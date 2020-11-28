Что стоит за триптихом Путин – Эрдоган – Рухани
Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В частности, он сообщил о своих очередных телефонных контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых обсуждалась деятельность российских миротворцев и работа гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе.
В свою очередь, Пашинян несколько детализировал ситуацию. По его словам, «подобные переговоры осуществляются на регулярной основе, иногда по несколько раз в день», хотя «мы не всегда распространяем информацию об этих обсуждениях, учитывая их характер и частоту». В числе обсуждаемых тем он назвал вопросы, связанные с населенными пунктами Лачинского коридора, пропавшими без вести, поисковыми операциями, телами погибших, обменом пленными, размещением и разграничением миротворцев, а также разблокировкой транспортных коммуникаций в регионе. Что касается азербайджанской стороны, то Алиев в телефонном разговоре с Путиным «выразил удовлетворение тем, что «в Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня и российские миротворцы продолжают успешно осуществлять свою миссию». Из последних сообщений: миротворцы обеспечили, как говорится в информации Минобороны России, «организованную передачу Кельбаджарского района под контроль азербайджанских сил с соблюдением безопасности гражданских лиц». Тем не менее ситуация в зоне конфликта остается несколько хрупкой, Москва вынуждена использовать на этом направлении режим «ручного управления» для того, чтобы существующий ход событий приобрел необратимый характер.
Дело в том, что после подписания трехстороннего соглашения Россия — Азербайджан — Армения о прекращении войны в Нагорном Карабахе на Западе начинает раскручиваться острая дипломатическая интрига, инициатором которой выступает Франция. Она обеспокоена тем, что в дальнейшем при определении статуса Нагорного Карабаха «Россия и Турция могут заключить соглашение с целью отрезать западные страны от будущих мирных переговоров». А сейчас Париж считает, что реализация соглашения о прекращении огня «должна проходить под международным наблюдением», чтобы начать переговоры о статусе Нагорного Карабаха, имея в виду кроме России других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Напомним, что Москва наряду с Вашингтоном и Парижем является сопредседателем Минской группы по урегулированию карабахского конфликта, но они не участвовали в заключении соглашения, подписанном Россией, Арменией и Азербайджаном и положившим конец шестинедельным боевым действиям в Нагорном Карабахе. И первой на это отреагировала Турция, которую Франция стремится в любой форме исключить из процесса по карабахскому урегулированию.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «опасения, высказываемые некоторыми из сопредседателей Минской группы, не имеют никаких оснований». С другой, он после телефонного разговора с Путиным сообщил, что обсуждал с ним возможность вовлечения других стран региона в усилия по поддержанию режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. При этом Эрдоган не уточнил, о каких именно странах идет речь, хотя всем понятно — это Иран. Отметим в этой связи, что Тегеран, как и Анкара, поддержал размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе, полагая, что только так можно будет достигнуть устойчивого мира в регионе конфликта. Более того, Иран выдвинул инициативу подписать так называемый кавказский пакт с участием России, Турции и Ирана без привлечения западных стран к решению проблем Закавказья. С этой миссией недавно объездил Баку, Ереван, Москву и Анкару замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Эракчи. Анкару устраивает этот проект потому, что он может снять напряженность в Иране, возникающую в связи с усилением военного присутствия Турции в Азербайджане. В то же время участие Тегерана и Анкары в карабахском урегулировании может принципиально изменить геополитическую ситуацию в регионе, который считается зоной политических интересов только России. Это первое.
Второе: состоится акт политического изгнания Запада из Азербайджана и Армении. В Европе на это уже отреагировали. Правящая коалиция в Германии выступила с заявлением, в котором указывается, что «Турция проводит на Кавказе политику, не способствующую процессам мирного урегулирования в Нагорном Карабахе на дипломатическом уровне и при помощи обособленных договоренностей с Россией пытается продвигать в регионе интересы отдельных сторон». Содержится призыв к Москве и Анкаре «не использовать третьи страны для достижения своих политических интересов в этом регионе», то есть не привлекать к карабахскому урегулированию Иран, а сосредоточиться только на участии в процессе урегулирования Минской группы. Но по факту если группа и заработает, она будет отталкиваться уже от соглашения 9 ноября, так как ее ранние наработки по урегулированию конфликта теперь интересны разве что историкам. Отвечает и Иран. Как пишет тегеранское издание Hamshahri, стремление Запада сохранить МГ ОБСЕ исходит из того, что «при дальнейших переговорах о статусе Нагорного Карабаха сложится ситуация, когда конфликтующие стороны не откажутся от своих претензий друг к другу, будут считать нынешнее перемирие временным, в самом лучшем случае, рассчитанном на несколько десятилетий».
Приведет ли обозначенная политико-дипломатическая интрига к каким-либо результатам, говорить пока сложно. Что-то может проявиться тогда, когда заработает новая администрация в США, правда, неизвестно, будет ли она координировать свои усилия на карабахском направлении с ЕС. В любом случае состоялся исторический переломный момент, который в Нагорном Карабахе предстоит закрепить еще и в дипломатическом отношении. Москва ведет себя в этом отношении пока осторожно. Главные решения впереди.