Избранный президент СШАДжо Байден собирает внешнеполитическую группу экспертов из прошлых демократических администраций, включая бывшего госсекретаряДжона Керри и бывшего заместителя советника по национальной безопасностиЭнтони Блинкена, у некоторых из ее членов может возникнуть соблазн повернуть время вспять и вернуть Соединенные Штаты на тот курс, которым Вашингтон следовал четыре года назад, еще до того, как в Овальный кабинет пришелДональд Трамп. Безусловно, такая фантазия вполне привлекательна, и Байден указал на подобные свои устремления в предвыборной речи, когда он обещал «вернуть» мировое лидерство США из той ямы, в которую страну вогнал действующий президент-республиканец, пишут политический директор портала Defense PrioritiesБенджамин Х. Фридман и заместитель директора по исследованиям и политике Института ответственного управления государством им. Джона Куинси АдамсаСтивен Вертхайм в статье, опубликованной 26 ноября в The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Однако во время своей предвыборной кампании Байден также делал различные заявления, указывая на желание не только восстановить, но и изменить внешнеполитический курс страны. Так, Байден пообещал положить конец «вечным войнам» США в Афганистане и на Ближнем Востоке, начатым и поддерживаемым предшественниками Трампа. Он пообещал прекратить оказание Вашингтоном помощи Саудовской Аравии, развернувшей войну в Йемене, и в целом выступить против злоупотреблений Эр-Рияда. И он неоднократно подчеркивал, что выступал против отправки дополнительных войск в Афганистан в надежде на укрепление афганского государства при администрации Обамы, предлагая вместо этого более узкий подход, подразумевающий целенаправленное уничтожение террористов.

Занимая эти позиции, Байден вел правильный политический курс: он понимал всю непопулярность иностранных военных операций, не давая Трампу назвать себя разжигателем войны. Теперь у Байдена и его команды есть возможность воплотить на практике свои правильные политические инстинкты, начав проявлять сдержанность в вопросах применения Белым домом своей военной мощи.

The White House Дональд Трамп

Для этого администрация Байдена может опираться на знакомые идеи. Четыре года назад, покидая свой пост, президент Барак Обама раскритиковал то, что он назвал «вашингтонской методичкой», которая предписывала в любой ситуации «отвечать силовым образом» на любые мировые события. Обама был прав тогда, сегодня же, после четырех лет правления президента Трампа, который хвастался американским вооружением и нанес, спокойно поедая шоколадный торт, ракетный удар по Сирии, правота президента-демократа ощущается еще острее.

Распылившие свои силы за рубежом США сталкиваются у себя дома с большим числом насущных проблем, прежде всего в части восстановления страны после пандемии коронавируса. Но старая методичка неизбежно вновь найдет свое применение, учитывая ее популярность среди внешнеполитических деятелей и, что более важно, то искушение, которое создает могущество США, к тому, чтобы вмешиваться в дела других и заставлять их силой делать так, как нужно Вашингтону. Когда это произойдет, администрации Байдена нужно будет быть готовой сказать «нет» ненужным войнам и дальнейшему перенапряжению вооруженных сил США. В частности, есть пять областей, в которых администрация Байдена должна с самого начала проявить сдержанность.

Во-первых, администрации Байдена не следует стремиться к глобальному военному господству. Однополярный момент 90-х оказался именно им — моментом, который давно миновал. Тем временем такие страны, как Китай, увеличили объем своей экономики и достигли достаточного военного потенциала для защиты своих границ и окрестных регионов. Соединенные Штаты, со своей стороны, обнаружили, что погоня за мировым господством влечет за собой бесконечные войны и огромные расходы на оборону. Военные расходы поглощают более половины всего бюджета федерального правительства, а это означает, что на Пентагон тратится больше денег, чем на образование, инфраструктуру, окружающую среду, научные исследования, дипломатию и иностранную помощь вместе взятые. Стремление к господству мало что дало американскому обществу, даже когда не существовало серьезного конкурента. Сейчас оно сопряжено с еще большими рисками.

Вместо того, чтобы стремиться к господству повсюду, Байден должен работать вместе с союзниками США для создания стабильного баланса сил. Благодаря своим ядерным средствам сдерживания, надежной обороне и географическому удалению от многих угроз Соединенные Штаты будут в значительной степени защищены, даже если они решат не контролировать мир. Согласие с многополярностью едва ли означает отказ от использования военной силы. Напротив, оно означает ограничение применения силы тем, что стратегически оправдано для обеспечения безопасности с наименьшими затратами для американских граждан. Там, где противники США развивают свои потенциалы, администрации Байдена следует просить союзников Вашингтона аналогичным образом укреплять свои оборонные возможность, вместо того чтобы заставлять американских военных вставать на передовую в каждом потенциальном конфликте.

Army.mil Физическая подготовка в армии США

Во-вторых, администрация Байдена должна выполнить свое обещание положить конец так называемым «вечным войнам». Подобный шаг может оказаться крайне непростым: два последних президента выступали риторически против «бесконечных войн», но при этом продолжали их. Чтобы избежать такой же участи, Байден должен предпринять решительные действия. Он должен создать четкие временные рамки, которые обеспечат возвращение сухопутных войск США, развернутых в Афганистане, Ираке, Сирии и Сомали, домой к концу его первого срока. Он должен положить конец «войне с террором» как риторическим и политическим рамкам и подвергнуть удары дронов строгому контролю, чтобы они стали намного реже.

Байден пообещал вернуть «подавляющее большинство войск домой» из Афганистана и Ближнего Востока, то есть занял позицию, которая предполагает, что он может оставить после себя определенные контингенты для борьбы с террористами. Это было бы ошибкой. В Афганистане Соединенные Штаты давно достигли своих ключевых целей по борьбе, определенных после 11 сентября 2001 года, — уничтожить «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и наказать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Прекращение «вечных войн» означает, что все силы США должны вернуться домой, даже если мирные переговоры между афганскими сторонами окажутся безуспешными. Затем Соединенным Штатам следует оценить угрозу терроризма, исходящую из Афганистана, так же, как и в других местах, освободившись от логики безвозвратных затрат, заключающейся в чрезмерном акцентировании внимания на Афганистане при разработке политики США просто потому, что Соединенные Штаты уже приложили так много усилий в этом направлении. Если действительно есть террористы, которые угрожают Соединенным Штатам, они могут быть атакованы местными силами или, при необходимости, ударными американскими силами дальнего действия.

Войска США также должны уйти из Ирака и Сирии. Они выполнили свою миссию по уничтожению «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и теперь местные силы могут справиться с остатками террористической организации. Если Соединенные Штаты будут разворачивать свои войска превентивно — чтобы не дать боевикам вернуть утраченные позиции, — войны в этих странах никогда не закончатся. Невозможно со 100-процентной уверенностью сказать, что террористы не вернутся в будущем. Между тем такие операции подвергают американские войска опасности, что сводит на нет все усилия по спасению жизни американцев — ради чего, собственно, военнослужащие в эти страны и направлялись.

Army.mil Армия США на Ближнем Востоке

В-третьих, американские военные не могут контролировать Ближний Восток, и Байден не должен просить их об этом. Фактически, как только нынешние войны Соединенных Штатов будут закончены, интересы США в регионе едва ли потребуют присутствия каких-либо войск, кроме того, что необходимо для защиты военно-морских сил и, возможно, объектов сбора разведывательной информации. Поскольку Ближний Восток испытывает конкуренцию за влияние между многочисленными державами среднего размера — Ираном, Турцией, Саудовской Аравией, Египтом и Израилем, — ни одно государство не может серьезно претендовать на роль гегемона — доминировать в регионе и угрожать поставкам из него нефти. Соединенные Штаты добьются большей своей безопасности, если будут делать меньше.

Байден уже взял на себя обязательство предпринять шаги, чтобы отделить Соединенные Штаты от ближневосточной политики. Он хочет положить конец провальной кампании «максимального давления» на Иран и возродить ядерную сделку с Тегераном. Он также назвал Саудовскую Аравию «изгоем», предполагая, что он сократит масштабы партнерства США с королевством. Администрация Байдена должна развивать этот курс с тем, чтобы одна часть региона больше систематически не воспринимала Вашингтон как своего тесного партнера, тогда как другая не видела в нем исключительно врага. Посредством беспристрастной дипломатии — и избегая любого крупного присутствия войск США — Байден может выполнить цель Обамы — побудить ближневосточные державы «научиться жить по-соседски».

В-четвертых, Байден должен противостоять расширению НАТО. Несмотря на все свои упреки в адрес европейских союзников, Трамп только расширил обязательства США по обеспечению безопасности на континенте. К тому же при нем США отправили на Украину летальное оружие, стали активнее проводить ротации военных контингентов в странах Прибалтики и приветствовали вступление Черногории и Северной Македонии в НАТО.

Эту тенденцию необходимо остановить, не в последнюю очередь потому, что присоединение следующих кандидатов в НАТО — Украины и Грузии — может спровоцировать опасный ответ со стороны России. Администрация Байдена должна приветствовать инициативы Франции и других европейских государств по принятию на себя основной ответственности за решение проблем безопасности в своем собственном регионе. Пойдя этим курсом, Вашингтон не только сократит издержки, но и уменьшит риск втягивания в третью мировую войну.

Army.mil Солдаты НАТО

Наконец, следующая администрация должна смягчить милитаризм США по отношению к Китаю. В своей программе этого года Демократическая партия разумно отвергла позицию «холодной войны» в отношении Пекина. Несмотря на усиление репрессий и агрессивности в стране, Китай остается важным партнером США в борьбе с пандемиями и изменением климата, что представляет собой гораздо более насущную угрозу для американского народа, чем призрак вооруженного нападения КНР. Поэтому администрация Байдена должна сохранить пространство для диалога и сотрудничества с Пекином и не допускать, чтобы военное соперничество определяло двусторонние отношения.

На данный момент Народно-освободительная армия сосредоточена на решении локальных споров у побережья Китая. Союзники США, такие как Япония, Южная Корея и Филиппины, имеют ресурсы, чтобы защитить себя. Они не хотят, чтобы их регион погрузился в китайско-американское противостояние. В частности, администрация Байдена должна решительно отказаться от все более громких призывов отказаться от политики «стратегической двусмысленности» США, взяв на себя обязательство вести войну против Китая от имени Тайваня. Было бы гораздо лучше помочь Тайваню укрепить собственную оборону и следовать дипломатическому курсу сдерживания Китая и взаимодействия с ним.

Сказав «нет» безрассудным вмешательствам и обязательствам защищать союзников, администрация Байдена лишь отвергнет ложный комфорт, иллюзия которого сформировалась после окончания холодной войны. В течение трех десятилетий стремление США к вооруженному господству породило все патологии, которые в еще большей степени обострил Трамп, — ненужные войны, перенапряжение сил, безудержные расходы и вечная боязнь очередных угроз. Трамп скорее обнажил эти проблемы, чем создал их. Байден же должен наметить собственный курс.