Тысячи семей по всему миру хотят сохранить русский язык у детей, живущих вне России, но сталкиваются со сложностями: программы и методики не адаптированы, мотивировать детей сложно, времени на изучение удручающе мало. Что читать? Куда бежать? Как правильно учить? Своим опытом эксперты и родители из десятков стран обменялись на Первом онлайн-форуме «Билингвы от А до Я». Форум шел трое суток, 20−22 ноября, и собрал множество детских писателей, издателей, преподавателей русского языка и литературы, логопедов, психологов, родителей.

Фото предоставлено организаторами форума ОНЛАЙН-ФОРУМ Билингвы от А до Я

«Мы понимали, что обмен опытом важен, но не представляли себе масштаб, пока не открыли регистрацию участников, — сообщили ИА REGNUM организаторы форума. — Многие уже записались на следующий год. Нас буквально заваливают просьбами дать видеозаписи выступлений».

Форум был задуман как площадка для обмена опытом между русскоязычными специалистами в США, но уже на стадии подготовки он вышел далеко за пределы страны. К инициативе американских коллег присоединились эксперты и родители из Европы, Гонконга, Австралии и Новой Зеландии, из России и Японии. Тема оказалась настолько актуальной, а желающих делиться опытом и слушать коллег столько, что форум растянулся на трое суток, чтобы жители всех часовых поясов могли попасть хотя бы на часть программы.

Фото предоставлено организаторами форума ОНЛАЙН-ФОРУМ Билингвы от А до Я

За три дня работы выступили 35 спикеров, прошли пять открытых уроков и два круглых стола. Эксперты готовы были бесплатно делиться опытом со всеми желающими, несмотря на свою загруженность. В числе прочих выступили писательница и музыкант Нина Дашевская, поэт и издатель детской литературы Анастасия Орлова, писатель, педагог и главный редактор интернет-портала о детском и подростковом чтении «Папмамбук» Марина Аромштам.

«Мы придумали этот форум, чтобы помочь родителям и специалистам, которые стремятся сохранить русский язык и культуру среди многоязычных детей, — говорит организатор и идейный вдохновитель форума Юлия Воеводина. — Когда я с детьми переехала в Америку, то потонула в миллионе вопросов, мифов, страхов. Многие говорили мне: «Твои дети все равно не будут говорить по-русски, зачем их учить языку?» Я боялась: а вдруг они правы? Прошло несколько лет, и я чувствую себя гораздо спокойнее; дети говорят, читают, пишут. У меня свой сервис по аренде детских книг «Букля», я знаю экспертов, которые могут помочь. Разбираться со всем этим самому необычайно сложно, а вместе — всегда легче».

«На самом деле, нас очень мало. Но то, что мы делаем, — бесценно, — вторит ей соосновательница и ведущая форума, главный редактор детского журнала для билингвов «Кот в мешке» Екатерина Третьякова. — Только объединив усилия, мы сможем держать открытой дверь в русскую культуру для своих детей. У нас разные подходы и принципы. У нас не совпадают основные направляющие, мы по-разному думаем. Это и прекрасно!»

Фото предоставлено организаторами форума ОНЛАЙН-ФОРУМ Билингвы от А до Я

Вместе эксперты разбирались, например, какие ресурсы могут быть полезны в работе. Педагоги русских школ за границей обсуждали сложности и делились друг с другом тем, как их преодолеть. «Учебных пособий и методик именно для детей-билингвов так мало! — делится основатель Austin Russian Academy, педагог Анна Елаун из США. — Преподаватели тратят все свое время, разыскивая и изобретая материалы, хотя их коллеги в других странах уже изобрели то, что нужно, вот только как обменяться? Форум в этом отношении бесценен! Здесь столько экспертов, которые знают, как совместить, например, виртуальное обучение, билингвов и русскую грамматику!»

«Даже за десять минут в день можно многое успеть, но вот построить занятия надо грамотно, — считает руководитель школы «Росинка. Токио» Дарья Куматренко из Японии. Ее материалами и методиками пользуются коллеги в Европе, Азии и США.

Если дети разного возраста и уровня в одном классе, как строить урок? Как «оживить» скучные учебники с непонятной, «чужой» реальностью? Что нужно, чтобы понимать поэзию на русском язык? Как быть с нехваткой средств и дефицитом времени на изучение одного из самых сложных в мире языков?

«Реальности детей очень сильно отличаются, — уверяет Нина Дашевская. — Очень здорово, когда детям есть с кем это обсудить, когда есть грамотный наставник. Мои российские ученики, например, могут написать рассказ про американскую школу, упомянув в нем, что ученик забыл сменку. А американские друзья им скажут: «Да ты что, у нас вообще никакой сменки нету!» Обсудить все это дети могут на русском языке. Если его поддерживать. «Дети могут даже написать в соцсети современному писателю, например, мне, и задать любые вопросы. Это же так здорово!» — говорит Нина. Опять же: дети смогут это сделать только, если знают язык и читали книги таких авторов.

(сс) woodleywonderworks Начальная школа в США

Темы, которые охватил форум, затрагивали не только учебные методики и программы, но и десятки других сфер, от которых зависит освоение языка. Например, психологическую поддержку многоязычной семьи, адаптацию детей к новой среде. Вопросов было множество. Как и что читать по-русски билингвам? Где брать художественную литературу, если техника чтения еще низкая, а возраст уже требует серьезных тем? Надо ли «заграничным детям» читать русскую классику? А, если надо, то какую и как подать ее, чтобы было интересно? На каком языке говорить дома? Комиксы это хорошо или плохо? А аудиокниги?

«Поддержание русского языка — это постоянная работа, — уверяет Екатерина Третьякова. — Судя по тому, сколько людей пришло на форум со всех уголков света, работа, нужная многим. Тема очень актуальна и для семей, и учителей. Мы хотели бы расширить форум в будущем году, но теми силами, которые у нас есть, только работой волонтеров, это вряд ли возможно. Хочется обеспечить качественную техподдержку вебинаров, сделать видеозаписи высокого качества, выпустить сборник выступлений и материалов, привлечь больше помощников. На это уже нужны деньги. Будем думать, как быть. Очень хотим дело продолжать!»

Все, кто не смог попасть на онлайн-трансляции, могут посмотреть записи вебинаров и круглых столов, получить контакты экспертов и обратиться к нам напрямую.

Форум «Билингвы от А до Я» ждёт ещё больше спикеров со всего мира в 2021 году и приглашает к участию педагогов, писателей, журналистов, родителей и организации и спонсоров — всех, кто заинтересован в поддержании русского языка за пределами России.