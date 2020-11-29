Из всех видов политической борьбы самым глупым и бесполезным является борьба с языком. В бывшем СССР это выразилось в борьбе с русским языком в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии, а вот теперь уже и в Киргизии. Не умея победить цивилизационно, пытаются победить административно. Но возможно ли это?

Victor Korniyenko Словарь русского языка

Люди выбирают язык не потому, что от него нет спасения, а потому, что это удобно и привычно, комфортно, позволяет сохранять коммуникацию и даёт свободу и возможности. В некоторых районах Азербайджана уже не понимают по-русски. Коммуникации с Россией утеряны, люди варятся в собственном соку или переориентируются на Турцию.

Но на каком языке в России на рынке будут говорить азербайджанец, армянин, грузин, украинец и таджик? Как находить работу, делать заказы и вести расчёты? Как давать образование детям и лечиться у врачей?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Могут ли они отказаться от коммерции в России? На что может рассчитывать в жизни киргиз без знания русского языка? Зачем белорусу его «мова», если 90% белорусов русским пользуются как единственным и родным языком?

Для того, чтобы понять, как язык влияет на психическое здоровье человека, нужно уехать за границу и попасть там в положение изгоя из-за языковых проблем. Язык — это не средство межнационального общения, а средство самоощущения себя как личности. Бедность языка порождает мощную депрессию и исключает из общества сильнее, чем цвет кожи и разрез глаз. Язык — это то, что составляет индивидуальность мышления и уникальность личности. Человек не будет говорить на неудобном ему языке, хоть вы его убейте — Донбасс пример.

Господство того или иного языка — фактор исторический. Язык не навязывают, его заимствуют добровольно. Через язык входят в привлекательную цивилизацию. На Украине даже националисты-радикалы говорят по-русски — во всяком случае, между собой. Они думают по-русски, потому что так удобно, так привыкли, хоть это и обидно. А как же иначе общаться с единомышленниками-русофобами в других республиках? Не по-английски же!

В Белоруссии

Можно говорить на каком угодно языке, но тот язык, на котором вы ведёте счёт в случае срочной необходимости, тот и является для вас родным. Не случайно российские эмигранты, носители русского языка, давно освоившиеся в стране проживания, в случае производственной необходимости что-то быстро подсчитать внутренне переходят на русский. Люди считают на том языке, носителем которого являются с детства.

Акцент исчезает, если вы освоили язык до 12 лет. Если после, он остаётся на всю жизнь. То есть родным язык становится до 12 лет, а потом что с человеком ни делай, он не примет другого языка. Даже если его объявят трижды официальным и будут сажать в тюрьму за его неиспользование.

Для огромного количества людей бывшего СССР знание русского языка — это не только способ улучшить качество жизни за счёт интернациональных связей и контактов с Россией. Это контакт с культурой, ставшей во многом своей — посмотрите, как вернувшиеся в Киргизию после долгих лет жизни в России гастарбайтеры живут, сохраняя российские привычки и встречаясь своим замкнутым сообществом.

Русский язык в Российской империи — это не просто язык передовой науки и высокого искусства. Не просто язык межнационального общения — как деньги посчитать кавказцу и азиату на рынке? Это возможность влиться в цивилизацию, в которой у них есть шансы на преуспевание. Если у киргиза без русского языка нет шансов в жизни, вы что угодно делайте, но киргизский вы ему не навяжете.

Украинцы и белорусы живут в русскоязычной среде естественным образом. Можно всю жизнь прожить на своём хуторе, там русский не понадобится, но что это за жизнь? Это удел маргинала, и затолкать туда целый народ будет невозможно. Язык выбирается и формируется веками, тут декретами ничего не изменить, даже если насиловать народ два поколения подряд.

Язык — это способ вести выгодную торговлю и находить хорошую работу. Поэтому в СНГ русский можно переводить на латиницу и убирать из топонимики, но в быту вы его не искорените. Лучший способ убить язык — это создать альтернативную цивилизацию с превосходящими возможностями на другом языке.

Так как это исторически невозможно в силу понятных причин (тип цивилизации создаётся веками), русский язык остаётся господствующим культурным средством в той среде, в которой он употребляется носителями местных национальных языков, называемых в России «национальные окраины». Отрезать русский язык — это как отрезать руку. Жить можно, но это жизнь инвалида.

Lanta t Фонтан Дружба народов. ВДНХ

Борьба с языком — это сизифов труд. Не владеющий русским всегда будет жить хуже, чем владеющий, и тут никакими декретами дело не поправить. Именно потому борьба с русским языком в СНГ является не только глупостью, но и пустой тратой денег. Насильственным заталкиванием в бедность.

Жизнь всё равно поставит русский язык на то место, которое удобно всем, кто им пользуется. Или не пользуется, но тогда он живёт бедно. Можно заставить людей жить бедно, но вы гарантированно получите сопротивление. Более мощная цивилизация всегда будет оставаться магнитом, и язык, который она использует, будет инструментом улучшения жизни. Чтобы не проиграть борьбу с языком, её лучше вообще не начинать.