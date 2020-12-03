Сообщение о постановке на боевое дежурство на российских островах Курильской гряды сугубо оборонительной зенитной ракетной системы ПВО С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) весьма нервозно воспринято в Стране восходящего солнца. Комментарии в японских СМИ, с одной стороны, полны деланного возмущения «неприемлемыми для Японии действиями», а с другой — нескрываемого пессимизма по поводу обещанного премьерами Синдзо Абэ, а теперь Ёсихидэ Сугой«скорейшего возвращения» якобы «исконно японских островов». Ибо в Японии восприняли появление на курильском рубеже обороны России эффективного оружия, кроме заботы об обороне, и как признак отсутствия у Москвы каких бы то ни было планов вести переговоры о «передаче» южных Курил другому государству.

Mil.ru Зенитный ракетный комплекс С-300

Размещение современного оружия ПВО на российских рубежах, включая дальневосточные, мера своевременная и необходимая. Такая необходимость диктуется реализацией США и их союзниками, среди которых Япония один из самых верных и послушных, стратегии «удушения» нашей страны в кольце военных баз и «горячих точек» практически по всему периметру границы РФ. При этом Вашингтон и Пентагон уже не стесняются прямых провокаций на грани войны с Россией. Еще недавно было немыслимо, чтобы американские стратегические бомбардировщики с ядерным оружием на борту провокационно барражировали вдоль российской границы, а эсминцы ВМФ США вторгались на два километра в российские воды, как это недавно произошло в Заливе Петра Великого близ Владивостока.

Недовольство японского правительства происходит и потому, что, размещая на островах оружие, какое Москва считает необходимым, она не признает и пренебрегает незаконным «постановлением» парламента Японии об объявлении в 2009 году российских южных Курил «территориями, на которые распространяется суверенитет Японии». Кстати, вызывает немалое удивление тот факт, что правительство РФ и президент России все последующие за этим несуразным «постановлением» годы как ни в чём не бывало вели переговоры с японским правительством, по сути, о передаче южных Курил или их части под японский суверенитет.

(сс) Vera.vvo Итуруп

Что касается системы С-300В4, то здравомыслящие японские аналитики и комментаторы, конечно же, понимают, что это оружие оборонительное и никакой угрозы Японии не несет. Как отмечает японская государственная телерадиокорпорация NHK, «благодаря развертыванию новых систем на островах Кунашир и Итуруп обороноспособность дальних восточных рубежей России значительно повышается». Это подтверждается тактико-техническими характеристиками размещенного на Курилах оружия.

ЗРС С-300В4 представляет собой одну из обновленных версий С-300В, при этом ее эффективность по сравнению с предыдущей модификацией оценивается в 1,5−2 раза выше. Система способна сбивать баллистические ракеты и аэродинамические цели на дальностях до 400 километров и высотах до 37 километров. Ее главной задачей является прикрытие важных объектов от атак со стороны средств воздушного нападения противника.

Плановый характер и оборонную направленность размещения средств противовоздушной обороны на Кунашире и Итурупе признает газета северного пограничного с Россией острова «Хоккайдо симбун», которая упоминает «Военный форум», который прошел в августе нынешнего года на острове Кунашир. В ходе форума были обнародованы планы по развертыванию новых систем вооружения на Курильских островах. Газета также отмечает, что новое соединение ПВО на Итурупе произвело учебные стрельбы, в ходе которых были успешно поражены условные цели.

А одна из центральных газет страны «Майнити симбун» напоминает, что южные острова Курильской гряды уже имеют солидный оборонный потенциал в виде развернутых на Кунашире еще в 2016 году противокорабельных систем «Бал» с дальностью стрельбы 130 км и размещенных на Итурупе в 2018 году новейших противокорабельных ракетных систем «Бастион» с дальностью покрытия в 300 км. Газета подчеркивает, что таким образом Россия модернизирует оборону своих рубежей в Охотском море, которое представляет собой важнейший район деятельности российских стратегических атомных подводных лодок, являющихся основным российским ядерным щитом сдерживания.

Цитата из видео на YouTube Береговой ракетный комплекс «Бастион»

Понимают, что С-300В4 никакой угрозы Японии не представляют, и в правительстве Страны восходящего солнца. Но направляют дежурные и одинаковые по содержанию «протесты» Москве. Вчера вечером генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что «усиление военного потенциала России на северных территориях противоречит позиции Японии и неприемлемо для Японии». Он сообщил, что японское правительство направило официальный протест российскому МИД по дипломатическим каналам. Это подтвердил информационный телеканал Tokyo Broadcasting System News, сообщив о заявлении официального представителя МИД Японии Томоюки Ёсида. Дипломат известил, что официальный протест был передан российской стороне через японское посольство в Москве. От имени МИД Японии было заявлено: «Мы на постоянной основе собираем информацию о действиях российских военных на северных территориях. 1 декабря посольство Японии в России заявило протест МИД РФ, отметив, что подобные действия имеют отношение к укреплению российского военного потенциала и не совместимы с позицией нашей страны по этим островам». Если имеется в виду «несовместимость» законного суверенитета РФ на Курилах с самодельным «японским суверенитетом» на островах, то тут действительно принципиальная непреодолимая пропасть в позициях сторон.

И еще. Устраивая переполох по поводу законной заботы российского правительства об обороноспособности страны на дальневосточных рубежах, японские власти и СМИ как бы «забывают», что это является естественной и своевременной реакцией на всё большее превращение японо-американской группировки на Японских островах и в ее водах в источник военной опасности для России и других сопредельных Японии стран. Разве отвечающие за безопасность нашей страны политики и военные могут безучастно наблюдать за размещением на японской территории и кораблях «сил самообороны» систем ПРО, способных наносить по соседним странам удары американскими «Томагавками», игнорировать разговоры о появлении нацеленных и против России американских ракет малой и средней дальности, не видеть участившихся японо-американских учений по отработке действий «по освобождению захваченных островов»? Быстро осуществляющаяся программа превращения Японии вновь в военную державу не может не подогревать милитаристские, реваншистские настроения среди населения страны. Уже чуть ли не нормой становятся призывы пока прячущихся под никами японцев «отбить острова войной».

Nationalguard.mil Солдаты Японии и США на военных учениях

В связи с этим хотелось бы поблагодарить издание «ИноСМИ» за то, что в последнее время оно переводит и публикует не только наиболее значимые материалы японских СМИ, но и размещает под статьями отклики читателей, которые дают представление о том, каково отношение населения этой страны к политике своего правительства на российском направлении.

Комментарии японских читателей в переводе «ИноСМИ»:

»Mkt: Прямо под носом у Хоккайдо Россия размещает свои ракеты. Это равносильно объявлению Японии войны. А что предпримет в этой связи японское правительство? Хватит отделываться очередными дежурными «сожалениями». Против России нужно принять по-настоящему действенные меры. Это могут быть финансовые санкции, торговые санкции и т. д. Иначе возникает тревожное ощущение, что мы ничего не можем поделать с действиями «коммунистического окружения». Что, Япония так слаба?

Satan: Токио совсем забросил японские регионы из-за своей суперцентрализации. О каком возврате северных территорий тут говорить, если Россия уже прямо угрожает Хоккайдо?! Одними переговорами территориальную проблему не решишь! Где правительственные планы освоения наших северных земель? Ведь сам же премьер Суга из северных краев. Вот и посмотрим, какая ему реальная цена!

Shi: Раз Россия так укрепляет свой военный потенциал прямо под носом у Японии, почему бы и нам не сделать то же самое? Почему не разместить рядом с Россией ракеты среднего и дальнего радиуса действия? Китай и Россия буквально лопаются от арсеналов ядерного оружия, а мы тут все кричим о защите нашей мирной конституции! Какая мирная конституция?! Война на пороге!

Mue: Чего вы все так раскричались? Вы посмотрите на наши северные территории! Говорят, что железную дорогу на Вакканай (крупный город на Хоккайдо — прим. пер.) скоро закроют. Маленькие городки на Хоккайдо чахнут и умирают! Какая может быть защита границы в городах и поселках, в которых не живут люди?! Те, кто не может защитить сам японский народ, — о каком возврате каких северных территорий вы говорите?!

Ina: Да что там северные острова? Все Курилы наши! И половина Сахалина! Эта Россия обманула нас, коварно разорвав Пакт о нейтралитете. А теперь вот крутимся с этими островами! Жду — не дождусь, когда Россию постигнет экономический коллапс. Тогда заберем весь архипелаг Тисима (Курилы — прим. ред.)!!

Hkd: Это — «черная метка» от России. Дальше пойдут самые близкие к Японии Хабомаи и Шикотан!

Fox: Эти системы ПВО против кого? Против японских истребителей?

Topcan: Ну что, осталось только ждать развертывания американских военных баз на Хоккайдо!

Alo: А что это за «протесты по дипломатическим каналам»? Очень хотелось бы посмотреть, что там наше правительство пишет. А еще услышать, как конкретно реагирует на это Россия. Если наш МИД не публикует текста «протеста», значит, это просто формальная бумажка. А Россия в ответ в лучшем случае даст формальную отписку!

Nak: Что это за дурацкое слово — «неприемлемо». Какой в нем смысл? Если это действительно неприемлемо, прекратите переговоры с Россией. Разместите на Хоккайдо американские военные базы, чтобы уже Россия, в свою очередь, говорила о «неприемлемости». Думаю, что японцы уже научены горьким опытом поведения окружающих стран — наша слабая внешняя политика никаких результатов не дает!

Jit: Северные территории нам уже никогда не вернуть! Острова Такэсима так и останутся под фактическим управлением Южной Кореи. Сейчас важнейшая задача — хотя бы не допустить захвата Китаем островов Сэнкаку. Японский народ, японские парламентарии должны как один объединиться вокруг этой задачи!

Ike: Уже набили оскомину эти дежурные протесты! Каждый год одно и то же! Японии нужна более сильная внешняя политика и действия!

pm8: От этих наших «протестов» России ни жарко ни холодно! Она даже не почешется! Более того, будет воспринимать Японию как слабую и глупую и дальше ужесточать свои позиции! Премьерству Суги осталось недолго! Надо решительно менять его на Таро Коно (бывший министр иностранных дел и обороны — прим. ред.)!

wds: Что за глупость с этим выражением «неприемлемо»?! Хватит болтать, пора действовать!

b**: У России ни на йоту нет никакого желания возвращать нам острова. Потому что она не хочет, чтобы на отданных Японии северных островах тут же появились американские военные базы!

Nyk: Что-то слишком много стало в Японии русских! Ведь это же граждане враждебного государства!

Chi: Ничего не можем поделать с этими северными островами! А Россия делает, что хочет!».