуры?

— Процедура избрания нового патриарха прописана в Уставе Сербской православной церкви, вернее, она описана в решении Священного архиерейского собора от 2005 года, которое является составной частью Устава. Там предусмотрено, что новый патриарх должен быть избран не позднее трех месяцев от дня упокоения предыдущего патриарха. Но вопрос заключается в том, можно ли в условиях пандемии соблюсти это положение Устава СПЦ, и вот почему.

Патриарха выбирает поместный собор, в который входят все действующие епископы, как те, у которых есть свои епархии, так и викарии. Епископы, которые находятся на пенсии, в поместном соборе не участвуют. Чтобы поместный собор (который собирается только для того, чтобы избрать нового патриарха) начал процедуру принятия решения, на нем должна присутствовать как минимум треть действующих епископов, имеющих свои епархии. Так как большое количество сербских епископов имеет епархии в других странах, особенно там, где проживает многочисленная сербская диаспора (в США, в Австралии, в Скандинавии, например), возникает вопрос, могут ли они в нынешних условиях пандемии приехать на собор и может ли сегодня собраться больше две трети епископов в одном месте.

— Но когда для этого создадутся условия, как будут проходить выборы? Существует ли возможность для того, чтобы светские власти, например, повлияли на их результат?

— Процедура выборов патриарха происходит следующим образом. Прежде всего, надо сказать, что каждый присутствующий епископ при наличии специальных полномочий имеет право проголосовать за одного отсутствующего.

Первый шаг — это составление списка возможных кандидатов на пост предстоятеля Сербской православной церкви. В соответствии с Уставом СПЦ избираться на пост патриарха имеет право только тот епископ, у которого как минимум пять лет активной службы на этой должности. Возможные кандидаты рассматриваются с учетом данного условия, а потом начинается тайное голосование, в ходе которого выбираются три кандидата, получившие самое большое количество голосов. При этом каждый из кандидатов, оказавшихся в этом узком кругу, должен получить абсолютное большинство голосов или 50%+1 голос от общего количества участников поместного собора. Поэтому голосование может повторяться неограниченное количество раз, пока не выделятся трое кандидатов с абсолютным большинством голосов. Например, в тот раз, когда был избран патриарх Павел, голосование повторялось девять раз. Мне кажется, что в данный момент в выборный собор войдут 42 епископа.

Hramsvetogsave.rs Мозаика Храма Святого Саввы

Важно отметить, что сам поместный собор начинается с молитвы о призвании помощи Духа Святого, так же, как начинались и древние вселенские соборы.

После выявления трех кандидатов с абсолютным большинством голосов, епископы уходят в часовню святого Симеона Мироточивого, которая находится в здании патриархата в Белграде. Прочитав особую молитву, старший игумен в Сербской православной церкви вытаскивает один из трех билетов с именем нового патриарха из конверта, который предварительно был положен в Евангелие.

— Это значит, что предугадать результат выбора невозможно?

— Да, это значит, что окончательный выбор — это воля Божья.

— Можно ли при этом сегодня сказать, кто имеет шанс оказаться в этом узком кругу из трех кандидатов?

— В данный момент очень сложно говорить о том, кто может стать кандидатом на должность патриарха. С другой стороны, есть факты, на основании которых можно предположить, что в епископате Сербской православной церкви существуют разные группы с противоположным мнением на счет того, кто должен стать новым сербским патриархом.

Также на выбор кандидатов повлияет и тот факт, что на следующем очередном заседании Священного архиерейского собора пройдут выборы митрополита Черногорско-Приморского. Это второй по чести и исторической значимости пост в Сербской православной церкви.

В-третьих, существуют и ощутимые интересы некоторых политических кругов в странах региона, которые раньше входили в состав СФРЮ и в которых действует Сербская православная церковь. При этом и некоторые политические круги, которые не симпатизируют мировому православию, заинтересованы в том, чтобы пост патриарха СПЦ занял подходящий человек.

President.gov.ua Первый предстоятель УПЦ митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей

— Какие задачи будут стоять перед новым патриархом?

— Новому патриарху Сербской православной церкви предстоит решить несколько сложных задач. Во-первых, он вместе с другими епископами должен четко подтвердить позицию собора, согласно которой признание так называемой Республики Косово со стороны Сербии, а также реализация любого плана, который исключил бы Косово и Метохию из состава Сербии, в том числе плана обмена территориями, неприемлемы для СПЦ.

Во-вторых, от патриарха — первого среди равных в епископате — ожидается, что он, как и его предшественник Ириней, будет защищать мнение о неканоническом характере решения о даровании томоса украинским раскольникам, которое принял константинопольский патриарх Варфоломей. Сербская церковь, которая в некотором смысле является самой главной славянской православной церковью, защищающей данную позицию, окажется из-за этого под ударом западных центров влияния и их агентов в Сербии.

И, наконец, новый патриарх вместе с епископатом СПЦ должен устранить опасность дальнейшей дезинтеграции сербской церкви, которую несет проект нового устава, составленного еще в 2018 году. Этим документом предусмотрена возможность трансформации СПЦ в своеобразную конфедерацию автономных церквей. Территория, на которой действовали бы эти церкви, совпала бы с территорией государств, возникших в 1990-е годы на просторах бывшей Югославии. Не надо забывать, что в настоящее время Сербская православная церковь является единственным национальным институтом, объединяющим всех сербов бывшей СФРЮ. Западу, который в 1990-е годы не позволил, чтобы при её развале возникло единое государство сербского народа, мешает Сербская православная церковь, так как она является главным носителем сербской идентичности. К тому же, несмотря на новые государственные границы, она все еще остается единой.

— Вы говорили о необходимости того, чтобы сербская церковь подтвердила свою позицию по поводу Косово и Метохии. Тем не менее Евросоюз как посредник в переговорах ускоренно работает над достижением соглашения о «нормализации отношений» Белграда и Приштины, а СПЦ осталась без своего патриарха…

— Тут возникает вопрос, что будет, если поместный собор из-за пандемии не сможет собраться в течение предусмотренных трех месяцев со дня кончины патриарха Иринея. Кому на руку то, чтобы у Сербской православной церкви не было предстоятеля в момент, когда начинается решающий этап косовской развязки, как об этом заявляют официальные лица ЕС, включая главного посредника в переговорах Белграда и Приштины Мирослава Лайчака? Может быть, для президента Сербии Александра Вучича как раз было бы лучше, если бы во главе СПЦ не было патриарха тогда, когда принимается решение по поводу Косово и Метохии. Пост патриарха мог бы занять кандидат, который ему неподконтролен и который не будет соглашаться с его вариантом решения косовского вопроса. А если патриарх не выбран, тогда вместо него церковью руководит Священный синод, который находится под влиянием Вучича.

Патриарх имеет право созвать Священный архиерейский собор. Если нет патриарха, тогда это делает синод. Можно допустить такую гипотетическую ситуацию: патриарх все еще не выбран из-за пандемии, Вучич принимает неконституционное решение о признании сепаратистского Косово, синод под влиянием Вучича не проводит собор и в результате сербский народ так и не услышит позицию Сербской православной церкви по поводу решений государственного руководства относительно Косово и Метохии.

(сс) Ванилица Патриарх Сербский Ириней

— Насколько велика опасность того, что СПЦ действительно трансформируется в конфедерацию православных церквей, о которой вы тоже говорили?

— Эта опасность довольно велика. Особенно если учесть тот факт, что проект нового устава СПЦ, с которым сербская общественность имела возможность ознакомиться в 2018 году, накануне очередного заседания Священного архиерейского собора, содержит некоторые положения, которые могли бы активировать этот процесс. О чем идет речь?

Документ содержит призыв вернуть организацию СПЦ к модели ранней церковной организации, действовавшей до IV века, которая подразумевала существование отдельных митрополий. В соответствии с проектом некоторые епархии были бы повышены до уровня митрополий, при этом речь идет как раз о епархиях в бывших югославских республиках. Затем некоторые митрополиты получили бы титул архиепископа, который в Сербской церкви принадлежит только первосвященнику, то есть патриарху. Эти положения закладывают фундамент для дальнейшей дезинтеграции церкви. Но благодаря мудрости большинства в соборе и тогдашнего патриарха Иринея, этот проект был снят с повестки дня.

К тому же надо добавить, что под давлением политических обстоятельств Сербская православная церковь ранее формировала епископские советы в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Черногории. В этом тоже кроется опасность дальнейшего церковного раздела.

Все эти вызовы, перед которыми стоит сегодня СПЦ, отразятся на выборе кандидатов на должность патриарха. Посмотрим, какие тенденции возьмут верх.