На прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху ясно дал понять избранному президенту США Джо Байдену, что он будет выступать против американских усилий по присоединению к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года, иранской ядерной сделке. «Не возвращайтесь к предыдущей [иранской] ядерной сделке, — сказал Нетаньяху на панихиде по первому премьер-министру Израиля Давиду Бен-Гуриону. — Мы должны придерживаться бескомпромиссной политики, чтобы гарантировать, что Иран не будет разрабатывать ядерное оружие». Нетаньяху приписал Израилю «решительную позицию против ядерной программы Ирана… нашу оппозицию ядерной сделке с Ираном».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В пятницу Байден и иранцы получили еще более сильный сигнал. Главный иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде стал жертвой изощренного покушения недалеко от Тегерана. Фахризаде был единственным иранским ученым, названным в «окончательной оценке» МАГАТЭ 2015 года открытых вопросов о ядерной программе Ирана.

Хотя нет официального слова о том, кто был ответственен за убийство Фахризаде, и это может быть не одна страна, Иран обвинил израильский Моссад. «В очередной раз злые руки мирового высокомерия были запятнаны кровью наемного узурпатора сионистского режима», — заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Конечно, ни в Израиле, ни в Саудовской Аравии, которая неоднократно страдала от спонсируемых Ираном нападений, ни в других странах Персидского залива, которые чувствуют угрозу со стороны продолжающихся ядерных устремлений Ирана, слез по Фахризаде пролито не было. Сроки проведения операции весьма значительны, поскольку она должна была состояться менее чем за два месяца до того, как президент США Дональд Трамп покинет Белый дом, и тот, кто ее проводил, вероятно, принял во внимание, что это может быть последний шанс действовать до того, как Байден войдет в Овальный кабинет.

Мохсен Фахризаде

Очевидно, что проведение такой сложной операции в самом сердце Исламской республики требовало серьезных разведывательных изысканий и времени. Вот почему уместно напомнить, что, когда в 2018 году премьер-министр Биньямин Нетаньяху представил предварительные результаты экстраординарного ограбления иранских ядерных архивов со склада в Тегеране, он упомянул имя ученого в связи с секретным ядерным проектом Ирана, сказав: «запомните это имя — Фахризаде».

Вполне возможно, что это имя также всплыло, когда Нетаньяху, глава Моссада Йоси Коэн и госсекретарь США Майк Помпео встретились с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на прошлой неделе.

Некоторые эксперты предполагают, что Иран воздержится или смягчит свою реакцию на убийство Фахризаде, чтобы не разозлить новую администрацию Байдена. Но Иран явно задет и унижен этим последним в череде инцидентов, которые включают в себя ограбление архива, убийство Касема Сулеймани (главы иранских сил Стражей Исламской революции «Кудс»), серию пожаров на его ядерных объектах, удары по его целям на сирийской стороне Голанских высот, где он пытается закрепиться, и многое другое.

Израиль решительно противился Совместному всеобъемлющему плану действий между державами, входящими в Группу 5+1 (пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией) и Ираном. Нетаньяху возмутил тогдашнего президента Барака Обаму и его администрацию, когда он выступил против этого перед обеими палатами Конгресса, а Трамп отказался от него в мае 2018 года в пользу режима санкций «максимального давления». Байден, чье вступление в должность запланировано на 20 января, заявил, что присоединится к сделке, если Иран возобновит строгое соблюдение ее условий. Но он не уточнил, что будет делать для укрепления соглашения, ограничения иранской программы баллистических ракет или ограничения поддержки Тегераном терроризма. Первоначальная сделка позволила Ирану думать, что он может выждать время, а затем продолжить свою ядерную программу, но важно, чтобы он не пришел к убеждению, что он может переждать несколько лет конкретного президента США (или премьер-министра Израиля), а затем продолжить, как планировалось.

Министры иностранных дел Германии, Соединённого Королевства, Китая, США, Франции, России, Европейского союза и Ирана. Женева, 24 ноября 2013

Хотя вполне естественно, что Байден захочет изменить многие из стратегий Трампа, крайне важно, чтобы новая администрация США продолжала оказывать давление на Иран. Многие недостатки СВПД бросаются в глаза, и вместо того, чтобы вернуться к этой неудачной сделке, Байден должен воспользоваться возможностью внести значительные улучшения. Лучше никакая сделка, чем такая, которая позволит Ирану продолжать свою ядерную программу.