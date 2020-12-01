В России, по данным ФАС РФ, 26 онкопрепаратов попали в список дефицитных. На один из них согласовано повышение цены почти в десять раз — до 37,1 тыс. рублей за упаковку из 20 капсул. Так в стране решают проблему дефицита, указывая на то, что ранее именно из-за низкой стоимости ломустин в нужном количестве не могли ввезти в РФ — производитель не готов был продавать «задёшево». ИА REGNUM попыталось выяснить, кто заработает на этом росте цен, и кто конечный бенефициар в цепочке.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на лекарства

О ценах на важные препараты

Особо важные лекарственные препараты в России входят в перечень ЖНВЛП (Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Для данной категории действует государственное регулирование цен. Узнать предельные отпускные цены на них можно в соответствующем государственном реестре. Он открыт для общественности.

«Фигурантом» последнего скандала стал препарат «ломустин» — противоопухолевое средство. В открытых источниках указано, что показаниями для его применения являются первичные и метастатические опухоли мозга, опухоли глотки, гортани, легких, лимфогранулематоз, злокачественная лимфома, миелома, рак молочной железы, рак желудка, рак толстой кишки.

В госреестре предельных отпускных цен на этот препарат на момент подготовки материала было пять строк со стоимостью. На капсулы 40 мг в количестве 20 штук родом из Германии 16 ноября 2020 года была установлена отпускная цена в 37 172,64 рубля. В тот же день на препарат с такими же параметрами и дозировками, но российского производства, цена была закреплена на уровне 10 тыс. рублей за упаковку.

Ломустин (Lomustine)

В том же реестре, но на конец сентября 2020 года цена российского препарата была 2910,31 рубля, а на эти же капсулы 40 мг, но 50 штук в упаковке — 7275,76 рубля. Предельную отпускную цену для немецкого препарата установили в конце сентября 2018 года и она составляла 3829,98 рубля, то есть в итоге удорожание по этой позиции было в 9,7 раза.

Дата окончания действия установленной цены — 16 ноября 2021 года.

Подобную ценовую рокировку, весьма непопулярную у общественности, объяснили в ФАС. В официальном комментарии на сайте ведомства уточняется, что минимальная цена на ломустин в РФ была в десять раз ниже, чем в европейских странах, что «не позволило производителю осуществлять поставку препарата в Россию в нужном объёме». Сложившийся дефицит решили, используя постановление правительства РФ № 1771, «закрыть» сделав его индексацию — «на экономически обоснованный уровень, но не выше цен на эти же препараты, установленные в референтных странах».

Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев в комментарии отмечал, что уход препаратов с фармацевтического рынка имеет системный характер и зачастую связан с нерентабельностью производства и поставок.

Напомним, в начале ноября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вводится особое регулирование цен для препаратов ЖНВЛП, «цена на которые не должна завышаться». Он также заявил, что «и производитель не может работать себе в убыток».

Немецкий препарат и российские связи

В госреестре лекарственных средств производителем препарата с торговым наименование «Ломустин медак» указана «Хаупт Фарма Амарег ГмбХ» (Германия), фармацевтическую субстанцию для которого выпускает компания с «пропиской» в Индии — «Д-р Реддис Лабораторис Лтд» (Dr. Reddy’s Laboratories).

Tashif Доктор Каллам Анжи Редди

Возвращаясь к «Ломустину».

Регистрационное удостоверение №016023/01 на «Ломустин медак» принадлежит частной фармацевтической компании «Медак ГмбХ» (Германия). Эксклюзивным представителем Medac в России и ряде стран СНГ называет себя ООО «Тируфарм». Эти данные подтверждаются и на официальном сайте Medac.

Юрлицо учреждено в Москве в ноябре 2004 года. Основной вид деятельности — исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. Директор с 2017 года — Михаил Александрович Тимаков, а владелец с даты основания — Андрей Михайлович Тимаков.

В активе Андрея Тимакова на сегодня также ООО «Корфарма», созданное в 2013 году для консультирования в коммерческой деятельности. С 2019 года актив возглавляет Михаил Тимаков, а до этого руководил им Дмитрий Солдатов. Последний с 2003 года также и директор, совладелец ООО «Научно-практический журнал «Пульмонология», созданного в 1996 году. Контролирует ООО на 65,95% — ФГБУ «Научно-исследовательский институт пульмонологии федерального медико-биологического агентства».

Тимаков — единственный владелец и ООО «Тируфарм иммуно», которое работает в той же сфере, что и «Тируфарм». Учреждена фирма в сентябре 2012 года. Директор с 2017 года — Варвара Новикова.

Новый игрок на рынке онкопрепаратов?

В свете заявлений о невозможности завоза важного медпрепарата из европейских стран возникает один вопрос — неужели в России нет или нельзя произвести аналог с тем же действующим веществом?

А вот тут следует ещё раз обратиться с государственному реестру лекарственных средств. В нём есть ещё один «Ломустин», помимо того, что немецкого происхождения.

5 февраля 2020 года было оформлено регистрационное удостоверение за номером ЛП-006077 за ООО «Нанолек». Из карточки препарата известно, что производитель, упаковщик и ведущий контроль — федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России. Фармацевтическую субстанцию ему поставляет всё то же индийское «Д-р Редди`с Лабораторис Лтд».

ООО «Нанолек» nanolek.ru

Для препарата, на который регистрационное удостоверение оформлено на ООО «Нанолек», в ноябре 2020 года также подняли отпускную цену, хотя до этого она обновлялась не так давно, в начале сентября 2020 года, и составляла 2,9 тыс. рублей. Тем самым цена за 2,5 месяца увеличилась в три раза — до 10 тыс. рублей за упаковку из 20 капсул на 40 мг. Таким образом, в начале осени 2020 года цена за капсулу была 145 рублей, а стала 500 рублей. На банку с 50 капсулами цена пока осталась на уровне сентября — 7275,76 рубля.

Итак, что же за ООО «Нанолек» появилось в реестре лекарств?

Данное юрлицо было создано в Москве в апреле 2011 года. Её уставный капитал — более 1,7 млрд рублей. В ООО, специализирующемся на производстве фармацевтических субстанций, работают более 600 человек. Директор с 2011 года — Михаил Некрасов, единственный владелец — кипрская компания NANOLEK HOLDING LIMITED (доля в залоге у Сбербанка).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

О компании «Нанолек» ИА REGNUM уже сообщало в материале «Концы в воду: иностранные активы стали системообразующими для России?». Фирма была включена в список системообразующих организаций РФ. Также среди прочего она является производителем полиомиелитной вакцины, используемой для иммунизации детей с трёх месяцев в рамках Национального календаря прививок.

В 2019 году стало известно, что госкорпорация «Роснано» вышла из капитала фармацевтического производителя «Нанолек», продав свою долю в 33,33% за 2,35 млрд рублей кипрской фирме. Бенефициарами офшора называли президента «Нанолека» Владимира Христенко, гендиректора этой компании Михаила Некрасова, Евгения Вайнштейна и Андрея Реуса.

В мае 2019 года ООО «Нанолек» учредило в Кировской области ООО «Инвак» для оптовой торговли фармацевтической продукцией. Соучредителем с долей 25% выступил «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН». Последний, к слову, будет производить и COVID-вакцины.

Помимо этого, 13 июля 2020 года «Нанолек» и Марина Мазуревская создали в Москве (на территории Сколково) ООО «Иммолаб» для научных исследований и разработок в области биотехнологий. Доля «Нанолека» в ООО — 99%.

Возвращаясь к теме повышения цен на «Ломустин» и говоря о прибылях, не стоит откидывать ещё одну категорию бенефициаров — перепродавцов медпрепаратов. Ведь в гостендерах нет запрета на участие не производителя, а фирмы, которая зарабатывает на торговле лекарствами. Ранее им не было никакого смысла участвовать в тендерах — слишком низкой была закупочная цена, и торги часто заканчивались фразой «не подано ни одной заявки». Сейчас же и перепродавцам есть, где развернуться. Вот, например, Белгородский онкодиспансер и ряд районных больниц региона готовы на 2021 год закупить препарат уже по цене 600 рублей за одну капсулу. Это 12 тыс. рублей за упаковку из 20 капсул при отпускной 10 тыс. рублей, указанной в реестре для российского препарата.