В преддверии президентских выборов один из главных дебатов заключался в том, будет ли Джо Байден в случае избрания править как более или менее традиционный либерал — или в конечном итоге поведется за крайне левым крылом своей партии.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

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Хотя его ранние назначения, несомненно, были либеральными, они также не исходили от крайне левого крыла партии. Несмотря на разговоры о том, что сенатор Элизабет Уоррен станет министром финансов, Байден выбрал Джанет Йеллен. Он еще не назначил сенатора Берни Сандерса или одного из его последователей на какое-либо видное место, более того, его выбор Ниры Танден на пост главы Административно-бюджетного управления США привел в ярость сторонников Сандерса не меньше, чем консерваторов.

Эти события заставили тех, кто утверждал, что Байден будет руководить США как относительный центрист, претендовать на определенную степень подтвержденности их прогнозов.

Впрочем, пока эксперты еще не определились с мнением о том, как Байден будет на самом деле управлять страной, важно понять контекст назначений Байдена. Которому пришлось действовать, столкнувшись с политической реальностью, в которой демократы показали себя на выборах 2020 года гораздо хуже, чем ожидалось. Прогнозы о том, что Байдена будут запугивать левые, основывались на сценарии, при котором демократы получат комфортное большинство в Сенате и увеличат свое большинство в Палате представителей. Такой результат позволил бы демократам получить более амбициозное представительство в Палате и возможность нанести удар по флибустьерству, чтобы проводить законопроекты через Сенат простым большинством.

Executive Office of the President of the United States Палата представителей Конгресса США

Несмотря на его центристскую риторику о совместной работе с республиканцами, реальные предвыборные предложения Байдена были левее, чем у любого кандидата от Демократической партии, и уж точно более радикальными, чем то, что предложил Барак Обама в 2008 году. Левые хвастались во время выборов тем, как они собираются повлиять на Байдена в Белом доме, о чем свидетельствуют их успешные усилия заставить его принять более амбициозную программу по изменению климата, которая приблизила его гораздо ближе к «зеленому новому курсу», чем политика, которую он изложил во время праймериз.

Было много оснований полагать, что его администрация, несдерживаемая и ободренная волной выборов, будет в состоянии продвигать эту повестку дня.

Однако произошло то, что произошло: демократы понесли значительные потери в Палате представителей, а центристы испугались, что риторика левых («распустите полицию» и т. п.) обернет многие предвыборные гонки, которые казались выигрышными, в число проигравших. Получившееся узкое большинство означает, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси теперь сможет сэкономить лишь горстку голосов, предоставив этим центристам огромную власть над тем, что демократы будут направлять в Сенат.

А Сенат еще более опасен. Даже если демократы выиграют обе гонки в Джорджии, Байден вступит в должность лицом к лицу с Сенатом, разделенным партиями ровно пополам. Это означает, что не будет никакой возможности уничтожить флибустьерство, чтобы освободить место для трансформационного законодательства. Это также означает, что даже по номинациям, которые могут пройти простым большинством, демократический сенатор-центрист Джо Манчин сможет наложить вето на любой выбор Байдена. Ну, а если республиканцы смогут сохранить даже только одно из двух мест в Джорджии, то лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл останется во главе верхней палаты, и Байдену нужно будет «завоевать» по крайней мере одного республиканца, чтобы провести ту или иную кандидатуру.

Gage Skidmore Митч Макконнелл

Выборы 2020 года в конечном счете свелись к двум конкурирующим аргументам, которыми пытались убедить избирателей. С одной стороны, демократы утверждали, что Трамп непригоден для президентства и не должен быть оставлен еще на один срок. С другой стороны, республиканцы утверждали, что оставленный без контроля Байден станет инструментом в руках левых и двинет нацию в радикальном направлении. В конечном счете оба аргумента увенчались успехом.

Байден смог убедить избирателей, что Трамп должен уйти. Но избиратели также прислушались к предупреждениям республиканцев о том, что предоставление Байдену незаполненного чека расширит возможности крайне левых. Таким образом, они вынесли вердикт, который фактически означает, что Трамп убран с дороги, а Байден находится на коротком поводке.

Таким образом, как бы ни стремились оказаться правыми те, кто предсказывал, что Байден будет руководить от левоцентристов, реальность такова, что если бы они добились своего (если бы избиратели искали возмездия против республиканцев на всех уровнях, чтобы наказать их за то, что они позволили Трампу и демократам получить массовое большинство), то поствыборные шаги Байдена, вероятно, были бы совсем другими.