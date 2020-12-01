ЦБ планирует провести реформу, предполагающую изменение механизма лицензирования финансовых институтов. По сообщению издания «Коммерсант» со ссылкой на несколько своих источников в финансовых группах, реформа может коснуться банков, профучастников рынка ценных бумаг, НПФ, страховых и управляющих компаний и других (!) игроков финансового рынка. Речь может идти о том, что непрофильные компании должны будут получать лицензии финансового института. В том числе, и скорее всего, это будет касаться экосистем. По данным издания, поручение о подготовке реформы дала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Похоже, что это очередной заход регулятора на рынок небанковских продуктов. Напомним, в конце мая первый заместитель главы Центробанка Сергей Швецов заявлял, что регулятор в ближайшее время намерен обратиться в Госдуму с предложением закрепить в законодательстве право ЦБ устанавливать правила продажи банковских и небанковских продуктов населению. По словам Швецова, «банки пришли к выводу, что система не готова к саморегулированию». «Это означает, что мы обратимся в ближайшее время к Госдуме с просьбой наделить Банк России способностью устанавливать [правила продажи] банковских и небанковских продуктов населению», — цитировал ТАСС слова первого замглавы ЦБ РФ. Швецов также отмечал, что в настоящее время у ЦБ нет возможности влиять на банки через нормативные акты в вопросе продажи продуктов населению.

Цитата из видео на YouTube Сергей Швецов

В этой связи напомним еще об одном событии: 9 июня Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект под номером 466 439−7. До принятия Госдумой данного закона ничто и никто, в частности, и со стороны государства, не мог обязать банки или других участников финансового рынка, в том числе и страховые компании, входить в саморегулируемые организации, видимо, потому эти организации и не создавались, а вовсе не потому, как заявлял Швецов, что банковское сообщество пришло к выводу о неготовности системы к саморегулированию. Своим законопроектом Госдума внесла изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в КоАП РФ», тем самым, по сути, обязав участников финансового рынка входить в саморегулируемые организации. Статья 14.52 КоАП, именуемая как «Нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации», теперь распространяется и на саморегулируемые организации в сфере финансового рынка. Каждая из частей данной статьи гласит о том, что то или иное нарушение предусмотрено и для саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, заметим, членство в которой «в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным».

Кроме того, напомним, что принятым законом была подкорректирована ст. 23.74. «Банк России», из которой исключили пункт 3, предусматривающий, что в компетенцию руководителей территориальных подразделений ЦБ, их заместителей входили вопросы в области надзора и контроля в сфере финансовых рынков (за исключением банковской деятельности). То есть эти самые руководители могли надзирать за допущением нарушений требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах акционерными обществами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами либо специализированными депозитариями акционерных инвестиционных фондов и т. п., а также следить за неисполнением страховщиками, кредитными кооперативами обязанностей по хранению документов в соответствии с законодательством РФ, в том числе в соответствии с законами о сельскохозяйственной кооперации. Как видно из данной статьи КоАП, ЦБ мог помимо банковской сферы контролировать всю информацию, касающуюся рынков, где крутятся деньги. То есть территориальные сотрудники ЦБ, таким образом, выполняли роль смотрящих на местах — в регионах за деятельностью по сути субъектов реальной экономики страны. Если вспомнить роль влияния МВФ на деятельность центробанков, то можно только догадываться о цели такого присмотра, что и попыталась, очевидно, исправить Госдума!

И вот ЦБ, вероятно, пытается подойти по большому счету к контролю небанковских продуктов с другой стороны. «Коммерсант» приводит вопросы опросника ЦБ, направленного ряду компаний, о том, какими они видят возможные изменения. В документе говорится, что созданы предпосылки для дальнейшего развития финтех-сферы, изменения бизнес-моделей участников рынка, создания новых и расширения уже сформированных экосистем: «В этой связи вопрос совмещения разных — финансовых (в том числе при их сочетании) и нефинансовых — видов деятельности компанией (группой компаний) становится все более актуальным». Один из вопросов звучит так: «Какие виды финансовой деятельности (…в том числе отдельные ее направления и сочетания (банк, НПФ, страхование, управление активами, платежная система и пр.)) в дальнейшем могут (должны) сопутствовать деятельности нефинансовых компаний (интернет-сервисы, соцсети, маркетплейсы, телеком и пр.)?» Или другой вопрос: «Возможна (целесообразна) ли выдача Банком России лицензий (разрешений) на проведение определенных операций любому юридическому лицу (крупной/публичной компании)? Например, выдача лицензии на осуществление платежей без открытия счета торговой сети, возможность допуска к участию в организованных торгах на бирже по отдельным видам операций».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что «создание и развитие экосистем несет в себе определенные риски для всей финансовой системы», однако сейчас регулятор не до конца видит все вызовы и риски, особенно в нефинансовой части, и, соответственно, может не принять меры предупреждения. Поэтому, по мнению Аксакова, «должен быть новый порядок регулирования».

Безусловно, на фоне не то, чтобы вымирания, но однозначно трансформации банков и внедрения криптовалют, ЦБ пытается предупредить все риски, особенно не выпустить из своих рук контроль над ситуацией. Вопрос лишь в том, какую роль при этом будет играть МВФ.