Как сообщило информационное агентство «Интерфакс», премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга вновь выступил за «скорейшее урегулирование территориального вопроса и подписание мирного соглашения между Токио и Москвой относительно Курильских островов». «С конца войны минуло 75 лет, но в обстоятельствах, когда территориальный вопрос всё еще не решен, а мирный договор не заключен, надо как можно скорее урегулировать это», — продолжает утверждать японский премьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

При этом Суга «информировал» японскую и мировую общественность о том, что-де в ходе сентябрьского телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидеры двух стран говорили о том, что «необходимо поставить точку в этих вопросах, а не передавать их следующим поколениям». Отметим, что это дословная фраза бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заимствованная Сугой у своего патрона. Информации о том, что в телефонном разговоре мнение собеседника разделил и российский президент, не было. Вот официальное коммюнике Кремля о состоявшемся разговоре:

«Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с недавним назначением на пост главы правительства (ранее ему была направлена телеграмма). С обеих сторон отмечены достигнутые за последние годы успехи в развитии российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса. Подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемической ситуации».

Kantei.go.jp Ёсихидэ Суга

Да и как В. Путин мог согласиться «ставить точку» и подписывать «мирный договор» на заявленных незадолго до телефонного разговора официальных условиях кабинета Суги? На условиях запрещенного Конституцией РФ отчуждения всех островов южной части Курильской гряды от России и передачи их Японии? Напомним эти «условия». Выступая от имени правительства Японии, генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил: «Мы не хотим перекладывать проблемы в японско-российских отношениях на плечи последующих поколений. В курсе Японии на решение с Россией территориальной проблемы и подписание мирного договора изменений нет. Наша страна обладает полным суверенитетом над северными территориями. В этой незыблемой позиции Японии, а также в том, что предметом мирных переговоров с Россией является возврат Японии всех четырех островов, никаких изменений также нет».

Высказывание о том, что именно «возврат Японии всех четырех островов является предметом переговоров с Россией о мирном договоре», является признанием Токио того факта, что давно ставший анахронизмом мирный договор с Россией используется не как цель, а как средство удовлетворения, прямо скажем, реваншистских устремлений пересмотреть итоги Второй мировой войны. Было бы по меньшей мере странным, если президент РФ согласился бы на таких условиях «ставить точку» в вопросе о мирном договоре.

Японскому правительству следовало бы всерьез принять во внимание тот факт, что внесение поправки в Конституцию РФ о запрете отчуждения российских земель инициировал и одобрил сам президент Путин. Думаю, не ошибусь, если допущу, что именно назойливая постановка «территориального вопроса» Японией и вызвала необходимость такого дополнения в Основной закон России. И не надо токийским политикам тешить себя иллюзиями, что президент «из любви к Японии» настоял на исключениях о возможности изменения российской границы через «демаркацию, делимитацию и редемаркацию». Как отмечалось в разъяснениях МИД РФ, эти исключения не имеют отношения к российско-японским переговорам о заключении мирного договора.

Minsvyaz.ru На российско-японских переговорах

Фактический отказ японского правительства от ранее допускавшихся российскими руководителями «компромиссных решений» заводит российско-японские переговоры в тупик и делает бессмысленным их продолжение. Поэтому представлять позицию президента РФ по «территориальному вопросу» как чуть ли не близкую позиции Японии и заявлять о его согласии по возможности быстрее «ставить точку» в вопросе о мирном договоре на японских условиях — не что иное, как неуклюжая попытка «хорошей мины при плохой игре».