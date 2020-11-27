В ноябре 2020 года Московской кольцевой автодороге исполнилось 60 лет. Появление дороги в 1960 году помогло оформить границы Москвы. Тогда город расширился во все стороны, поглотив сразу несколько подмосковных городов, такие как Тушино и Бабушкин. МКАД в качестве городской границы сохранился не только в понимании многих его жителей, данным разделителем Москвы от «не Москвы» до сих пор пользуются риелторы.

Konstantin E МКАД

С тех пор крупное расширение границ Москвы произошло лишь однажды, в 2011—2012 годах, когда к мегаполису присоединили наиболее пустынные окраины с юго-запада от города — поля, леса и небольшие населённые пункты. Тогда руководство столицы и поддержавший инициативу президент Дмитрий Медведев стремились к децентрализации городской жизни.

Что из этого вышло спустя почти десять лет, мы прекрасно видим. Новая Москва стала долгостроем. Органы власти, федеральные и городские, отказались переселяться на новые земли. Не поехали туда вузы. Не хочет и бизнес, хотя городские власти и придумывают для него возможности. Застраиваться начала лишь территория в 5−7 километрах от МКАД. Но на таком расстоянии почти по всем направлениям от Москвы кипит жизнь. Точек притяжения, способных разгрузить центр, в ТиНАО не появилось.

Расширение на юго-запад сделало Гагаринский, Ломоносовский, Академический районы более «центральными». И при первых же реальных изменениях, которые после этого начались, строительстве Коммунарской ветки метро в Новую Москву, их жители сразу начали протестовать. И не только потому, что размеренные будни жилых микрорайонов должна нарушить строительная техника. Туда стянутся людские потоки из отдалённых районов, сделав среду обитания некомфортной. Все знают о проблемах жителей центра Москвы, не затихающего ни днём, ни ночью. Немного желающих, несмотря на выгодное расположение, жить на Тверской улице, у Патриарших прудов или рядом с Хохловской площадью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Смотровая площадка «Panorama 360» в Москва-Сити

Власти и сами признают неудачу, и вместо ТиНАО чаще говорят о Большом Сити — микрорайоне вокруг делового центра «Москва-Сити». Поля пятиэтажек в результате программы реновации должны «засеять» башнями, по соседству будет застроена площадка завода имени Хруничева, в том числе 200-метровой высоткой Национального космического центра. В «Москва-Сити» поселились даже федеральные министерства.

Но проблема в том, что развитие Большого Сити противоречит стратегии расширения в сторону юго-запада, ведь географически микрорайон оказался едва ли не на окраине столицы. И если строить жильё в ТиНАО, а рабочие места в «Москва-Сити», как ездить? Не прибавится ли трафик, не вырастут ли пробки, не повлияет ли на экологию и комфорт горожан?

Разумеется, за 60 лет окраины Москвы за пределами МКАД активно развивались. В Люберцах, Балашихе, Реутове, Мытищах, Королёве, Химках, Красногорске, Одинцове, Котельниках, Видном проживают миллионы людей. Они связаны с Москвой, работают там, отдыхают и тратят деньги, но лишены удобного общественного транспорта, достойного благоустройства, современной медицины, отрезаны от московских социальных услуг. В этом есть определённое лицемерие: Москва берёт, но не несёт обязательств, расширяется, но не к ним.

Не пора ли прямо признать ошибкой отказ от географического центра? И для развития города расширить его границы повсеместно, как это было сделано в 1960 году. МКАД №2 в 7−10 километров от действующей автодороги проведёт новые границы города и узаконит его естественное развитие.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горьковское шоссе в пределах города Балашиха

Задача децентрализации выполнима, если рабочие места ЦАО предложить перевести не за десятки километров, а в пределах разумной доступности. Как Большой Сити. Почему бы не создать несколько таких проектов с разных сторон от ЦАО? С внешней стороны ТТК есть бывшие промзоны, которые смогли бы стать площадками под это. И убедить торговые центры, органы власти, университеты и прочие организации-магниты перебраться туда будет проще, чем переселить в Коммунарку рядом с инфекционной больницей.

С другой стороны, присоединение к Москве новых территорий позволит строить более комфортные жилые комплексы.

После расширения Москвы в 1960 году в ней проживало немногим более 6 миллионов человек. Сейчас в два раза больше — 12,6 миллиона, почти все в тех же самых границах Московской кольцевой автодороги. Городу нужно больше пространства.