



Иван Шилов ИА REGNUM ВВС России

Произошло важное событие. Как сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана, через территорию республики в Степанакерт проследовала прибывшая по железной дороге из России автомобильная и специальная техника, средства материально-технического обеспечения для российского миротворческого контингента, размещенного в Нагорном Карабахе. Сначала груз для миротворцев был доставлен в Барду по маршруту Ялама — Баку — Евлах — Барда, затем выгруженные из вагонов автомашины автомобильным транспортом в сопровождении азербайджанской военной полиции переправили в Степанакерт.

Эти действия реализуются на основе специального протокола, подписанного между Москвой и Баку после заключения трехстороннего соглашения Россия — Азербайджан — Армения по прекращению карабахской войны. Оно, в частности, предусматривает размещение в зоне конфликта двухтысячного российского миротворческого контингента с соответствующим количеством военной, автомобильной и специальной техники, а также разблокирование транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Согласно соглашению, российский миротворческий контингент обоснуется в Нагорном Карабахе на пять лет с возможным продлением сроков пребывания. Кроме миротворцев, в Степанакерте разворачивается и межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху, в состав которого входят представители МЧС, пограничной службы и ряда других структур общей численностью в несколько сотен человек.

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Такому контингенту, конечно, необходимо соответствующее немалое материально-техническое и иное обеспечение и соответствующая логистика доставки. Напомним, что ранее она обозначалась следующим образом: самолеты российской военно-транспортной авиации (ВТА) совершали маршруты на авиабазу Эребуни близ Еревана. Затем маршрут проходил по земле, по трассе Ереван — Горис — Лачин — Степанакерт. Теперь появляется и азербайджанский коридор, причем, возможно, не только наземный. Ранее Грузия по просьбе Азербайджана и Армении открыла свое воздушное пространство для российской военно-транспортной авиации, но пока неизвестно, насколько устойчивой окажется такая позиция Тбилиси, если Запад начнет свою игру в регионе. Кстати, некоторые грузинские эксперты утверждают, что в ходе своего недавнего визита госсекретарь США Майк Помпео обсуждал со своими партнерами именно эту тему.

Отметим еще некоторые обстоятельства, связанные с азербайджанским коридором. По оценке российских экспертов, тут имеются определенные нюансы. Перелет до Баку или Гянджи (в советские времена — Кировабад, где дислоцировалась 104-я дивизия ВДВ и имелись аэродромы) не содержит проблем. Но вот дальше, по земле — солидные расстояния. От Гянджи до Степанакерта по дороге, находящейся далеко не в лучшем состоянии, по горным серпантинам трястись 646 километров. От Баку до карабахского штаба российских миротворцев в Степанакерте — 728 километров. В этой ситуации самый лучший вариант — восстановление военного аэродрома в Степанакерте, который способен принимать тяжелые самолеты и по которому Азербайджан нанес ракетные удары буквально сразу после начала карабахской войны. Полагаем, что Баку не выступит с возражениями, ведь это будет только способствовать полноценному процессу урегулирования конфликта, тем более что, согласно мирному соглашению, Азербайджан будет связан с Нахичеванью сухопутным коридором, а через Нахичевань — с Турцией.

В целом российские войска и ВВС, снабжающие миротворческий контингент, впервые за 25 лет получили прямой воздушный, а теперь и сухопутный железно-дорожный коридор через Азербайджан, а не кружным путем через Каспий и Иран. Однако прогнозирование дальнейшего хода событий в регионе зависит от многих важных привходящих обстоятельств. Позитивный сценарий: прекращение карабахской войны и разблокирование транспортных коммуникаций, что, как отмечает МИД России, «открывает новые возможности для всех закавказских государств», как ни крути, но разом разблокирует сразу несколько стратегических направлений, которые бездействовали почти 30 лет, плюс планы внешних игроков на новые коридоры в этом регионе.

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Негативный сценарий связан с навязываемыми Ирану со стороны Запада геополитическими проблемами. Не случайно в 2012 году Россия значительно усилила свою базу в Гюмри в Армении. Рассматриваемый тогда вариант был связан с возможным обострением противостояния между Арменией и Азербайджаном в Карабахе, который сегодня завершился известными соглашениям о прекращении войны и активизацией российской миротворческой миссии. Но пока никто не знает, как дальше будут развиваться события в регионе и к чему следует всем готовиться.