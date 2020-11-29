Не очень патриотично выглядит история двух русских изобретателей электронного телевидения — Бориса Розинга (1869−1933) и его ученика Владимира Зворыкина (1888−1982). Б. Розинг после революции 1917 года остался в России, был репрессирован и умер в нищете, а В. Зворыкин эмигрировал в США, разбогател и умер окруженный благодарными выгодоприобретателями. Напрашивается вывод, что реализации можно добиться в США, а не в России.

Борис Розинг за работой

На самом деле, эта история лишь подтверждает ряд современных оценок, куда следует идти российскому обществу, а куда не стоит. Судьба Б. Розинга — судьба человека в стране, где победила революция. Судьба Зворыкина — судьба человека в стране, где революции не было вообще. Не будь революции 1917 года, Россия стала бы первой в разработке электронного телевидения, его основоположники Борис Розинг и Владимир Зворыкин завершили бы работу, а в Америке таких ученых не оказалось.

Не эмигрировать в США, а исключить повторение революций в России — вывод из истории Б. Розинга и В.Зворыкина. В 1917 году Россия пришла к тому, к чему ее вели элита, интеллигенция и революционеры. В современной России, судя по социологии, элита и население сделали из XX века вывод, что необходимо избежать кровавой бани, умыться в которой — не дай Бог. Для этого каждому надо сверять часы своих поступков с трагическим опытом прошлого. И тогда история Б. Розинга и В. Зворыкина получит другой, правильный смысл — против революции.

Борис Розинг, автобиография: «Мой предок, Иван Розинг, служивший при Павле, происходит, как это видно из формулярного списка, из «аптекарских детей». Так как аптекарскими детьми назывались в те времена потомки тех химиков, минерологов и других ученых-иностранцев, которые были приглашены Петром I в Россию для развития науки и техники, то я вижу в этом своем происхождении некоторое объяснение того стремления и тяги к точным наукам, которое непрерывно чувствовал в себе со своего раннего возраста» (1).

Основатель электронного телевидения Борис Львович Розинг, дореволюционное фото

Аркадий Частиков, профессор Кубанского ГТУ: «Изобретение Розинга было официально зафиксировано в июле 1907 года как русская привилегия (№ 18 076]. В этом же году Розинг подал заявку на изобретение («Способ электрической передачи изображения») и вскоре получил первые в мире патенты на электронный телевизор: 23 июня 1908 года — в Англии, 24 апреля 1909 года — в Германии, 30 октября 1910 года — в России… 9 мая 1911 года Розинг получил четкое изображение на экране своего приемника — это были четыре белые полосы на темном фоне.

В 1913 году Розинг изготовил вакуумную телевизионную трубку…

На Кубани ученый написал свой итоговый труд — книгу «Электрическая телескопия (Видение на расстоянии). Ближайшие задачи и достижения», опубликованную в Петрограде в 1923 году.

Общий список трудов Б. Л. Розинга составляют более 25 патентов, привилегий и авторских свидетельств, а также свыше 50 научных публикаций» (2).

В. П. Самохин, биограф Б. Л. Розинга и В. К. Зворыкина: «Владимир Козьмич Зворыкин (1889 — 1982) родился 30 июля 1889 года в городе Муроме Владимирской губернии в семье богатого купца… Обучаясь в Муромском реальном училище… каникулы проводил на пароходе, изучая и ремонтируя электрооборудование… в 1906 году поступил на физический факультет Санкт-Петербургского университета…» (3).

Борис Львович Розинг в архангельской ссылке. Фото 1930-х годов

Дело шло к тому, что Б. Л. Розинг и ставший его учеником В. К. Зворыкин сделают Российскую империю первой страной мира в части телевидения. Но в феврале 1917 года произошла революция, сломавшая хребет государственной системе. Ускоренное экономическое развитие России в конце XIX — начале ХХ веков создали большие диспропорции, на которые наложилась Первая мировая война и вооружение народа. Не только беднейшие, а большинство общества захотело решить проблемы Великим Переделом власти и собственности. Россия стала разрушаться, а сложить новую Систему на месте революционного Хаоса можно было, только пройдя моря крови гражданской войны, интервенции, красного и белого терроров. Любая работающая Система лучше любого, самого радостного Хаоса!

В. П. Самохин о В. К. Зворыкине: «Становилось очевидным, — писал Зворыкин, — что ожидать возвращения к нормальным условиям, в частности для исследовательской работы, в ближайшем будущем не приходилось… я пришел к выводу, что… нужно уезжать в другую страну, и такой страной мне представлялась Америка».

В 1922 году он… становится удачливым бизнесменом в Канзас-Сити, собирая в собственной квартире и продавая портативные радиоприемники. Но в 1923 году… возвращается в Питтсбург, получив согласие на проведение исследований по электронному телевидению.

В 1925 году В. К. Зворыкин подал заявку на получение патента на цветную телевизионную систему, и уже в том же 1925 году его патентные права на изобретение были признаны в Великобритании, а в 1928 — в США.

В январе 1929 года… Зворыкину предложили должность директора исследовательской лаборатории в новой компании RCA-Victor и… выделили на реализацию проекта телевизионной системы 100 млн долларов… в 1932 году с него началась опытная трансляция телевидения.

К тому времени один из заводов RCA освоил выпуск телевизоров с кинескопом Зворыкина…» (3).

Владимир Зворыкин, ученик Б. Розинга, будущий основатель электронного телевидения. Дореволюционное фото

Предпосылкой создания телевидения именно в США стала стабильность — отсутствие войн и революционных волнений на ее территории, удачное участие в Первой мировой войне, из которой Америка вышла крупнейшей мировой державой и вершителем судеб Европы. Великая депрессия не сожгла столько доходов и людей, сколько сожгла Русская революция и Гражданская война. Стабильность — вот что позволило США перехватить у России передовые разработки в телевидении, как и в десятках других отраслей.

А Розинг в России был репрессирован. Арест проводило ОГПУ. Население всегда выберет между Хаосом и Системой — Систему. Чтобы сложить свою Систему большевики создали ВЧК, белые — контрразведку, интервенты — концлагерь на Мудьюге и т. д. и т. п. ВЧК эффективнее подавила протесты, и Система в России стала коммунистической. Сопротивление растянулось на пару десятилетий, и под каток репрессий попал непричастный Борис Розинг.

Владимир Козьмич Зворыкин, основатель электронного телевидения, в США

В. П. Самохин о Б. Л. Розинге: «Черный день настал для нашей семьи 8-го февраля 1931 года… Причины его ареста выяснились… он был обвинен в участии в нелегальной кассе помощи бывшим служащим училища (Константиновского артиллерийского — прим. автора». …Бориса Львовича сослали на три года… в город Котлас. «Папа со своими новыми товарищами устроился на лесопильный завод в Лименде…»…

В письме жене от 03.12.1931 Борис Львович…: «Милая Ася!.. я… 1) редактировал свои статьи в «Вестнике электротехники», а) «Еще по вопросу о сопротивлении излучения» и б) «Обобщенная теория диполя и его лучеиспускания»; 2) закончил и напечатал в «Вестнике по изобретательству» статью «Позднейшие достижения в области теории и практики фотоэлементов и фотосопротивления»; 4) составил план экспериментальной работы и проект усовершенствования читающей машины (отослан во Всероссийское общество слепых; 5) составил две статьи о своих изобретениях для Техштаба РККА…» …

«Тут случилось неожиданное событие: он получил предписание из Архангельска выехать туда к 14.12.31. Папиной судьбой заинтересовалась Елена Дмитриевна Стасова, с которой мама была знакома в молодости…».

В Архангельске Борис Львович получил возможность вести экспериментальные работы в физической лаборатории Лесотехнического института… Однажды сотрудники лаборатории заметили, что папа стал очень неясно говорить, путать слова… мама немедленно выехала и больше его не покидала…

«10 февраля родители перебрались… к добрейшей Александре Петровне Поповой… она сделалась самым верным другом нашей семьи… Простая стрелочница, малообразованная, но умная, бесконечно добрая, типичная поморка-северянка из коренных архангельских жителей…» (5).

Валентина Томашевская, писатель, о Б. Л. Розинге: «Александра Петровна Попова рассказывала… что дня за два до смерти он (Б. Розинг) возвращался домой на трамвае, везя в судочках… поесть. На крутом повороте трамвай качнуло, и содержимое судочка попало на пальто сидящей рядом дамы. Она устроила скандал… а он только извинялся и пытался носовым платком почистить пальто. Придя домой, Борис Львович сразу лег на кровать, повернувшись к стене, и, сжимая голову, только повторял: «Господи, Господи, за что?»… а 20 апреля 1933 года умер от кровоизлияния в мозг… в возрасте 63 лет. Похоронен в Архангельске на Вологодском кладбище. На скромные похороны пришли лишь несколько родственников и ближайших друзей» (6).

Загадка: почему, приглашая для организации телевидения в СССР американцев, Советская власть забыла, что у нее в Архангельске имеется не менее гениальный, чем «американский» Зворыкин, Борис Розинг. Напрашивается вывод, что в начале 1930-х в руководстве Советского Союза не было такого «эффективного менеджера», как Лаврентий Берия, посчитавшего с приходом в НКВД в 1938 году, что расстреливать осужденных ученых — «не по-государственному», и надо эти умные головы закрыть в «шарашках». Б. Розинг на дожил до бериевских «шарашек» 5 лет.

В. П. Самохин о В. К. Зворыкине: «В том же 1933 году Советский Союз посетил Владимир Козьмич Зворыкин. Вот его впечатления…:

«…я спросил о профессоре Розинге. Большая часть тех, кого я спрашивал, никогда о нем не слышали. Наконец, мне сказали, что он был арестован во время революции, сослан в Архангельск и вскоре умер».

Уровень приема был высоким… После традиционных тостов… он предложил почтить память своего учителя Б. Л. Розинга… Установившаяся при этом напряженная тишина красноречивее слов свидетельствовала о том, что возвращаться ему не следует. В СССР благодаря поставкам оборудования RCA электронное телевидение… стало действующим весной 1938 года…» (3).

Ю.Кунов (ТАСС) Первый советский серийный телевизор Б-27

Валентина Томашевская о Б. Л. Розинге: «Александра Петровна взяла на себя заботу о могиле, если бы не она, то могила бы не сохранилась, она и ограду, и памятник поставила, я только посылала деньги. Она была очень религиозна и постоянно поминала папу в церкви, а потом и маму…» (6).

В. П. Самохин о В. К. Зворыкине: «В 1947 году Зворыкин становится вице-президентом компании RCA и техническим консультантом исследовательских лабораторий. В 1954 году 65-летний Зворыкин уходит на пенсию.

Владимир Козьмич был избран почетным членом многих академий и научных обществ. У него 120 патентов, более 80 печатных трудов. Он удостоен более 30 наград (включая национальную «Медаль науки США», «Премию пионера» Американской ассоциации промышленников, Президентский диплом Почета, орден «Почетного легиона» Франции)» (3).

В. П. Самохин о Б. Л. Розинге: «В 1957 году Б. Розинг был посмертно реабилитирован. Реабилитация прошла незаметно, но к 50-летию Октября он попал четвертым по списку в плакат «10 ученых России, создавших новые направления в науке и технике», вместе с Ломоносовым, Менделеевым и Поповым … в 1965 году я выбралась в Архангельск… на телецентре, где память об отце была в большом почете, висел его портрет. Начальник телецентра Кожевин случайно узнал, что папа жил и похоронен в Архангельске, и положил много труда для увековечения его памяти» (5).

Казалось бы, юридическая справедливость восторжествовала, должна была восторжествовать и историческая. Но этого не произошло. Памятник «основателю телевидения» «Первый канал» во главе с К. Эрнстом установили В. Зворыкину, а не Б. Розингу. Почему историческая справедливость не торжествует?

При Советской власти арест Б. Розинга объяснять не хотели — тема «сталинских репрессий» недолго «пожила» при Н. Хрущеве. Центральное телевидение работало на импортном оборудовании и зарубежных командировках, и ставить под вопрос заслуги «американца» Зворыкина, упоминая «какого-то» Розинга, было неудобно. Но почему в 2013 году, когда Россия «вставала с колен», «Первый канал» в присутствии мэра Москвы С. Собянина поставил памятник Зворыкину», а не Розингу и не обоим первопроходцам — неясно. Ясно только, что влияние «наших американских партнеров» на влиятельнейшее в стране телевидение одолело патриотизм и историческую правду.

Максимум, на что хватило руководителей российского ТВ — не препятствовать архангельским телевизионщикам. С 1980-х они отдавали дань памяти великому человеку, ухаживая за его могилой, а в начале 2000-х решили сделать захоронение Бориса Львовича мемориальным.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Могила Бориса Львовича Розинга на Кузнечевском (Вологодском) кладбище Архангельска

Александр Морозов, архангельский краевед: «Людмила Серафимовна Филиппова, бывший директор Архангельского телевидения, писала: «К сожалению, в связи со строительством гаражей рядом с Вологодским кладбищем, могила Б. Л. Розинга и находящаяся рядом могила А. П. Поповой постоянно в воде. Нет специальных указателей и ухоженного прохода. Работники АГТРК «Поморье» ежегодно подкрашивают ограду, только благодаря этому могила имеет не совсем заброшенный вид. Но сегодня есть срочная необходимость перенесения праха учёного с мировым именем, человека, благодаря которому мы ежедневно созерцаем «голубой экран», в более достойное место на Вологодском кладбище и установки ему памятника» (7).

Александр Гоголь, профессор, советник ректора СПбГУТ: «Своего рода финальным аккордом в деле восстановления справедливости в отношении захоронения Б. Л. Розинга стало его перезахоронение, инициированное работниками местного областного телевидения… 30 мая 2005 года Борис Львович Розинг был перезахоронен на Вологодском кладбище в Архангельске.

Однако существует точка зрения… что… мемориал якобы является кенотафом (…символическая могила) и что настоящая могила учёного осталась в прежнем, крайне запущенном виде. Это утверждение приводится в очерке «Две могилы Бориса Розинга». Автор очерка ошибается… в 2005 году останки учёного были перенесены из прежней могилы к месту его нынешнего погребения… доказательством этому может служить видеосъёмка перезахоронения Б. Л. Розинга… Видеозапись перезахоронения хранится в Музее СПбГУТ» (8).

Fletcher6 Первый телевизор RCA 630-TS (Зворыкина), поступивший в массовое производство

«Финальные аккорды» по восстановлению справедливости по отношению к Борису Розингу будут звучать еще долго. Очередной состоялся 27 июля 2020 года, когда Архангельскому колледжу телекоммуникаций по инициативе его директора Александра Топанова было присвоено имя Бориса Львовича Розинга. Александр Павлович готовит следующий «аккорд» — памятник Б. Л. Розингу.

Примечания: