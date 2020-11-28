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Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В частности, он сообщил о своих очередных телефонных контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых обсуждалась деятельность российских миротворцев и работа гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе.

В свою очередь, Пашинян несколько детализировал ситуацию. По его словам, «подобные переговоры осуществляются на регулярной основе, иногда по несколько раз в день», хотя «мы не всегда распространяем информацию об этих обсуждениях, учитывая их характер и частоту». В числе обсуждаемых тем он назвал вопросы, связанные с населенными пунктами Лачинского коридора, пропавшими без вести, поисковыми операциями, телами погибших, обменом пленными, размещением и разграничением миротворцев, а также разблокировкой транспортных коммуникаций в регионе. Что касается азербайджанской стороны, то Алиев в телефонном разговоре с Путиным «выразил удовлетворение тем, что «в Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня и российские миротворцы продолжают успешно осуществлять свою миссию». Из последних сообщений: миротворцы обеспечили, как говорится в информации Минобороны России, «организованную передачу Кельбаджарского района под контроль азербайджанских сил с соблюдением безопасности гражданских лиц». Тем не менее ситуация в зоне конфликта остается несколько хрупкой, Москва вынуждена использовать на этом направлении режим «ручного управления» для того, чтобы существующий ход событий приобрел необратимый характер.

Mil.ru Российские миротворцы контролируют движение гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе

Дело в том, что после подписания трехстороннего соглашения Россия — Азербайджан — Армения о прекращении войны в Нагорном Карабахе на Западе начинает раскручиваться острая дипломатическая интрига, инициатором которой выступает Франция. Она обеспокоена тем, что в дальнейшем при определении статуса Нагорного Карабаха «Россия и Турция могут заключить соглашение с целью отрезать западные страны от будущих мирных переговоров». А сейчас Париж считает, что реализация соглашения о прекращении огня «должна проходить под международным наблюдением», чтобы начать переговоры о статусе Нагорного Карабаха, имея в виду кроме России других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Напомним, что Москва наряду с Вашингтоном и Парижем является сопредседателем Минской группы по урегулированию карабахского конфликта, но они не участвовали в заключении соглашения, подписанном Россией, Арменией и Азербайджаном и положившим конец шестинедельным боевым действиям в Нагорном Карабахе. И первой на это отреагировала Турция, которую Франция стремится в любой форме исключить из процесса по карабахскому урегулированию.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «опасения, высказываемые некоторыми из сопредседателей Минской группы, не имеют никаких оснований». С другой, он после телефонного разговора с Путиным сообщил, что обсуждал с ним возможность вовлечения других стран региона в усилия по поддержанию режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. При этом Эрдоган не уточнил, о каких именно странах идет речь, хотя всем понятно — это Иран. Отметим в этой связи, что Тегеран, как и Анкара, поддержал размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе, полагая, что только так можно будет достигнуть устойчивого мира в регионе конфликта. Более того, Иран выдвинул инициативу подписать так называемый кавказский пакт с участием России, Турции и Ирана без привлечения западных стран к решению проблем Закавказья. С этой миссией недавно объездил Баку, Ереван, Москву и Анкару замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Эракчи. Анкару устраивает этот проект потому, что он может снять напряженность в Иране, возникающую в связи с усилением военного присутствия Турции в Азербайджане. В то же время участие Тегерана и Анкары в карабахском урегулировании может принципиально изменить геополитическую ситуацию в регионе, который считается зоной политических интересов только России. Это первое.

Tasnim News Agency Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Эракчи

Второе: состоится акт политического изгнания Запада из Азербайджана и Армении. В Европе на это уже отреагировали. Правящая коалиция в Германии выступила с заявлением, в котором указывается, что «Турция проводит на Кавказе политику, не способствующую процессам мирного урегулирования в Нагорном Карабахе на дипломатическом уровне и при помощи обособленных договоренностей с Россией пытается продвигать в регионе интересы отдельных сторон». Содержится призыв к Москве и Анкаре «не использовать третьи страны для достижения своих политических интересов в этом регионе», то есть не привлекать к карабахскому урегулированию Иран, а сосредоточиться только на участии в процессе урегулирования Минской группы. Но по факту если группа и заработает, она будет отталкиваться уже от соглашения 9 ноября, так как ее ранние наработки по урегулированию конфликта теперь интересны разве что историкам. Отвечает и Иран. Как пишет тегеранское издание Hamshahri, стремление Запада сохранить МГ ОБСЕ исходит из того, что «при дальнейших переговорах о статусе Нагорного Карабаха сложится ситуация, когда конфликтующие стороны не откажутся от своих претензий друг к другу, будут считать нынешнее перемирие временным, в самом лучшем случае, рассчитанном на несколько десятилетий».

Osce.org ОБСЕ

Приведет ли обозначенная политико-дипломатическая интрига к каким-либо результатам, говорить пока сложно. Что-то может проявиться тогда, когда заработает новая администрация в США, правда, неизвестно, будет ли она координировать свои усилия на карабахском направлении с ЕС. В любом случае состоялся исторический переломный момент, который в Нагорном Карабахе предстоит закрепить еще и в дипломатическом отношении. Москва ведет себя в этом отношении пока осторожно. Главные решения впереди.