Мир, по всей видимости, вступает в самые опасные дни правления президента СШАДональда Трампа. В распоряжении нынешнего главы Белого дома, который отказался признать свое поражение на выборах, находятся все инструменты для того, чтобы разжечь тот или иной внешнеполитический кризис до истечения срока его полномочий. И регионом, в котором можно ожидать от него решительных шагов при поддержке Израиля и Саудовской Аравии, является Персидский залив. Именно там имел место ряд событий, которые могут подтолкнуть Трампа к нанесению удара по Ирану, пишетАмин Сайкал в статье, вышедшей 30 ноября в The Strategist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

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Так, убийство ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, совершенное 27 ноября в окрестностях Тегерана, как предполагают, Израилем, произошло на фоне ряда, по всей видимости, связанных друг с другом ноябрьских событий. По информации издания The New York Times, после объявления американскими СМИ Джо Байдена победителем президентской гонки, действующий лидер США Трамп попросил Пентагон определить цели для нападения на Иран — страну, которую Трамп с самого своего прихода к власти всячески выставлял угрозой всему региону и против которой неоднократно вводил санкции.

Его отговорили советники, но лично Трамп не стал отказываться от этой затеи. Затем, по некоторым сведениям, состоялась встреча друзей-единомышленников Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и фактического правителя Саудовской Аравии наследного принца Мохаммеда бен Салмана.

Kremlin.ru Мохаммед бен Салман

Вслед за этой предполагаемой встречей из иранской тюрьмы была освобождена Кайли Мур-Гилберт, австралийский ученый, отсидевший два года из тех десяти лет, к которым она была приговорена по обвинению в шпионаже — обвинение, которое она решительным образом отвергла. Однако одновременно с ее освобождением из тайских тюрем были освобождены трое граждан республики, которые якобы замышляли убить израильских дипломатов в Бангкоке.

Правительство Австралии, несомненно, сыграло ключевую роль в обмене, хотя Канберра и хранит молчание о том, что она могла пообещать правительству Таиланда за оказание этой услуги. Там лишь в очередной раз подчеркнули непричастность Мур-Гилберт к шпионажу и заявили, что из австралийских тюрем никого не освобождали, хотя очевидно, что в настоящее время в тюрьмах Зеленого континента нет кого-то, кто представлял бы интерес для Тегерана.

Между тем Байден заявил, что его администрация будет обеспечивать мировое лидерство там, где этого требуют интересы национальной безопасности Америки. В рамках этого он планирует возобновить взаимодействие с Тегераном, вернув США в число стран-участниц ядерной сделки с Ираном — подписанного в июле 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — и восстановив отношения Вашингтона со своими союзниками, в первую очередь с тремя государствами, подписавшими соглашение, — с Великобританией, Францией и Германией, которые приложили немало усилий для спасения сделки.

Однако в результате выхода Трампа из СВПД в мае 2018 года и ответных действий Тегерана по увеличению объемов обогащаемого урана сверх предела, установленного в соглашении, сделка судьба сделки висит на волоске. Лидеры Израиля и Саудовской Аравии выступают против СВПД и в целом против сокращения американо-иранской напряженности.

U.S. DoD Пуск ракеты Tomahawk

При сопоставлении этих переменных утверждение Тегерана о том, что Израиль стоит за убийством Фахризаде, которого Нетаньяху назвал главной фигурой иранской секретной программы по производству ядерного оружия, имеет значительный вес. Молчание, с которым это обвинение встретили правительство Израиля и Трампа, говорит о многом. Тегеран пообещал принять ответные меры в любое время по своему выбору. Можно ожидать, что до прихода к власти Байдена ничего не произойдет, но этого нельзя сказать о Трампе и Нетаньяху.

Трамп может спровоцировать серьезную конфронтацию с Ираном, преследуя две ключевых цели: породить кризис, чтобы Байдену было чрезвычайно сложно продолжить работу по соблюдению СВПД и снижению напряженности в отношениях с Ираном, а также втянуть избранного президента в конфликт, который может помешать ему справиться с серьезными внутренними проблемами Америки, в первую очередь с теми, которые возникли в результате пандемии COVID-19, и выполнить свое обещание вновь сделать из США мирового лидера.

Пентагон только что приказал авианосцу «Нимиц» и его ударным группам вернуться в Персидский залив, якобы для повышения «обороноспособности» во время вывода американских войск из Афганистана и Ирака. Тем не менее подобный шаг укрепит и без того значительный объем американских войск и арсенала, размещенных в регионе.

Что касается Нетаньяху, он определенно рассматривает Иран как «экзистенциальную угрозу», особенно в случае появления у него ядерного оружия, несмотря на неоднократные утверждения Тегерана о том, что его ядерная программа преследует мирные цели. Кроме того, у Нетаньяху всё больше личных и внутриполитических проблем. Его должны судить по обвинению во взяточничестве и мошенничестве, чего он отчаянно стремится избежать. Израильский лидер сталкивается с широко распространенными общественными протестами, вызванных его сомнительными политическими маневрами, направленными на сохранение своей власти, а также неадекватностью недавних мер по борьбе с пандемией COVID-19.

Цитата из видео из YouTube Коронавирусный протест в Израиле

Иными словами, у этих самовлюбленных союзников, Трампа с Нетаньяху, есть все причины нанести удар по Ирану, тем самым спровоцировав конфликт при поддержке Саудовской Аравии и ее союзников из арабских стран Персидского залива. Нападение на Иран также практически не оставит места реформистским фракциям, которые окажутся бессильными убедить своих влиятельных сторонников жесткого курса из иранского исламского режима не наносить ответный удар любой ценой.

Сейчас крайне важно, чтобы за Трампом и Нетаньяху очень внимательно наблюдали и чтобы силы разума преобладали над ними, чтобы они вели себя ответственно в течение оставшегося срока полномочий Трампа и пока Нетаньяху ожидает суда.