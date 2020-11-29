



Иван Шилов ИА REGNUM

Реформы НАТО, которые разозлят Турцию

Как следует из сообщения газеты Cumhuriyet, в НАТО странам-членам был представлен план реформ, касающийся в том числе укрепления отношений с Евросоюзом и ужесточения условий наложения вето. Прогнозируется, что Турция, скорее всего, откажется поддержать некоторые инициативы. Среди предложений в отчетном документе, разработанном экспертами из числа экс-министров и дипломатов, упоминается возможность приглашений глав государств и правительств стран Евросоюза, не входящих в НАТО, на заседания в рамках саммитов альянса. Благодаря этому планируется дальнейшее укрепление сотрудничества между НАТО и Евросоюзом.

Запрет на ввоз оружия в Турцию

Согласно сообщению турецкой редакции Deutsche Welle, в связи с напряженной ситуацией в Сирии, Ливии, Восточном Средиземноморье и Кипре, возникшей по причине конфликтов между Европой и Турцией, оппозиционные немецкие «Зеленые» и Левая партия предложили бундестагу принять решение касательно эмбарго на поставки оружия в Турцию. Предложение, подготовленное Левой партией под заголовком «Нет оружия для Турции», уже направлено в парламент. Ожидается, что в ближайшее время его внесут в повестку дня, несмотря на то, что его инициаторы являются оппозиционными партиями.

(сс) Norbert Aepli, Switzerland Здание Бундестага

Анкара рассматривает членство в ЕС

Как пишет газета Sözcü, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын встретился с уполномоченными лицами Европейского союза. Калын отметил, что Анкара расценивает свое вступление в ЕС как стратегический приоритет. Пресс-секретарь совершил важный визит в Брюссель в преддверии саммита Евросоюза, который состоится 10−11 декабря. В рамках визита он отдельно встретился с Мариам Ван Ден Хёвел, которая является главным советником по внешней политике председателя Европейского совета Шарля Мишеля, а также с Бьерном Зайбертом — руководителем кабинета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также Хельгой Шмид — генеральным секретарем службы внешних связей ЕС. В ходе встреч были обсуждены такие вопросы, как отношения Турции и Евросоюза, Восточное Средиземноморье, Ливия, Сирия и Карабах. Калын со своей стороны заявил, что необходимо предпринять конкретные шаги касательно обновления Таможенного союза Турция — ЕС, миграционных соглашений и безвизового режима.

Нидерланды тоже запретили

Как следует из сообщения газеты BirGün, Нидерланды вслед за Францией и Германией потребовали запретить деятельность турецкого националистического движения «Улькюджюлюк» в Европейском союзе. Предложение, которое было внесено в повестку парламента по совместной инициативе правящих и оппозиционных партий и прошло первоначальный этап одобрения, будет представлено на голосование после рассмотрения правительства. За инициативу проголосовали 147 из 150 депутатов палаты представителей Нидерландов.

Турция не допустила обыск корабля

Турецкая редакция Deutsche Welle со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel информирует, что фрегат немецкой армии «Гамбург», входящий в состав миссии Европейского союза «Ирини», в минувшее воскресенье, 22 ноября, остановил турецкое морское судно «Розалин-А» в открытых водах в 200 километрах от города Бенгази на востоке Ливии по подозрению в незаконной перевозке оружия, для дальнейшей проверки. Однако турецкое правительство протестовало против того, чтобы немецкие войска проверяли турецкий корабль, и направило миссии Евросоюза уведомление о том, что не разрешает этого. После этого немецкие войска покинули корабль, и он продолжил следовать по своему курсу. Ожидается, что турецкое судно «Розалин-А» пришвартуется в порту Мисурата.

Немецкий фрегат Hamburg

ОАЭ приостановили выдачу виз в Турцию

Как сообщает телеканал NTV, министерство здравоохранения Турции не раскрывает все данные относительно положительных результатов тестов на коронавирус, выполняя политическое решение правительства страны. По данным экспертов, ежедневное количество случаев инфицирования в Турции составляет около 50 тысяч. В связи с этим европейские страны включили Турцию в число стран, в которые не рекомендуется совершать поездки. Одновременно с этим Объединенные Арабские Эмираты приняли новое решение относительно Турции и объявили о приостановке выдачи виз в страну.

Полицейский рейд на новостное агентство

Как говорится в сообщении новостного агентства Mezopotamya Ajansı, давление на оппозиционную прессу в Турции растет с каждым днем всё больше. Более всего страдают курдские журналисты, с чем и столкнулось Mezopotamya Ajansı, став мишенью новой операции. После того, как репортера агентства Диндара Караташа задержали в своем доме, на офис в турецкой провинции Ван был совершен рейд полицейских. На основании решения мирового и уголовного суда № 1 по требованию прокуратуры турецкой провинции Эрзурум сотрудники отдела по борьбе с терроризмом в офисе агентства провели обыск.

Dickelbers Полиция Турции

Германия экспортировала в Турцию вооружение

Согласно данным курдской медиагруппы Rudaw, наблюдается сильный рост экспорта оружия в Турцию, что вызвало критику в адрес Германии. Несмотря на то, что время от времени наблюдается снижение экспорта из Германии в Турцию, всё же с 2004 года общая стоимость экспорта вооружения только лишь для военно-морского флота составляет 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщило немецкое правительство в ответ на запрос депутата от Левой партии Севима Дагделена. Сведения были предоставлены министерством экономики Германии, которые получило их от Федерального статистического управления.

Участились случаи насилия над женщинами

Как передает портал Ahval News, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (25 ноября) в докладе заместителя председателя Республиканской народной партии Гамзе Аккуш Ильгезди еще раз были показаны масштабы насилия мужчин в отношении женщин. В Турции неуклонно растет число случаев насилия в связи с тем, что законы не соблюдаются в достаточной мере, а преступники получают слишком мягкое наказание, предоставляя суду смягчающие обстоятельства. За последние семь лет число исков с требованием предоставления защиты достигло 1 608 657. В период правления Партии справедливости и развития Турции убито не менее 7600 женщин.

Совместное заявление от турецкой оппозиции

Согласно сообщению медиапортала T24, председатель Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу нанес визит председателю Хорошей партии Мераль Акшенер, чтобы поздравить ее с проведением партийного конгресса. Кылычдароглу и Акшенер сделали совместное заявление после встречи, еще раз потребовав провести досрочные выборы. Кылычдароглу подытожил ситуацию, в которой находится правящая Партия справедливости и развития (ПСР), сказав: «Есть те, кто хочет найти добропорядочное решение внутри ПСР, однако младший партнер (Партия националистического движения — А.А.) завербовал старшего партнера».

Ziya KOSEOGLU Кемаль Кылычдароглу

100 тысяч погибших

Согласно газете Sözcü, депутат Республиканской народной партии от округа Орду Мустафа Адыгюзель поднял вопрос о том, что число летальных исходов только в Стамбуле, Измире и Анкаре во время пандемии составляет 16 610 человек. Он отметил следующее: «Если до начала марта количество похорон будет сохраняться на уровне более тысячи в день, то наша страна рискует потерять более 100 тысяч человек за эти 100 дней». Депутат, являющийся специалистом по заболеваниям внутренних органов, дал интервью журналисту газеты Sözcü Айтунчу Эркину. Как сказал Адыгюзель, «нынешняя ситуация с пандемией требует 20-дневного полного карантина. Сейчас мы переживаем самые тяжелые дни с начала пандемии. Всемирная организация здравоохранения заявила о третьей волне. Похоже, что к началу марта 2021 года ситуация только ухудшится».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Профессор медицинского факультета Университета Анкары Унал сообщил, что в отделениях интенсивной терапии в турецких больницах нет мест. Он добавил: «У нас есть друзья из Диярбакыра, Газиантепа и других городов, которые звонят нам и бронируют место для своего пациента».

Во время первой волны пандемии коронавируса государство пыталось управлять процессом, предоставляя гражданам и предприятиям кредиты с низкими процентными ставками. Вторая волна была пережита труднее, ставки по кредитам выросли. По словам предпринимателей, новые пакеты не могут стать решением, потому что надо расплачиваться еще и со старыми долгами.

(сс) Maurice Flesier Просьба о соблюдении социальной дистанции. Турция

Заключенные в турецкой тюрьме начинают бессрочную и периодичную голодовку в то время, как продолжается запрет на свидания для лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана. Голодовки будут проводиться циклами по пять дней.

После отставки члена Консультативного совета при аппарате президента Турции Бюлента Арынча под давлением Партии националистического движения и требования об освобождении курдских политиков Селахаттина Демирташа и Османа Кавалы, что вызвало реакцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, зафиксированы новые случаи задержания курдских политиков и их адвокатов. Турецкая полиция арестовала находящегося в своем доме Джахита Кырказака, адвоката бывшего сопредседателя Демократической партии народов Демирташа.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа ответил на критику относительно предоставления результатов тестов только тех пациентов, которые имеют явные симптомы коронавируса. Министр объявил, что отныне будут размещены в ежедневной таблице данные обо всех случаях. После чего Турция стала занимать четвертое место в международном рейтинге распространения коронавируса.