



Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Информационная мозаика настоящего момента оставляет тягостное впечатление. Основными ингредиентами отечественного «информационного коктейля» являются пандемия коронавируса и проблемы населения — от экономических и бытовых до самовоспроизводства, без навязчивой «помощи» извне.

Среди проблем, волнующих жителей России в прошедшем октябре, по данным отчётамеждународной исследовательской компании IPSOS Group «Что волнует мир?», первое место заняла бедность (55%), третье — безработица (31%) и четвертое — Covid-19 (29%).

ИА REGNUM

То есть совокупный условный «вес» экономических неприятностей, беспокоящих население нашей страны, выводит обеспокоенность ими на лидирующую позицию, что не удивительно, особенно на фоне «антиковидных» ограничений. Которые, впрочем, локально и при грамотном применении могут дать и дают ключ к разрешению некоторых аспектов экономических проблем, о чём — ниже.

По данным ЦБ, в третьем квартале спад экономики составил 3,6%, в четвертом квартале он ожидается на уровне 5% или даже больше. По итогам года Центробанк ожидает спад в пределах 4−5%. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале сократились почти на 5% после рекордного падения на 8,4% во втором. Лишь по итогам 1999 года они падали сильнее — до 12,3%. Ожидаемое по итогам года снижение доходов на 3% может быть превышено, допускают эксперты.

30 ноября ЦБ сообщил, что в условиях ухудшения эпидемической обстановки домохозяйства начали возвращаться к модели потребления, наблюдавшейся весной: рост трат на продовольствие и лекарства, сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги. В случае введения новых ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу потребительский спрос может продолжить снижаться, отмечает ЦБ. Статистика, собранная Росстатом, говорит о том же: «ковидные» выходные и дешевеющие (как минимум в валюте) зарплаты уже вылились в жёсткую экономию, в том числе на продовольствии.

К тому же, по данным Росстата, средний россиянин живёт на 35 тыс. в месяц, во что среднестатистический столичный житель, как и средний топ-менеджер госкорпорации, верить отказываются. Тем не менее Центр Хруничева за такую вот зарплату «закрыть» вакансию инженера-конструктора пытался. А опрос, проведенный с помощью СМС-голосования телевизионным каналом ОТР 19 октября этого года, показал ажиотажный (около 2 тыс. респондентов менее чем за час) спрос на вакансию дворника с зарплатой в 30 тысяч рублей в месяц.

ИА REGNUM

Так, зарплата уборщицы Марины Удгодской, избранной главой администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, но отказавшейся от должности, взлетела с 3 до более чем 30 тыс. рублей. Теперь она от регионального отделения Партии пенсионеров выдвинута кандидатом в депутаты Госдумы. Данный эпизод весьма показателен тем, что и 30 тысяч рублей в месяц в провинции — информационный повод для аналитической статьи, особенно — после зарплаты в 3 (!) тысячи «полновесных» в месяц.

Цитата из: Соцопрос телеканала ОТР. 19 октября 2020 года, 20:48 МСК Пойдете мести улицы за 30 тысяч рублей? Соцопрос

В своих звонках и СМС-сообщениях в студию ОТР (см. выше) телезрители также жаловались на засилье мигрантов, отнимающих у них возможность заработать на кусок хлеба. В ноябре в соцмедиа прошел опрос на тему «Падающая демография России: Завозить мигрантов или поднимать доходы граждан?». Результаты его показательны.

ИА REGNUM

Почти три четверти хотят депортировать мигрантов из страны. При этом 50% опрошенных за то, чтобы сделать это в отношении «нелегальных», а «реальных оставить». Еще 26% полагают, что нужно «депортировать всех домой». Есть ещё вариант «жёстко ограничить квоты», его выбрало 23%. В опросе приняло участие уже около трех тысяч человек. Аналогичный опрос лег в основу доклада Счётной палаты РФ о российских демографических проблемах.

Вместе с тем до конца 2020 года и в 2021 году в Россию планируют приехать более 1 млн граждан республик Средней Азии (прежде всего Узбекистана, Таджикистана и Киргизии). Они планируют осесть в двух столицах и «миллионниках», сообщает ИА Seldon. Руководством Москвы предприняты меры, которые представляются весьма своевременными и значимыми в масштабах целой страны, если послужат эталоном и для прочих городов России. Так, уже в этом году число трудовыхмигрантов в Москве снизилось на 40%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что снижение числа мигрантов влияет на рынок труда в Москве, особенно в жилищно-коммунальной сфере, где задействованы сезонные рабочие, в том числе приезжающие из-за рубежа. Поэтому «привлекаем людей из других регионов», — добавил он. А уже в конце ноября заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что власти Москвы решили проблему с дефицитом дворников, образовавшимся из-за пандемии. При этом были задействованы рабочие из российских регионов.

То есть задействование ресурсов столицы и прочих мегаполисов по привлечению жителей России на традиционный для нашей страны «отхожий промысел» в состоянии повысить материальную обеспеченность и само выживание их и их семей в тяжелый период пандемии коронавируса. Пусть пока и в режиме, по сути, мобилизации трудовых ресурсов. Но это наши ресурсы, наша земля и наши люди, работающие на ней за наши деньги, а не за доллары США (переправляемые затем в СНГ). Пострадает и коррупция (см. Рис.1), неизбежно сопровождающая жизнь иноземцев с черно-серыми схемами их зарплат.

Об остальном можно будет обеспокоиться «во вторую очередь», если о том будет просьба с сопутствующими «встречными предложениями» и выгодами для России и её народа.