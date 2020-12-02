Одна из причин, почему мышление жителей России ориентировано в сторону Запада, стран Европы, является футбол. Спорт высоких достижений — это имитация реальной борьбы между государствами. Вместо войн, страны заставляют бороться друг с другом спортивные коллективы, сублимируя менявшие историю битвы. И футбол, вид спорта №1, здесь занимает центральное место.

JLovesCoffee Футбольный мяч

Многие российские и советские мальчишки учили географию по футболу, по соперникам наших команд в еврокубках, группам отборочных турниров, сформированным по континентальному принципу, а также национальным чемпионатам стран, с которыми состязались наши клубы.

И Россия всегда находилась на задворках этой борьбы. Последние провалы российских команд в евротурнирах не исключение из правил, а обычные будни. С одной стороны, в нашей стране всегда понимали концептуальную суть футбола, с другой — относились к ней недостаточно серьёзно. Ведь хватало реальных, а не виртуальных трудностей. А ещё не было столько ресурсов, чтобы вкладывать их в виртуальное соперничество.

В Европе ставки росли вместе с суммами трансферов, зарплатами футболистов и спортивной инфраструктурой. Особое влияние на футбол на континенте оказывает лимит на легионеров. Дело в том, что в большинстве чемпионатов в отсев не попадают игроки с паспортом Евросоюза вне зависимости от страны проживания. Приравниваются к ЕС и другие государства — например, Исландия, Норвегия и Швейцария. А многие легионеры из Африки и Южной Америки имеют паспорта Евросоюза благодаря предкам, колониальной истории Европы и схемам натурализации. Более того, нередко молодые футболисты из африканских стран считаются местными, пройдя сквозь горнило местной футбольной академии.

Футбол и деньги +

Жульничество? Нет, многое основано на реальных и объективных факторах, далёких от футбола. Но честной игрой тоже не назвать. Всё привело к тому, что футбольный рынок талантов ориентируется на Европу в границах Евросоюза. А скауты немногих стран, оказавшихся вне пирога безлимитной зоны, вроде России и Турции, несмотря на мягкие барьеры, вынуждены бороться за второсортных легионеров из той же Африки или Латинской Америки, предлагая завышенные суммы в контрактах.

В эти же годы российский футбол и сам стремился к кризису. Советская система массового спорта рушилась и деградировала, исчезали команды, любительские и полупрофессиональные турниры, спортшколы, а те, что оставались, жили в мире вечной борьбы с хозяйственными трудностями. Дети переставали играть в футбол во дворах, а развитие системы подготовки юных футболистов сконцентрировалось в руках некоторого числа академий. К чему это привело? Во-первых, к коррупции и кумовству, потому что попасть в академию или перспективную детско-юношескую команду стало само по себе ценностью. Во-вторых, к отсутствию конкуренции у нового поколения спортсменов.

Когда они созревали и попадали во взрослый футбол, вчерашних юношей встречали высокие зарплаты и всеобщее внимание. Для этого им уже не нужно лить семь потов — всё сделали родители, когда-то отстоявшие для сына место в спортшколе. Достаточно провести время на футбольном поле, а дальше можно отправляться в свою реальную жизнь — в ночные клубы, на тусовки с моделями или гонки спорткаров. Даже если тренер будет недоволен, заменить проштрафившуюся знаменитость ему некем. Да и сам хочет получать хорошую зарплату, а не искать справедливость, и сор из избы выносить не заинтересован.

При этом всерьёз разбираться в глубинах нашего футбола никто не стремился, все проблемы решались всегда одинаково — ведущим клубам подкидывали денег. Вот вам ресурсы, финансирование — решайте задачи. В результате расходы росли, а ситуация лишь усугублялась.

Какое решение видят сейчас футбольные эксперты? Шумит единственная идея: полностью отменить лимит на легионеров. Мол, в Европе его практически нет, зачем придумывать себе трудности? И доля правды в этих словах есть — уровень РПЛ, действительно, вырастет. Вместо бесталанных и ленивых воспитанников российских спортшкол, которых сразу же вытеснят с рынка, придут пусть средние, но всё-таки конкурентоспособные спортсмены. Уровень турнира поднимется, в еврокубках будет больше побед.

Но останется вопрос: а зачем нам вообще нужен такой футбол? Чьи амбиции тешат жители других государств, переодетые в форму российских команд? Сейчас их присутствие хотя бы объясняется необходимостью слабому телу нездорового российского футбола поставить «костылей», протянуть руку помощи. Или на новый уровень мастерства выйдет соперничество «Спартака», ЦСКА и «Зенита», ради этого засеивать огород?

Проблемы российского футбола много лет скатывались в клубок и всё больше напоминают Гордиев узел. Распутать его совершенно невозможно, остаётся рубить. Разрубить его отсутствием лимита вполне реально, но, скорее всего, сорвёмся в пропасть. Что же делать?

Есть ещё одно радикальное, но предельно простое решение — вспомнить о том, что наша страна расположена в Евразии, сменить западный вектор восточным и перевестись в азиатские турниры. К чему это приведёт? Первое — исчезнут фантомные боли от постоянных поражений ведущих клубов и сборной. При всём уважении к Азии, там мы ещё способны играть на равных и даже побеждать. Второе — еврокубки, в которых каждый положительный результат приносит денег, перестанут быть стимулом. Да, это финансовый минус, но в российском футболе он не определяет положения дел — клубы поддерживаются преимущественно изнутри страны. Зато утратит силу порочная бизнес-модель, по которой всё должно работать исключительно для получения заветной «морковки», сказка, под предлогом которой тратятся в пустоту крупные финансовые потоки. Многие иностранцы «под еврокубки» нам будут просто не нужны. Если сейчас поднять лимит, получим много разгромных поражений в евротурнирах, что станет большим испытанием для национальной самооценки, а власти поставит под огонь критики. Третье и главное. Оставшись вне «финансового футбола», мы вспомним, что игроков можно не только импортировать, но и экспортировать. И начнём развиваться именно в этом направлении. И тогда всю коррупцию в футбольной системе как рукой снимет. Мы станем не покупателями, а продавцами на рынке. Спортшколы перестанут брать «сынков», потому что они не выгодны, а будут отбирать таланты. Лучшим способом заработать на футболе станет качественная подготовка спортсмена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Футболисты сборной России

Основные экспортёры футбольных талантов находятся за пределами европейских турниров: Бразилия, Аргентина, страны Африки. Они не тратят «лишние» деньги на иностранцев, не расходуют по 10−20−40 миллионов евро на средних игроков. Но свою силу в футбольном мире только укрепляют. Мы же встроены в бизнес-систему европейского футбола как дойная корова. Мы не управляем, но, подстраиваясь, теряем много денег, самоуважение, а поскольку это не приносит быстрого результата, забываем об основе спорта — подготовке молодёжи.

Будет прекрасным результатом продавать наших игроков хотя бы в команды Восточной Европы, сейчас в большинстве своём они кроме РПЛ никому не нужны. Пусть конкурируют, растут профессионально, развиваются и стремятся к победам. РПЛ и без них сохранит бренды главных команд страны и непростую историю взаимоотношений между ними. Вместо Лиги чемпионов УЕФА придёт Лига чемпионов АФК, где мы сможем себя проявить даже с уровнем нынешней ФНЛ.

А помимо пользы для поколения молодых спортсменов, к подготовке которых начнут относиться уже совсем иначе, мы ещё получим новую возможность открыть для нашей страны географию удивительного мира Азии и изучить её благодаря местным командам. Полезно как минимум для кругозора. К тому же так получилось, что наши основные партнёры на международной арене находятся именно на этом континенте, а совсем не в Европе, где мы, сидя за одним столом, всегда будем оставаться на вторых и третьих ролях.