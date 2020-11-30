ЦРУ, как известно, не научное учреждение, и всё, что выходит из-под пера авторов этой организации, является закрытым для широких масс чтивом. Однако порой ЦРУ пишет в жанре публичных прогнозов, и потом СМИ возвращаются к их анализу, чтобы проверить, как точно удалось угадать будущее американским работникам плаща и кинжала.

Cia.gov Эмблема ЦРУ

Именно такой анализ нам предложил один из ТГ-каналов — там исследован прогноз ЦРУ 2004 года о годе 2020. В том числе и о том, что будет с Россией и другими странами СНГ.

В подобных материалах нужно делать перевод перевода. Мало перевести с английского на русский, надо ещё перевести с американского политического на русский бытовой. Язык американской политологии — это, прежде всего, язык продвижения американской пропаганды, а не американских научных знаний. Здесь оперирование терминами носит не познавательный, а манипулятивный характер.

«К 2020 году процесс демократизации может быть частично обращен вспять в государствах бывшего Советского Союза, некоторые из которых так и не приняли демократию. Россия и большинство центральноазиатских режимов, похоже, скатываются к авторитаризму, и глобальный экономический рост, вероятно, сам по себе не изменит эту тенденцию вспять», — пишут прогнозисты из ЦРУ.

Carol M. Highsmith Комплекс зданий ЦРУ

Между собой в ЦРУ так не говорят. «Демократизация» в устах аналитиков США — это термин, подменяющий формулу «государства, где США удалось добиться защиты своей пятой колонны». «Авторитаризм» в такой трактовке означает отсутствие у американцев возможности для внешнего управления политическими элитами стран-реципиентов. И потому они клеят сюда эмоционально негативные ярлыки.

«Развитие более диверсифицированной экономики в этих странах — отнюдь не неизбежное — будет иметь решающее значение для стимулирования роста среднего класса, что, в свою очередь, будет способствовать демократизации». Здесь слово «диверсифицированная экономика» означает наличие подчинённого США частного сектора и коррумпированных госчиновников.

В этом смысле отсутствие «диверсификации» действительно не отвечает американским целям «демократизации» (в вышеприведённом смысле).

Говоря по-русски — нет экономического базиса для компрадорской буржуазии, готовой торговать суверенитетом. Для США это печально, и неудивительно, что об этом пишет именно ЦРУ. Удивительно лишь, что оно для этого использует политический язык CNN, а не своих закрытых аналитических докладов.

То, что аналитики ЦРУ в 2004 году прогнозируют в 2020 году обращение «демократизации» вспять, не говорит об их сверхчувствительности. Эти тенденции на постсоветском пространстве обозначились ещё в середине 90-х. О них ещё Бжезинский писал в своей известной книге «Великая шахматная доска». «Средний класс» здесь в устах ЦРУ — это не обладатели среднего достатка, а выращенный США слой глобалистских обывателей-кочевников, ориентированных за Запад, как мусульманин на Мекку.

«В России могут вернуться в имперское прошлое, и (тогда вырастет) желание её господства над своими соседями, даже если они отвергают коммунистическую идеологию».

В 2004 году это уже не новость — повторяя отсылку к Бжезинскому, жаловавшемуся, что Ельцин и его чиновники не собираются расставаться с мыслью об особом статусе России на постсоветском пространстве. Когда же к власти пришёл Путин, в 2004 году уже отчётливо обозначивший свои понятия и ценности, подобные прогнозы и вовсе пахнут плагиатом.

«Если России не удастся диверсифицировать свою экономику, она испытает феномен нефтегазового несбалансированного экономического развития, что приведёт к огромному неравенству доходов, бегству капитала и росту социальных проблем».

Тут ЦРУ или намеренно лгут, или не понимают простых вещей. Неравенство доходов — это не следствие «нефтегазового несбалансированного экономического развития», а следствие социальной парадигмы, сформированной в российской политической элите в 90-е под давлением МВФ.

Ведь Норвегии или ОАЭ нефтегазовая недиверсифицированность вовсе не мешает устранять неравенство в доходах и бегство капиталов. Почему же в России это должно мешать? Не всему ли виной наличие офшорной аристократии, сформированной в России в результате американского руководства экономическими реформами? Или Ходорковский с Абрамовичем — это не плоды политики ваучерной приватизации по рецептам США?

«Центральная Азия (бывшая советская Средняя Азия) будет испытывать демографический рост. Увеличение эмиграции (в Россию) поможет облегчить это давление в странах Центральной Азии. Россия выиграет от миграции (из Средней Азии) как средства компенсации своих демографических потерь на уровне 1 млн человек в год до 2020 года».

Cia.gov Вход в штаб-квартиру ЦРУ

Это констатация очевидности, трендов, проявленных не одно десятилетие до 2004 года. Ещё в СССР все эти тенденции уже были отчётливо видны.

«Однако у России мало опыта интеграции мигрантов из других культур; в результате этого вырастет русский национализм».

А вот это просто в стиле Джейн Псаки, ляпнувшей, что газ поступает из Западной Европы через Украину в Россию. Это у России мало опыта интеграции мигрантов из других культур? Если у ЦРУ все прогнозы такие, и пишут их только ради возможности вставить туда несколько своих пропагандистских клише, то перспективы у США печальные.

Хотя есть надежда, что подобные прогнозы в ЦРУ пишут не разведчики, а сотрудники пресс-служб. Для нужд пиара, а не для попыток угадать то, что скрыто. Тогда подобные «прогнозы» можно как-то понять. Хотя авторитета ЦРУ это вовсе не добавляет.