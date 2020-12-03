



Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Постпред России в ООН Василий Небензя выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН от имени группы стран, которые внесли на её рассмотрение резолюцию «Семьдесят пятая годовщина окончания Второй мировой войны». Среди соавторов документа — девять постсоветских республик, а также Китайская Народная Республика. Как мы помним, лидеры России и Китая — Владимир Путин и Си Цзиньпин — неоднократно высказывались в пользу совместных, солидарных действий по защите исторической памяти. В доэпидемические времена, когда свобода перемещений не находилась под вопросом, лидеры принимали участие в юбилейных парадах в Москве и Пекине, а также во всем комплексе мероприятий, посвященных Великой Победе, не уставая подчеркивать взаимное глубочайшее уважение вклада в нее народов наших стран — Советского Союза и Китая. И это характерно в условиях, когда этот вклад систематически подвергается шельмованию со стороны тех, кто, мягко говоря, не без труда принял исторические даты 9 мая и 3 сентября 1945 года. Между тем это главные вехи разгрома немецко-фашистских и японских милитаристских агрессоров на европейском и азиатском театрах военных действий (ТВД).

Что это за фальсификации? Давайте освежим в памяти, ибо это важно не только потому, что забывший прошлое обречен на его повторение. Главное: события тех давних уже лет как никогда актуальны и сегодня. Силы, которые вскормили фашизм и милитаризм, привели его к власти, поддержали невмешательством в агрессивные действия, оказали экономическую, а в ряде случаев и военную поддержку, никуда не делись. Более того, переписывая историю, они тем самым предъявляют претензии на реванш, и это означает их несогласие с итогами Второй мировой войны. Российская и китайская дипломатии не раз уличали в открытом реваншизме и непризнании этих итогов японскую сторону. Но она не одинока. Вот и немцы затягивают «старую песню о главном», предлагая разговаривать с Москвой «с позиции силы». И возмущаются, когда им напоминают о 1945 годе. А о том, как пытались договориться с нацизмом западные союзники СССР по Антигитлеровской коалиции, снято уже множество документальных и художественных фильмов; первым в этом списке был легендарный фильм «Семнадцать мгновений весны», созданный по мотивам одноименной повести Юлиана Семенова. Он впервые показал советской и мировой общественности тайные пружины тех трагических событий, раскрыв прямую причастность элит США и Великобритании в становлении у власти нацизма. Примеров — множество. Скажем, участие еще в январе 1933 года во встрече с Гитлером в Кельне братьев Даллесов — Аллена и Джона Фостера, которые, приходясь двоюродной родней пятерым братьям Рокфеллерам, имели мандат на поддержку фюрера от возглавляемых этим семейством влиятельных олигархических кругов немецкой диаспоры в США. А американская роль в подъеме немецкой военной промышленности? Можно приводить обилие цифр, а можно просто обратить внимание на факт нахождения в США управляющих компаний двух ведущих нацистских военно-промышленных холдингов — I.G. Farbenindustrie и Vereinigte Stahlwerke. Или сепаратные переговоры британских элит с Гитлером в преддверии Мюнхенского сговора (1938 г.). Помимо сдачи Чехословакии и подталкивания гитлеровской агрессии на Восток, сторонами рассматривался проект прямого антисоветского военного союза, который сорвался лишь в последнюю минуту, но, даже сорвавшись, спас Гитлера от уже подготовленного против него заговора немецкого генералитета. Или августовское 1944 года совещание немецких промышленников в страсбургском отеле Maison Rouge, на котором было объявлено об уходе нацистской партии после войны в подполье, и поставлена задача внедрения нацистских капиталов и технологических разработок в передовые западные компании, прежде всего американские. А еще такая позорная страница западного предательства как план «Немыслимое» (Unthinkable), в соответствии с которым экспедиционные силы союзников вместе с сохраненными ими дивизиями вермахта должны были нанести удар по Красной Армии в июле 1945 года. И разработка этого плана осуществлялась не вдруг, а в рамках долгосрочного стратегического планирования, запущенного сепаратной англо-американской встречей в верхах осенью 1943 года в Квебеке. Лидеры и главы генштабов двух стран утвердили там план Rankin, предполагавший после открытия второго фронта в Европе действовать в готовности к переходу от союза с СССР к примирению с нацистами и открытию вместе с ними нового фронта против нашей страны. Да и атомная бомба, первенством в которой американцы так кичатся, по целому ряду стремительно открывающихся в последние годы данных, имеет в значительной мере немецкое происхождение. Просто получив из рейха все необходимое для спасения практически проваленного к 1945 году Манхэттенского проекта, американская цензура затем ввела табу на тему о нацистских атомных успехах. И принялась целенаправленно формировать у общественности мнение, что ядерная программа Третьего рейха будто бы провалилась.

Американские солдаты на немецком ядерном реакторе. 1945

Специально выбрав не самые известные, но очень красноречивые факты истории Второй мировой войны, мы хотели бы обратить внимание на то, что спекуляции на тему якобы «решающей» роли Запада в разгроме нацизма, опровергаемые общеизвестной статистикой о несопоставимости немецких потерь на Востоке и на Западе, на деле призваны прикрыть самое непосредственное и деятельное участие в развязывании всемирной катастрофы американских и британских элит. Обвиняя СССР в предвоенном гипотетическом «сговоре» с Гитлером, американцы пытаются отвлечь внимание от собственных заигрываний с нацистским режимом, а европейцы таким образом замазывают тот очевидный факт, что большая их часть вступила в коллаборационные отношения с нацистами и, по сути, их поддержала. Советская и российская историография, соблюдая политкорректность, не старается привлечь внимания к массовому участию европейцев в войне против СССР на стороне Гитлера. Но факт остается фактом: на нашу страну в июне 1941 года напала вся Европа, не столько «порабощенная» нацистами, сколько принявшая нацизм как основу своей общей с ним антикоммунистической, русофобской идентичности. Аналогичными мотивами продиктованы фальсификации и в том, что касается событий на дальневосточном ТВД. Американцы пытаются убедить окружающих, что Японию разгромили прежде всего они; нужно же, чтобы хоть где-то они выглядели на первых ролях. Но это не соответствует действительности. Во-первых, если представить, что подвергшийся японскому нападению Китай не стал бы сопротивляться, а сдался, то есть поступил бы так, как большинство европейцев, прежде всего французы, то армии США вряд ли удались бы десантные операции на многочисленных тихоокеанских островах. Они достигли успеха только потому, что огромные японские силы были намертво скованы китайским сопротивлением. Отступая вглубь территории, неоднократно перенося столицу, неся огромные потери, Китай тем не менее так и не капитулировал, что позарез было нужно японским агрессорам, чтобы развязать себе руки. Во-вторых, на завершающем этапе, когда в дело вступила Красная Армия, исход войны решил разгром миллионной Квантунской группировки. В мемуарах американских военачальников можно встретить признания, что если бы не это, десантная операция на Японские острова, которая планировалась не ранее 1946 года, оказалась бы кровопролитной. Возможные американские потери, по их собственным оценкам, в этом случае «планировались» в объеме от одного до двух миллионов человек личного состава. Но стремительное русское наступление в Маньчжурии лишило Японию всякой возможности сопротивления, что признавали сами японские политики того времени.

Очень наглядно показывает реальный вклад в Победу динамика потерь. СССР, как это подчеркнул в ООН В. Небензя, потерял 27 млн человек, Китай — 35 млн. Вместе — 62 млн. А что с потерями западных союзников? США и Великобритания вместе взятые — 650 тыс. человек. На завершающем этапе европейской кампании англо-американцы двигались вперед, не встречая немецкого сопротивления, которое было сосредоточено на Восточном фронте. Пусть кто-нибудь докажет, что это случайно. Конечно, нет. Если же присовокупить все западные потери, объединив союзников с восточными европейцами и даже с немцами, то общее их количество, даже по самым «смелым» оценкам, никак не превысит 23−24 млн. Вот вам и реальный вклад в Победу, и причины, и мотивы всех фальсифицирующих спекуляций.

Еще раз: российский постпред, выступая от имени целого ряда государств, в том числе КНР, был не вправе «импровизировать», называя вещи своими именами, и изложил общепринятую в наших странах фабулу. Мы потому и обращаем внимание на теневую сторону тех событий, чтобы не забывать о масштабах реального вызова, с которым столкнулись наши страны и народы, оказавшиеся перед выбором — остаться свободными или впасть в порабощение, а возможно и прекратить существование.

Солдаты Красной армии на марше. 1944

Однако у событий в Генеральной Ассамблее имеется и то, что можно называть «второй подоплекой». В составе СССР находились пятнадцать республик, подписались под совместным документом, включая Россию, девять. Кто оставшиеся шесть? Три прибалтийских республики, которые давно уже в НАТО и, в соответствии с принятой в этом агрессивном блоке традицией, на словах осуждают нацизм, а на деле придерживаются лживой трактовки предвоенных событий. И пытаются «разделить» ответственность за войну между нашей страной и гитлеровской Германией, спекулируя на пакте Молотова — Риббентропа. Примерно тем же самым занимаются и оставшиеся три постсоветских республики — Грузия, Молдавия и Украина, которые уже традиционно взваливают на Москву некую «вину» за собственные проблемы. Недавняя смена власти в Кишиневе была использована «проевропейскими» силами для нажима на миротворческий контингент Российской армии в Приднестровье, где молдавские головорезы в 1992 году устроили форменный геноцид и только вмешательство нашей страны остановило масштабное кровопролитие. У Грузии к России «счеты» с 2008 года за Абхазию и Южную Осетию, независимость которых Москва признала после варварской агрессии грузинской стороны. Тогда, как помним, прямой удар был нанесен по российским миротворцам, и ничего не оставалось, как нанести грузинским войскам такое поражение, после которого они попросту разбежались. А «виновата» опять Россия; в Тбилиси, отказавшись подписать совместный документ, предали не только Россию, но и свою собственную грузинскую историю. Не секрет ведь, что об этой республике в мире в свое время заговорили только благодаря уникальному феномену И. В. Сталина, без которого она бы и дальше прозябала на задворках советской периферии.

Ну и Украина, постпред которой — не будем его называть, чтобы не делать рекламу — спекулируя на излюбленной теме предвоенного «сговора двух диктатур», договорился просто до ручки. А именно: обвинил советскую власть и СССР в том, что они в 1939 году… восстановили территориальную целостность УССР. Оказывается, в этом главное «преступление» Советов и было бы «лучше», если бы шесть областей нынешней Галиции остались бы в составе Польши. Поскольку принять этот пассаж в здравом уме и памяти невозможно, даже с поправкой на зоологическую бандеровскую русофобию киевского режима, остается предположить, что перед украинским дипломатом поставили задачу любой ценой — даже потери собственного лица и унижения республики — сделать реверанс полякам, подружившись с ними против Москвы. Изложенное им ведь — сугубо польская позиция, которая связана со специфическим пониманием исторической справедливости, таким, при котором украинцам надлежит оставаться нацменьшинством под польским владычеством.

Нельзя, впрочем, исключить и другое: что постпред Украины, предвидя скорый раздел ее на части, заранее стелет соломку в будущей «сфере польских интересов», считая бегство туда, когда все произойдет, лучшей гарантией своей личной безопасности. Как знать? Дипломату, допущенному до закрытой информации, возможно, действительно «виднее».

Парад Украинских коллаборационистов в Станиславе (Ивано-Франковск)

Что в сухом остатке? Бывший СССР поделился на две неравные части. Подавляющее большинство уважает историю и понимает, что все республики нашей страны внесли свой большой вклад в Великую Победу. Те же среднеазиатские народы, до территории которых война не дошла, в те суровые годы проявили уникальную солидарность с соседями по единому государству, которые подверглись агрессии. Автор этих строк от очевидцев слышал не одну и не десять историй, как в Казахстане, Узбекистане и других республиках Средней Азии нашли прибежище оказавшиеся в эвакуации десятки тысяч жителей России, Украины, Белоруссии, той же Молдавии и Прибалтики. Брали детей в свои семьи и воспитывали наравне со своими. И в мыслях не было повернуться спиной к беде, которую считали общей. Не могли они поступить так, как сегодня это проделывают украинские спекулянты и фальсификаторы.

«Сколько веревочке ни виться, а конец все равно будет!» Эта русская пословица как нельзя лучше характеризует скорую и нерадостную перспективу предателей истории, которая очень жестко спрашивает за невыученные уроки. Нюрнбергский трибунал, который подвел черту под преступлениями нацизма и нацистской идеологией, — очень наглядный пример судьбы тех, кто, уверовав в «исключительность», «теряет берега». Ибо, как гласит уже китайская пословица, даже после самой черной ночи обязательно наступает утро.