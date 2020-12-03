В прямом эфире блогера Стаса Решетникова, известного по прозвищам Панини и Reeflay, умерла его подруга и участница стримов. Происшествиеслучилось 2 декабря в Раменском городском округе Подмосковья.

Цитата из к/ф «Убрать из друзей: Даркнет». Реж. Стивен Саско. 2018. США Стрим

Следственный комитет, узнав из СМИ подоплёку случившегося, ходатайствовал о передаче материалов проверки из органов полиции. Самого блогера вызвали к следователям, но после беседы отпустили — пока нет ни уголовного дела, ни оснований для задержания. Врачи скорой помощи, установившие смерть девушки, не нашли следов насильственной смерти. А результатов экспертизы пока нет.

События, происходившие в частном доме, транслировались в прямом эфире. На кадрах — употребление алкоголя, грязные разговоры и сюжеты, а также множество странных событий, унизительных для участников, которые в блогерской среде принято обобщать термином «треш-стрим» — издевательствами над людьми на камеру, зачастую за пожертвования аудитории.

В злополучный вечер невероятное происходило с Валентиной, которой по каким-то причинам стало плохо. Reeflay признавался зрителям, что оставил девушку из-за неприятного запаха «проветриваться» в бойлерной — лежать на полу. И описывал во всех деталях неприглядное положение, в котором оказалась его гостья. Позже отошёл от компьютера, а вернулся уже с бездыханным телом. При этом эфир продолжался — выключить камеру потребовали лишь приехавшие на место стражи порядка.

Цитата из к/ф «Убрать из друзей: Даркнет». Реж. Стивен Саско. 2018. США Стрим

Какова истинная причина смерти и есть ли в ней вина блогера, установят следствие и, если понадобится, суд. Но очевидно, что трагедия произошла в благоприятной для себя среде. Популярные интернет-площадки наводнили эфиры, ведущие которых привлекают к себе внимание выходящим за пределы морали, едва скрытой пропагандой наркотиков, угаром и издевательствами над людьми. И от безудержного «веселья» до безутешного горя часто остаётся один шаг. Так, умерли бывшие заключённые, которые вели канал «Мопс дядя Пёс», в эфирах которого издевались друг над другом и выполняли унизительные задания на камеру. За избиение девушки попал под следствие блогер Mellstroy. Блогер Гобзавр прославился тем, что избивал и унижал на стримах собственную мать.

Источник: YouTube-канал Телеканал 360

Но состава преступления до последнего, рокового события в этих стримах чаще всего нет. Для взрослых вообще вся эта деятельность проходит незаметно, всплывает на поверхность после совсем уж ужасающих событий. Основная аудитория — дети, которые через эти мерзости узнают окружающий мир. И если до какого-то момента можно было считать такие развлечения невинной игрой, после чудовищных происшествий к культуре треш-стримов всё так же благодушно относиться уже нельзя. Не пора ли власти и общественности обратить внимание на это явление? Провести красные линии, переход за которые будет грозить ответственностью?

Нередко герои эфиров, соглашающиеся на издевательства над собой, страдают запущенной формой алкоголизма, наркозависимостью и легко идут на сделку с совестью и достоинством. Но если свободу быть такими ограничить нельзя, то созданному на человеческих слабостях контенту, идущему в массы, поставить барьер мы можем. Проявление насилия, употребление запрещённых веществ и разговоры об этом, а также унижение человеческого достоинства, пусть даже добровольное, в материалах блогеров должны стать неприемлемыми. И являться основанием для реагирования Роскомнадзора и площадок, размещающих материалы, вплоть до полного блокирования каналов.