



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Папа Римский Франциск вновь осудил легализацию абортов, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик направил послание аргентинскому депутату Виктории Моралес Горлери, которая представляет народное движение женщин, борющихся за право рождающихся детей на жизнь, прежде всего на окраинах Буэнос-Айреса. Эти женщины, которых называют mujeres de las villas, недавно обратились к папе с просьбой поддержать их в борьбе против легализации добровольного прерывания беременности в Аргентине. Вокруг этого законопроекта не умолкают дебаты: в этой латиноамериканской стране убийство нерожденных детей по-прежнему расценивается как преступление, а законопроекты о легализации абортов до сих пор отклонялись. Новый законопроект, обсуждаемый в настоящее время, представлен как наиболее простое решение для девушек-подростков, живущих на окраинах. Франциск выразил восхищение деятельностью mujeres de las villas и призвал их продолжать борьбу. «Страна гордится такими женщинами, — написал понтифик и подчеркнул. — Проблема аборта не относится преимущественно к религиозной сфере, но это вопрос общечеловеческой этики. Он отметил, что в дебатах о легализации абортов следовало бы задаться двумя вопросами, а именно: правильно ли уничтожать чью-то жизнь, чтобы решить проблему, и правильно ли нанимать для этого киллера? Ведь суть «законного» аборта заключается именно в этих двух действиях.

Папа Франциск впервые назвал уйгуров «преследуемым народом», сообщает Vatican insider (Турин, Италия). Святой престол, ведущий диалог с Китаем, который привел к заключению исторического соглашения два года назад о назначении епископов и был недавно продлен, всегда неохотно высказывался об уйгурских мусульманах. Ранее папа говорил о рохинджа, бежавших из Мьянмы, об убийствах в Ираке езидов исламистскими боевиками, но сейчас он в первый раз упомянул уйгуров в качестве «преследуемого народа».

Франциск теперь должен сделать еще больше, считает UCA News (Гонконг, Китай). Он нарушил молчание в отношении уйгуров, но сделал это мимоходом в новой книге, хотя мог бы вознести молитвы о них во время воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане, как несколько раз делал это в ответ на геноцид рохинджа в Мьянме или езидов в Ираке. Франциск также ничего не говорил о Гонконге, Тибете, насильственном изъятии органов и преследовании христиан в Китае. Так почему он вспомнил об уйгурах — именно сейчас и именно таким образом? Выбор времени понятен. Стратегия Ватикана состояла в том, чтобы молчать до тех пор, пока его временное соглашение с Пекином о назначении епископов не будет продлено. Что и произошло в прошлом месяце. Возможно, в Риме думали о том, что после возобновления заключенного в 2018 году сроком на два года соглашения папа сможет что-нибудь сказать. Помимо того, в Ватикане могли решить, что молчание Франциска слишком сильно бросается в глаза. В ответ слова об уйгурах были вставлены в книгу, вероятно, в надежде, что Пекин этого не заметит. Однако официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил на брифинге для прессы, что высказывания папы не имеют «никакой фактической основы». Существует опасность того, что ватиканские сторонники умиротворения, служители Ostpolitik, истолкуют реакцию Пекина как подтверждение необходимости сохранения молчания и посоветуют Франциску не раскачивать лодку дальше. Однако понтифику пора не только «думать» об уйгурах, но и говорить о них, молиться, требовать для них справедливости. И идти дальше, поддержав гонконгцев, христиан в Китае, адептов «Фалуньгун», тибетцев. Настало время, чтобы папа Франциск, как и все его предшественники, наконец-то встретился с Далай-ламой.

Gusjer Уйгуры

Вашингтонский архиепископ Уилтон Грегори, ставший на днях кардиналом, считает, что может договориться с Джо Байденом. Об этом он заявил в интервью порталу Crux (Денвер, США). По его словам, необходимо вовлекать новую администрацию и вести диалог с ней как «о вещах, которые мы находим проблематичными, конфликтными, так и о тем, которые мы можем реализовывать вместе». Общие интересы, по мнению кардинала, лежат в области оказания более глубокого уважения достоинства иммигрантам, запрете смертной казни, развитии расовой и социальной справедливости. При этом Грегори назвал уважение к нерожденной жизни и уважение к жизни на ее конечных стадиях тем, в чём можно «обнаружить явное расхождение мнений».

NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США) задается вопросом: подорвет ли «диалог» кардинала Грегори с Байденом позиции Конференции католического епископата США (USCCB)? Издание считает, что скоропалительное заявление вашингтонского архиепископа о его готовности работать с администрацией избранного президента может создать напряжение между Грегори и USCCB, которая пытается говорить с Белым домом единым голосом. Конференция католического епископата США объявила о создании специальной рабочей группы по выработке отношения к новой администрации, коллегиального и консенсусного. Слова вашингтонского архиепископа заставляют задуматься: кто будет говорить от имени американских епископов с Белым домом и с кем будет иметь дело Байден? Публичное заявление кардинала может быть расценено некоторыми как маневр в обход усилий выработки совместной позиции в отношении администрации. В этом нет ничего нового. USCCB и раньше сталкивалась с аналогичными сложностями с архиепископами Вашингтона из-за Белого дома. Однако поскольку Байден называет себя католиком, а вопросы касаются не только политики, но и пастырских решений, с его администрацией всё может стать более сложным. Теоретически, если в Белом доме захотят поговорить с Католической церковью, то президент может и, возможно, должен позвонить президенту Конференции католического епископата США архиепископу Лос-Анджелеса Хосе Гомесу. Но если Байдену не понравится то, что он услышит, архиепископ Грегори — это еще один абонент, номер которого президент может набрать.

Некоторые епископы ищут общий язык, а не конфронтацию с Байденом, продолжает тему NationalCatholicReporter (Канзас-Сити, США). После того, как Конференция католического епископата США решила создать специальную рабочую группу по выработке отношения к новой администрации, появились предположения о том, что неприятие позиции Байдена по абортам и защите жизни может нанести ущерб возможному сотрудничеству между USCCB и президентом США. Епископ Сан-Диего Роберт Макэлрой считает, что конфликтный подход будет контрпродуктивным и противоречит традициям Конференции католического епископата. С ним согласен епископ Эль-Пасо Марк Зейтц, выразивший надежду, что с Байденом можно будет сотрудничать по вопросам, где есть согласие, и заявлять о том, в чём есть расхождения. Некоторые епископы до сих пор не понимают, откуда взялась сама идея создания специальной рабочей группы и какими полномочиями она будет обладать. «Полной неожиданностью» оказалось объявление о ней для епископа Лексингтона Джона Стоу и его коллеги из Берлингтона Кристофера Койна. Когда дело доходит до Байдена, заметил Койн, «временами я обеспокоен тем, что мы используем его католическую веру как оружие против него».

Gage Skidmore Джозеф Байден

CatholicNewsAgency (Инглвуд, США) размышляет над тем, что внешняя политика Байдена будет означать для свободы вероисповедания. Байден пообещал назначить Энтони Блинкена, бывшего заместителя государственного секретаря при президенте Бараке Обаме, следующим госсекретарем. Это может сигнализировать об изменении американской политики в отношении ЛГБТ и продвижения свободы вероисповедания за рубежом. США во времена Обамы инвестировали десятки миллионов долларов в поддержку ЛГБТ и подвергались критике за недостаточное внимание к вопросам религиозной свободы. Эксперты считают, что Вашингтон сейчас может пойти дальше и усилить нажим на развивающиеся страны, чтобы изменить их взгляды на брак и семью. Во времена Обамы администрация выражала озабоченность судьбой ЛГБТ в Африке, однако ответная негативная реакция привела к принятию более строгих законов в отношении лиц с однополой ориентацией и насилию в отношении них.

После длительного периода экономического роста, начавшегося в начале 2000-х годов, Турция сейчас переживает серьезный спад, который может подорвать авторитет турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). На фоне высокой инфляции и повсеместной безработицы Эрдоган был вынужден обратиться к религии, смешав национализм и исламизм. Выступая в ливанской франкоязычной газете L'Orient-Le Jour, эксперт по Турции Сонер Чагаптай подчеркнул, что долгое удержание президентом власти было связано с его экономическими успехами. Рецессия ухудшила его позиции, однако внешнеполитический авантюризм, инструментальное использование ислама и смена министров экономического блока, похоже, оказали положительный результат. По крайней мере на данный момент популярность Эрдогана остается сильной. Тем не менее многие считают, что его политический курс находится на распутье. «До сих пор он полагался на союзы с другими партиями, чтобы контролировать страну, и лишь иногда угнетал остальное население, — сказал Чагаптай. — Теперь он должен полагаться на меньшинство, чтобы угнетать большинство. Это поворотный момент».

Великий муфтий Египта Шавки Аллам заявил о том, что политический ислам стал «кошмаром» для мусульман и всего мира, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Политический ислам, добавил он, представляет собой эксплуатацию исламской веры, осуществляемую для завоевания власти. Это явление часто проявляло себя в различных формах в истории ислама. Мишенью критики великого муфтия стало движение «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам Аллама, политический ислам терпит неудачу не из-за неблагоприятных исторических обстоятельств или репрессий властей, а «из-за плохой доктрины и методологии», поскольку эти проекты основаны «на непоследовательных основаниях, неправильных идеях и ложных представлениях». Как подчеркнул великий муфтий, цели шариата могут быть достигнуты только через легальные институты и не могут быть реализованы движениями, выступающими против законных гражданских властей.

(сс) Ahmed Abo El-Azm Шавки Аллам

Апостольский нунций Святого престола вручил в Кремле верительную грамоту президенту России, передает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). 24 ноября Владимир Путин принял верительные грамоты у новых послов 20 стран впервые с объявления пандемии. Среди тех, кто заступает на дипломатическую службу в Москве, — апостольский нунций Святого престола в России архиепископ Джованни Д’Аниелло. В своем выступлении российский президент дал оценку отношениям с государствами, а также последним заметным событиям в мире. Шла речь и о кооперации в борьбе с коронавирусом. «С Ватиканом поддерживается содержательный диалог, в основе которого приверженность традиционным общечеловеческим ценностям, — подчеркнул Путин. — В духе договоренностей, достигнутых на нашей встрече с папой Римским Франциском в июле прошлого года, расширяется сотрудничество в вопросах укрепления межнационального и межрелигиозного мира, согласия, противодействия терроризму и экстремизму, любым формам расовой нетерпимости». Как отмечается, церемония в Кремле проходила с учетом новых реалий в связи с распространением коронавируса.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».