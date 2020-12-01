Прошло три недели со дня опубликования трехстороннего Заявления Президента Российской Федерации Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о прекращении огня в Нагорном Карабахе (далее Заявление). Я не стану подробно излагать события, предшествующие подписанию этого документа, которые свидетельствуют о полной неадекватности Никола Пашиняна занимаемой должности премьер-министра РА, убедительно доказывают его преступный непрофессионализм, приведший к национальной катастрофе. Не стану анализировать и промахи политических партий страны, которые, чётко осознавая, что «народный премьер» Никол Воваевич, себя любимый, на деле оказался предателем национальных интересов Армении, Республики Арцах и восьмимиллионной Армянской Диаспоры, не смогли предпринять действия, которые неизбежно привели бы к отстранению Пашиняна и его преступной клики от власти. Не буду рассказывать также о глубоких переживаниях своих однопартийцев, членов моей семьи, соседей по дому, которые не могут без слёз слушать сообщения и читать публикации о погибших в дни войны, тела которых все еще продолжают находить. Уже не приходится говорить о глубоких душевных травмах при показе страданий матерей, отцов, жен и детей без вести пропавших воинов и офицеров в дни второй Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 г.). Они от безвыходности денно и нощно обивают пороги правительства, министерства обороны Армении в надежде получить какую-либо весточку о том, что родной им человек жив — будь он в плену или укрывающийся в лесах Нагорного Карабаха. Меня лично отнюдь не оправдывает и вовсе не утешает тот факт, что с апреля 2018 года, когда в Армении совершился государственный переворот, я и мои коллеги по партии, в частности, экс-министр внутренних дел Армянской ССР Левон Акопович Галстян неоднократно выступали в чудом уцелевших оппозиционных масс-медиа с жесткими статьями, раскрывающими антинациональную, предательскую сущность николвоваевического антинародного режима. К счастью, нашлись издатели и редактора патриотических интернет-порталов России и Армении, которые мужественно публиковали наши столь суровые, но объективные оценки. Не вспомнить их — погрешить против совести, не поблагодарить их — стать сродни Иванам, не помнящим родства. Итак, вспомним их поименно: главный редактор ИА REGNUMМодест Алексеевич Колеров, председатель редакционного совета холдинга «Иравунк Медиа» Айк Бабуханян, главный редактор газеты «Иравунк» Ованнес Галаджян, главный редактор газеты «Новое время» Рубен Сатьян, издатель интернет-ресурса Shame. am Артем Хачатрян (уже более четырех месяцев власти РА блокировали этот патриотический интернет-ресурс), главный редактор газеты «Голос Армении» Флора Нахшкарян. В наше тревожное время, анализируя причины краха властей, да и политического класса Армении, не сумевших вовремя отстранить их от управления страной, естественно, задаешься вопросом, а именно: в чём же главная причина продолжающегося и по сей день нахождения у власти антинародного предательского режима Никола Пашиняна? Да, можно в очередной раз сослаться на тщательно продуманную системную работу закордонных кукловодов николвоваевической камарильи, опирающихся на щедро оплачиваемую околополитическую соросовскую братву местного разлива, бросающихся в глаза своей дисциплинированностью активистов тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», разрыхляющих основы веры в единую Армянскую Апостольскую Святую церковь. Уже не приходится говорить об особо лелеемой Ниоколом-пораженцем особенно вольготно чувствующих при его правлении представителей ЛГБТ-сообщества. Да, следует признать, что заокеанские стратеги цветных революций вместе с их коллегами с берегов Туманного Альбиона смогли-таки объединить усилия этих разношерстных разрушителей армянской государственности, подвести Армению и Арцах к краху. В их распоряжении десятки самых разных масс-медиа: интернет-телевидение, интернет-порталы, печатные СМИ, а также функционирующие на деньги армянских налогоплательщиков Общественное телевидение, информационные агентства и провластные газеты. Им противопоставлялись отдельные точечные «выстрелы» в вышеуказанных патриотических изданиях, в то время как на выступления в оппозиционных телеканалах, в частности, моей скромной персоны было наложено табу. Об этом больно писать в условиях, когда любое восхваление провластных деятелей в режиме реального времени транслировалось по радио и телевидению, к примеру, Армянского отделения «Радио Свобода». И сейчас, когда несколько затухают митинги протеста, организуемые 17 оппозиционными партиями, самое время без злорадства и злопамятства понять, в чём же выход из, повторю, крайне тревожного положения, в котором пребывает Армения и Республика Арцах. А для этого заглянем в недавнюю историю. Итак, уважаемый читатель, 31 мая и 3 июня 1997 года в газете «Голос Армении» была опубликована статья автора этих строк под заглавием: «Спекуляция и … независимость». Приведу отдельные выдержки из этой статьи.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Чтобы читателям была понятна их суть и о чём идет разговор, напомним, что 12 мая 1997 года в городе Ереване состоялось собрание представителей общественно-политических организаций, поддержавших воззвание видных деятелей науки и культуры Армении о вхождении Армении в Союз Белоруссии и России и объявившее о начале сбора подписей за проведение по этому вопросу референдума. 16 мая 1997 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла обращение «О поддержке инициативы представителей общественно-политических организаций Республики Армения о присоединении Армении к Союзу Белоруссии и России». В указанном Обращении, в частности, подчеркивалось, что, несмотря на переживаемые нашими государствами трудности, Армения по-прежнему является надежным стратегическим союзником России. Для полноты картины, приведу выдержку из Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по поддержке народной инициативы вхождения Республики Армения в состав Союза Белоруссии и России», в котором, в частности, записано: «Уважая государственную независимость Республики Армения, древнюю культуру и историю её народа, а также стремясь к восстановлению и укреплению общего экономического, политического и оборонного пространства, Государственная Дума заявляет о своей полной поддержке народа Армении в деле подготовки и проведения референдума по вопросу вхождения республики в новый равноправный Союз» (Москва, 25 сентября 1997 года, N 1748-II ГД). Так вот, спустя четыре дня после принятия этого Заявления Госдумы (от 20 мая 1997 г.) вся пропагандистская машина АОД-овских властей обрушилась со шквалом критики и очернительства лучших представителей интеллигенции Армении, обеспокоенных будущим своей страны. Будучи учредителем двумя месяцами ранее созданной партии «Национальное Единение», в основе программы которой особое место уделялось всемерному упрочению связей Армении с Россией независимо от того, какая политическая сила там у власти, я не мог остаться равнодушным, и уже 31 мая 1997 года вышла в свет, повторюсь, моя статья под заглавием «Спекуляция и … независимость». Приведу выдержки из этой статьи: «Спекуляция и независимость. Два, казалось бы, несовместимых понятия. Но оказалось, что разглагольствования о независимости как были, так и остались у нас, в Армении, чистейшей воды спекуляцией для политиков, возомнивших себя более чем «независимыми» спасателями Отечества, хотя на повестке дня — быть Армении в Союзе с Россией и Белоруссии или не быть». Хочу заранее попросить снисхождения у читателей, но для полноты картины замечу, что мишенью для АОД-овской власти стали воистину незаурядные представители нашей интеллигенции. Обойти молчанием нападки на них было выше моих сил, тем более что со многими из них меня связывала большая дружба, естественно, я был у них на правах младшего товарища.

«Нас сильно раздосадовали аналитики из отдела политики газеты «Республика Армения», поместившие в номере от 20 мая комментарий Заявления Госдумы. Вот что они пишут: «И ведь что характерно — пресловутая «конференция 12 мая» объединила людей и организации, рейтинг которых в обществе ничтожен».

Кто же эти люди? Поэт Сильва Капутикян, которую на последнем съезде писателей СССР известная публицистка Майя Ганина назвала живым классиком современной поэзии и при этом упрекнула, что наша гордая соотечественница сидит не в президиуме съезда. Под гром аплодисментов присутствующих в зале делегатов ошибка была исправлена. Видимо, люди, не вступающие в сделку с собственной совестью, попадают в опалу при любом режиме… Теперь же остается развести руками: поэтесса, которая исстрадалась несчастьем семей погибших азатамартиков, горем родных и близких, томящихся в камерах политзаключенных, имеет, по мнению отдела политики газеты «Республика Армения», ничтожный рейтинг.

В том же ряду и Сос Саркисян, вобравший в себя боль и совесть нашего многострадального народа, этот не сломленный, не утративший чувства национального достоинства Дзори Миро и Наапет (любимые герои одноименных фильмов) наших дней, справедливо и заслуженно награжденный Указом президента республики высоким орденом Месропа Маштоца (Выходит, президент не посчитался с «веским» мнением отдела политики РА и наградил человека, имеющего ничтожный рейтинг в обществе.).

Samvel Sevada Сос Саркисян

Не повезло с рейтингом и Размику Давояну — живущему среди нас талантливейшему поэту, последователю и духовному брату Амо Сагияна и Ваагна Давтяна. Нынче невысок рейтинг и у академика Левона Мкртчяна — чрезвычайного и полномочного посла армянского исторического и культурного наследия в России и за рубежом. Плохи дела с рейтингом и у академика Владимира Ходжабекяна — честнейшего человека, экономиста-демографа, ученого с мировым признанием…», — именно эти строки я счел своим долгом написать в статье.

А вот и другие выдержки из этой же статьи: «В столь сложном положении, как гром среди ясного неба, было воспринято Заявление Государственной думы Российской Федерации о поддержке инициативы интеллигенции Армении о присоединении к Союзу Россия — Белоруссия. Казалось, что Заявление Госдумы станет началом глубокого осмысления, с какой страной и с кем Республика Армения вступает в XXI век. Но, увы, люди, считающие себя политической элитой, и большинство средств массовой информации оперируют совершенно иными категориями. Одни с трибуны съезда своей партии стращают нас, вводя в заблуждение: мол, вступление Армении в состав России сделает нынешние власти вечными. Но ведь ни о каком вхождении в состав России и речи нет! Суверенная Россия остается Россией, Белоруссия остается Белоруссией, присоединись Армения к их Союзу — она останется суверенной Арменией! Другие политики взваливают на свои плечи явно непосильную для них ношу, выступая в роли этакого международного арбитра Союза Россия — Белоруссия, чтобы предупредить нас, что присоединение Армении к этому Союзу ограничит государственную независимость РА. При этом не разъясняют, забывают указать, о каких ограничениях независимости идет речь. Военно-стратегический союз Россия-Армения уже закреплен подписями президентов двух стран. Стало быть, речь идет об ограничениях экономической независимости, той, которую, по сути, мы растеряли без какого-либо участия России или Белоруссии». И в заключительной части статьи приводились строки, которые, на мой взгляд, особенно актуальны и в наши дни. Вдумайтесь, пожалуйста, уважаемый читатель: «Разговор ведь о другом: каким путем суверенной Республике Армения стать сильной как экономически, так и в военном отношении, как консолидировать нацию, добиться справедливого решения Арцахского вопроса, обеспечить единство Армении и Спюрка (Диаспору), как воплотить в жизнь вековую мечту армян — одна нация, одно Отечество. Важно определить, с какими государствами у Республики Армения совпадают геополитические интересы, и осмыслить, насколько в соответствии с основами конституционного строя РА, а также нормами международного права возможно вступление Армении в тот или иной союз.

Уверен, что объединение усилий 3 суверенных государств Армении — России — Белоруссии в различных областях, включая военную, повышение уровня жизни народов, обеспечение устойчивого развития государств-участников путем умножения их потенциалов, а также использование рыночных механизмов пойдут на благо всем». В дальнейшем именно идея вхождения Армении в Союз России и Белоруссии сплотила четыре политические партии, как-то: партии «Национальное Единение», «Союз Конституционное право», «Гардманк», «Арцах-Айастан», а также Научно-промышленный и политический союз в единый предвыборный блок «Право и Единение», который по итогам выборов в Национальное Собрание РА второго созыва в 1999 году стал парламентской фракцией. Заметим также, что и в настоящее время в повестке дня партий «Союз Конституционное право» (руководитель Айк Бабуханян) и «Национальное Единение» (руководитель Арташес Гегамян) вопросы углубления стратегического союза Армении и России занимают главенствующее место. Вопрос же вхождения Армении в союзное государство России — Белоруссии никогда не терял своей актуальности. Читатель вполне уместно может задаться вопросом: а это с какой стати автор этих строк приводит выдержки из своих статей двадцатилетней давности? Обо всем этом по порядку. После трагических событий, последовавших за Сентябрьской (2020 г.) войной, развязанной турецко-азербайджанской военщиной с широким привлечением террористов из Сирии против Республики Арцах, весь инструментарий по ведению информационной войны против Республики Армения и Республики Арцах временно заглох. Казалось, стратеги информационной войны осознали, что в условиях, когда подавляющее большинство населения находится в шоковом состоянии, не самое лучшее время навязывать армянскому обществу всевозможных виноватых за позорное поражение в турецко-азербайджано-арцахской войне, кроме как главного виновника случившегося злодеяния в лице ставленника Сороса и спецслужб Туманного Альбиона, в настоящее время нежно именуемого в народе Николом-предателем. Судя по их действиям, в наши дни николовские кукловоды из-за бугра анализируют свою тактику на новом, заключительном этапе окончательного разрушения армянской государственности. Фиксируя заметную, особенно в последние дни, активизацию разного рода ангажированных соросовским фондом «Открытое общество» интернет-порталов и интернет-телевидения антинациональная гниль уже определилась с планом своих дальнейших действий. Основное направление их удара, нет, уважаемый читатель, не по лидерам 17 политических партий, объединившихся с требованием отставки Пашиняна, их также ругают, но этак между делом. Главная мишень антинациональных сил как была, так и остается Россия. Исподволь, весьма коварно насаждается мысль о том, что Россия не пришла на помощь Армении и Арцаху, что Россия предала своего стратегического союзника Армению и подобные гнусные измышления все в той же антинациональной направленности. К сожалению, этому противопоставляются лишь единичные публикации, в которых прямо заявляется, что именно Россия, именно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предотвратил геноцид армянского населения Арцаха. Что именно решительные действия Президента России приостановили вхождение турецких вооруженных сил под маской миротворцев на все еще сохранившуюся часть территории Республики Арцах. Что именно наличие российских пограничников на армяно-турецкой, армяно-азербайджанской государственной границе остудило пыл «победоносных» турецких генералов Бахтияра Эрсая и Шерефа Онгая. Напомним читателям, что группа, возглавляемая начальником оперативного управления сухопутных войск Турции генерал-майором Бахтияром Эрсаем, непосредственно участвовала в организации боевых действий в Нагорном Карабахе. Также непосредственное участие в планировании и осуществлении операции в Нагорном Карабахе принимал генерал-лейтенант Шереф Онгай, командующий 3-й полевой армией сухопутных войск Турции, два отборных корпуса которой уже не первый год развернуты в Нахиджеванской автономной области, имеющей протяженную границу с Арменией. Именно недосказанность этих судьбоносных для Армении и Арцаха фактов в армянских масс-медиа придала силы разного рода щедро оплачиваемым русофобам, проводникам идей новоявленного неоосманского султана Эрдогана. Выражает гнев и в то же время умиление (если подобное сочетание чувств возможно) то обстоятельство, что буквально в первый-второй час после выставления на YouTube разного рода интервью и репортажей подконтрольными соросовским функционерами в интернет-телеканалах, каким-то загадочным образом собирается зрительская аудитория, исчисляемая десятками тысяч. Причем вовсе не существенно время, когда эти телепасквили запускаются в эфир, как-то: будь то ранние утренние часы, днем или далеко за полночь. А умиление вызывает то обстоятельство, что тщательно срежиссированные все теми же «работягами» из соросовской камарильи репортажи якобы с участием молодых фронтовиков с Арцаха, выступая в эфире, как правило, сопровождают их «откровения» не иначе, как с употреблением омерзительных ругательств в адрес оппонентов Никола Воваевича, который, благодаря армии фейковых дел мастеров, продолжает представляться кумиром для тысяч зомбированных граждан, жертв нескончаемых фейковых атак. Но и их деятельность не до конца продумана. Так, вчера к полуночи вышел в эфир какой-то субъект с еле скрываемым страхом в глазах и при этом сам же стращал и сквернословил в адрес депутатов оппозиционной фракции Национального Собрания РА «Процветающая Армения». Любой непредвзятый политик, да что там политик, уважающий себя гражданин, смотря на этот гнусный спектакль, вне всякого сомнения, жаждал бы набить морду этому несостоявшемуся то ли криминальному авторитету, то ли начинающему карманнику. Но вопрос в другом, а именно: буквально за час-другой, уже за полночь, более трех тысяч пользователей интернет-телевидения засвидетельствовали, что репортаж им понравился. И возрадовалось моё сердце, что николвоваевической власти удалось так овладеть умами и сердцами ереванской, и не только, шпаны, что в ночные часы они нынче не гопничают, пьянствуют или оберегают проституток, а проникновенно смотрят ангажированные властями интернет-телеканалы. То есть второй этап оболванивания населения продолжается с новым размахом. Причём, когда в эфир выпускаются откровенные хамы, решается несколько задач: запугивание нормальных граждан страны, зарабатывающих на жизнь своим честным трудом, с одной стороны, а также отчуждение думающей части населения от любых источников информации как провластной, так и оппозиционной. На поверхности остаются все те же соросовские прихвостни, активисты тоталитарной религиозной секты и ЛГБТ-сообщества.

MMK 2010 Марш армян в Марселе за права ЛГБТ

Я специально столь подробно изложил признаки активизации в Республике Армения деятельности специалистов в сфере информационной войны в период после принятия Заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Ведь их конечная цель — выдавить Россию из Армении и Арцаха — все еще не достигнута. Первым шагом в достижении этой цели уже в поствоенный период является последовательное внушение широким слоям населения страны мифа о ненадежности России как стратегического союзника Армении. Пожалуй, весь арсенал аргументов в защиту этой губительной для армянской государственности идеи в случае овладевания его умами, не приведи Господь, все еще пребывающей в шоковом состоянии значительной части населения, будет предтечей развязывания гражданской войны в стране и приведет к окончательной потере армянской государственности. Своеобразный интегральный арсенал главных «доводов» стратегов антиармянской русофобской пропаганды был изложен в интервью одного из армянских политиков Андриаса Гукасяна корреспондентке «Новой газеты» Ирине Тумаковой, опубликованной 17 ноября 2020 г. под заглавием «Армяне больше не могут считать Россию союзником». Весьма неоднозначен и подзаголовок этой публикации: «Карабах разделили ради дружбы русских с турками? Пашинян — предатель? Как Армения осознает национальную катастрофу». Я не буду пересказывать изначально опасные и лживые выводы, послужившие основой для выбора заглавия статьи, однако, приведу тиражируемые и в других СМИ пассажи, а именно: «за эти 44 дня войны как минимум половина погибших солдат убита российскими системами залпового огня «Смерч», а города разрушены белорусскими системами «Полонез»; дружба и братство России и Турции уже тогда (речь о Московском договоре о дружбе и братстве между Россией и Турцией — А. Г.) строились на жертвах со стороны Армении, и сегодня мы опять видим консенсус и взаимопонимание между Россией и Турцией; Пашинян, безусловно, он армянин и он патриот; потом Россия, которую армянский народ сейчас обвиняет, что она его предала, повесит это все на Пашиняна, чтобы очистить свой имидж; и как Турция вошла в Азербайджан, так в Армению войдет Франция, тогда, может быть, в России задумаются, стоило ли идти на эти шаги (имеется в виду принятие Заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе без участия Франции — А. Г.)».

Так вот, анализируя десятки и десятки разного рода публикаций, интервью по многочисленным интернет-порталам и интернет-телевидению, четко прослеживается линия на озвучивание, на первый взгляд, самых разных сюжетов и тем, сегодня имеющих актуальное звучание, преследующих вполне конкретную цель: вбить в сознание самой разной по убеждениям, уровню образования и профессиональной занятости граждан Армении якобы объективность вышеприведенных доводов. Повторюсь, все это делается на четкой системной основе, а что же противопоставляется этому, задастся вопросом уважаемый читатель? На сегодня ответ такой: многочисленные митинги со все редеющим числом их участников с одной единственной повесткой — Никол предатель, нужно формирование правительства национального согласия. Митинги, которые изо дня в день более жестко подавляются полицией. Востребованность и актуальность широкого разъяснения подлинной сути этих лозунгов, раскрытие их далеко идущих целей по отравлению сознания наших граждан, бесспорно, не терпит промедления. Но, на мой взгляд, в наши дни куда важнее раскрыть глубинные причины произошедшей катастрофы, суметь показать всю преступность вот уже не одно десятилетие действующей соросовской пятой колонны, разного рода тоталитарных религиозных сект и ЛГБТ-сообщества, раскрыть источники их финансирования и их адресатов, вот уже более двух с половиной лет окопавшихся во властных структурах. И, наконец, изыскать конституционные основы дальнейших действий оппозиционных фракций, реализация которых приведет к роспуску Национального Собрания VII созыва, которые, безусловно, имеются. Благо, в составе оппозиционных фракций действующего парламента Армении есть профессиональные специалисты в области конституционного права. И лишь после роспуска Национального Собрания РА политическим силам Армении следует выступить с программами по выходу Армении из глубокого общественного и политического кризиса, в который было ввергнуто армянское общество, нет не сейчас, уважаемый читатель, а в апреле-мае 2018 года после совершенного в стране государственного переворота.

Ավետիսյան91 Никол Пашинян с протестующими 15 апреля 2018

Что касается партии «Национальное Единение», то в наши тревожные дни единственно верным выходом из сложившегося крайне опасного положения, чреватого обернуться потерей армянской государственности, является объединение с политическими партиями, уже не одно десятилетие декларирующими свою приверженность дальнейшему углублению стратегического союза России и Армении. Это, прежде всего, партия «Союз Конституционное право», с которым еще в 1998 году, накануне выборов в Национальное Собрание Республики Армении второго созыва было заключено политическое соглашение, в основе которого приверженность и решимость наших партий подготовить армянское общество к вхождению Армении в Союзное государство России и Белоруссии. При этом замечу, что авторство этой идеи на современном этапе зародилось у лидера партии «Союз Конституционное право» Айка Бабуханяна, что было синхронно созвучно мыслям и чаяниям как руководства партии «Национальное Единение», так и рядовым членам нашей партии. Причем на данном этапе, думаю, что нам предстоит совместная кропотливая работа по созданию целостной программы по выработке основ единого политического, экономического, военного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства с Россией и Белоруссией. Примечательно, что на днях в ходе обсуждений о путях выхода Армении из сложившегося катастрофического положения в офисе партии «Союз Конституционное право» присутствовал и один из наиболее известных представителей народного ополчения, сыгравшего значительную роль в присоединении Крымского края к России, наш соотечественник Мартоян Армен (позывной «Самвел») Гамлетович. Он, в свою очередь, вполне убедительно обосновывал одну и, на мой взгляд, непререкаемую истину, что сильная Армения может быть только в союзе с Россией, а стало быть, востребована организация широкого общенародного движения за новый Союз Армении с Россией и Белоруссией. Что же идея «Сильная Армения с Россией. За новый Союз», уверен, в случае грамотной организации по ее воплощению явится тем фундаментом, на котором возродится Республика Армения, и в этом случае куда безопаснее и радужнее грядет будущее Республики Армерния. Уже сейчас во мне все более и более укореняется убеждение, что альтернативой вхождению Армении в Союзное государство России и Белоруссии является война.

Вместо послесловия. При анализе причины жесточайшего поражения армянской стороны в сентябрьской (2020 г.) войне в Нагорном Карабахе, чтении многочисленных публикаций по этой теме военкоров и военных экспертов, особенно запоминалась статья Евгения Гильбо, опубликованная 28 ноября т. г. в интернет-издании World Crisis «Уроки Карабаха и перспективы последней русско-турецкой войны». С некоторыми выводами автора трудно не согласиться, как то: «Трагедия Армении, национальный крах армянского государства стал следствием длительной и безоговорочной лжи себе. Блестящая победа тридцатилетней давности, выявившая абсолютное превосходство армянской армии над азербайджанской, заставляла думать, что это превосходство навсегда (особенно после победы в апрельской четырехдневной войне 2016 года — А. Г.). И действительно, мы увидели, как армия Карабаха при соотношении численности 1:10 смогла сорвать блицкриг азербайджанско-турецкой армии. Но поражение всё равно оказалось грандиозным и абсолютным. Причина этого проста: военно-техническая и организационная отсталость армянской армии … За отсталость приходится платить. Армянский народ платит сегодня дорогую цену за военно-техническую и организационную отсталость … Платит за то, что не хотел видеть реальность национальной измены. Национальная измена может рядиться в разные формы. Не обязательно прямо сотрудничать с противником. Достаточно не делать то, что ДОЛЖНО, для выживания нации». Вот она, емкая характеристика, мягко выражаясь, преступного непрофессионализма верховного главнокомандующего ВС Республики Армения Никола Пашиняна.

Primeminister.am Никол Пашинян на заседании правительства коснулся текущего состояния системы государственного управления

P.S. Не хотелось завершать статью на грустной ноте. Благо, когда писались эти строки, было опубликовано интервью российского патриота-державника, большого друга Армении, Арцаха и армянского народа, первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, координатора Международного «Лазаревского клуба» Константина Федоровича Затулина популярной газете «Ноев Ковчег». Ограничусь лишь ответом Константина Федоровича на вопрос: «Как Вы оцениваете внутриполитическую ситуацию в Армении после поражения? Пашинян должен уйти в отставку?». Последовал однозначно честный и логически бесспорный ответ: «Я считаю, что было бы, мягко говоря, странным, если бы правительство, которое так грубо просчиталось, оказалось абсолютно некомпетентным (я бы добавил преступно — А. Г.), было призвано армянским народом для того, чтобы исправить ошибки, восстановить материально-технические и, самое главное, духовно-нравственные основы для возрождения дееспособности Армении, национального духа». Что же, убедительнее не скажешь.