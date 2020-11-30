Учителя и родители билингвов объединились, чтобы сохранить русский язык
Тысячи семей по всему миру хотят сохранить русский язык у детей, живущих вне России, но сталкиваются со сложностями: программы и методики не адаптированы, мотивировать детей сложно, времени на изучение удручающе мало. Что читать? Куда бежать? Как правильно учить? Своим опытом эксперты и родители из десятков стран обменялись на Первом онлайн-форуме «Билингвы от А до Я». Форум шел трое суток, 20−22 ноября, и собрал множество детских писателей, издателей, преподавателей русского языка и литературы, логопедов, психологов, родителей.
Форум был задуман как площадка для обмена опытом между русскоязычными специалистами в США, но уже на стадии подготовки он вышел далеко за пределы страны. К инициативе американских коллег присоединились эксперты и родители из Европы, Гонконга, Австралии и Новой Зеландии, из России и Японии. Тема оказалась настолько актуальной, а желающих делиться опытом и слушать коллег столько, что форум растянулся на трое суток, чтобы жители всех часовых поясов могли попасть хотя бы на часть программы.
За три дня работы выступили 35 спикеров, прошли пять открытых уроков и два круглых стола. Эксперты готовы были бесплатно делиться опытом со всеми желающими, несмотря на свою загруженность. В числе прочих выступили писательница и музыкант Нина Дашевская, поэт и издатель детской литературы Анастасия Орлова, писатель, педагог и главный редактор интернет-портала о детском и подростковом чтении «Папмамбук» Марина Аромштам.
Вместе эксперты разбирались, например, какие ресурсы могут быть полезны в работе. Педагоги русских школ за границей обсуждали сложности и делились друг с другом тем, как их преодолеть. «Учебных пособий и методик именно для детей-билингвов так мало! — делится основатель Austin Russian Academy, педагог Анна Елаун из США. — Преподаватели тратят все свое время, разыскивая и изобретая материалы, хотя их коллеги в других странах уже изобрели то, что нужно, вот только как обменяться? Форум в этом отношении бесценен! Здесь столько экспертов, которые знают, как совместить, например, виртуальное обучение, билингвов и русскую грамматику!»
«Даже за десять минут в день можно многое успеть, но вот построить занятия надо грамотно, — считает руководитель школы «Росинка. Токио» Дарья Куматренко из Японии. Ее материалами и методиками пользуются коллеги в Европе, Азии и США.
Если дети разного возраста и уровня в одном классе, как строить урок? Как «оживить» скучные учебники с непонятной, «чужой» реальностью? Что нужно, чтобы понимать поэзию на русском язык? Как быть с нехваткой средств и дефицитом времени на изучение одного из самых сложных в мире языков?
«Реальности детей очень сильно отличаются, — уверяет Нина Дашевская. — Очень здорово, когда детям есть с кем это обсудить, когда есть грамотный наставник. Мои российские ученики, например, могут написать рассказ про американскую школу, упомянув в нем, что ученик забыл сменку. А американские друзья им скажут: «Да ты что, у нас вообще никакой сменки нету!» Обсудить все это дети могут на русском языке. Если его поддерживать. «Дети могут даже написать в соцсети современному писателю, например, мне, и задать любые вопросы. Это же так здорово!» — говорит Нина. Опять же: дети смогут это сделать только, если знают язык и читали книги таких авторов.
Темы, которые охватил форум, затрагивали не только учебные методики и программы, но и десятки других сфер, от которых зависит освоение языка. Например, психологическую поддержку многоязычной семьи, адаптацию детей к новой среде. Вопросов было множество. Как и что читать по-русски билингвам? Где брать художественную литературу, если техника чтения еще низкая, а возраст уже требует серьезных тем? Надо ли «заграничным детям» читать русскую классику? А, если надо, то какую и как подать ее, чтобы было интересно? На каком языке говорить дома? Комиксы это хорошо или плохо? А аудиокниги?
Все, кто не смог попасть на онлайн-трансляции, могут посмотреть записи вебинаров и круглых столов, получить контакты экспертов и обратиться к нам напрямую.
Форум «Билингвы от А до Я» ждёт ещё больше спикеров со всего мира в 2021 году и приглашает к участию педагогов, писателей, журналистов, родителей и организации и спонсоров — всех, кто заинтересован в поддержании русского языка за пределами России.