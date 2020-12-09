Едва ли может быть более не подходящий для сегодняшнего дня политик, чем пожилой и агрессивный белый мужчина, который с одинаковым презрением относится и к геям, и к педофилам, который считает гендерные дебаты пустой тратой времени и который терпеть не может действующего канцлера ФРГАнгелу Меркель. Это, однако, не мешаетФридриху Мерцу стремиться стать следующим канцлером Германии, но удивительнее то, что у него есть внешние шансы на успех, пишетМэтью Карничнига в статье, вышедшей 27 ноября в европейской версии издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Политические амбиции Мерца — некогда восходящей звезды христианских демократов, протеже решительного приверженца консервативных ценностей Вольфганга Шойбле — рухнули в 2002 году, когда Меркель, тогда уже лидер партии, опередила его и взяла под контроль парламентскую фракцию Христианско-демократического союза Германии.

На протяжении почти 20 лет Мерц — корпоративный юрист по профессии — сидел в советах директоров компаний, сколачивая небольшое состояние. Несмотря на все это, он оставался любимцем правого крыла ХДС, которое никогда не питало симпатий к Меркель. Многие консерваторы обвиняют ее в том, что она нарушает основные принципы партии, заходя слишком далеко влево в таких вопросах, как миграция и социальная политика. Они утверждают, что из-за действий Меркель на политическом спектре ФРГ правее ХДС появилась крайне правая партия «Альтернатива для Германии», которая стала крупнейшей оппозиционной силой в стране.

Harald Dettenborn Фридрих Мерц

После ухода Меркель с поста лидера партии в 2018 году Мерц, которого граждане ФРГ постарше помнили как откровенного фискального ястреба и защитника традиционных ценностей, появился, казалось, из ниоткуда в гонке за то, кто сможет стать ее преемником. Сам Мерц отверг любые разговоры о том, что хочет сводить старые счеты, настаивая, однако, на том, что единственной его мотивацией является государственная служба на благо общества.

Тогда Германия все еще боролась с последствиями кризиса с беженцами, ХДС только что потерпел ряд неудач на выборах, а популярность Меркель пошла на убыль. Мерц сумел использовать эти разногласия и почти взял верх над Аннегрет Крамп-Карренбауэр — протеже Меркель, которая могла бы заменить ее в качестве канцлера — в гонке за лидерство. Но только почти. В конечном счете Крамп-Карренбауэр заручилась поддержкой съезда партии, впечатлив делегатов страстной речью.

Спустя два года, после неожиданного решения Крамп-Карренбауэр покинуть занимаемую ею должность и отказаться от своего стремления сменить однажды Меркель на посту канцлера, на горизонте снова появился Мерц. На этот раз ему противостоят еще два возможных преемника Меркель, выбранных ею самой, — премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и председатель комитета бундестага по международным отношениям Норберт Реттген.

Ожидается, что в январе партийные делегаты изберут одного из них новым лидером ХДС. Победитель же станет наиболее вероятным кандидатом партии на пост канцлера и, при условии, что ХДС и братская ему Баварская партия смогут удержать первенство на выборах, следующим канцлером Германии.

Oliver Hallmann Норберт Реттген

Однако, если судить по недавней истории ХДС, то передача полномочий от одного лидера следующему едва ли пройдет гладко. Причина этого в значительной степени заключается в самом Мерце, который, руководствуясь своим внутренним «Дональдом Трампом», намекнул, что истеблишмент сговорился лишить его кандидатуру каких бы то ни было шансов на успех.

«Это не сработает», — заявил он своим предполагаемым врагам во время телеинтервью, которое он дал в октябре.

«Загнать и вымотать Мерца у вас не получится. Его не свалить», — добавил он, говоря о себе в третьем лице.

Мерц выступил против плана руководства ХДС по отсрочке съезда, шаг, который, по словам партии, она была вынуждена предпринять из-за пандемии. Встречу должны посетить более 1000 делегатов. Из-за законов, регулирующих деятельность политических партий Германии, проведение онлайн-собраний и дистанционное голосование сопряжены с большим числом юридических проблем.

Крамп-Карренбауэр, которая по-прежнему является лидером ХДС, и другие партийные чиновники отвергли заявления о том, что проволочки имели какое-либо отношение к Мерцу. Но Мерц не сдавался, и в конце концов кандидаты и партия согласились провести голосование в январе, а не весной, как рекомендовала Крамп-Карренбауэр. Пока партия планирует обнародовать детали встречи в декабре, траектория пандемии и стремительный рост инфицирования в Германии все же могут стать серьезной помехой.

Причина нежелания Мерца ждать заключается в том, что он лидирует по опросам, намного опережая двух своих соперников. Так, по данным одного из таких исследований, опубликованных в ноябре Der Spiegel, например, Мерц лидировал с 26%, тогда как его соперников Рёттген и Лашет поддержали бы 10,6% и 8,1% респондентов соответственно. Министр здравоохранения Германии Йенс Спан, который даже официально не участвует в выборах, занял второе место с 23%. Более 20% участников опроса заявили, что предпочли какого-то другого кандидата, не из предложенных.

Olaf Kosinsky Йенс Спан

Какими бы ни были результаты опросов, может оказаться так, что общественное мнение никоим образом на исход голосования не повлияет. Дело в том, что имеют значение только голоса, поданные 1001 делегатом съезда — группой, состоящей из партийных функционеров из 16 земель Германии. Самая большая группа делегатов прибудет из Северного Рейна — Вестфалии, что, как считают многие, может дать главе этой земли Лашету преимущество. И хотя Мерц пользуется популярностью среди правых, есть все основания сомневаться в его привлекательности для населения в целом, которое не проявило склонности отказываться от явно центристского курса Меркель.

Даже в этом случае, учитывая, что голосование будет тайным и будет второй тур, всерьез давать какие-то прогнозы насчет того, кто одержит верх, практически невозможно.

Несмотря на то, что Мерц является в значительной степени продуктом немецкого истеблишмента — не говоря уже о ХДС, — его стратегия заключалась в том, чтобы выставить себя в роли сторонника-аутсайдера, готового говорить неприятную правду партийному руководству. В недавнем эссе Мерц признал умение Меркель вести правильный курс в сложных условиях, однако предположил, что ее политика «повышает риск» спровоцировать новые кризисы.

«Достаточны ли на самом деле наши шаги, правильны ли они вообще?» — задался он вопросом в связи с мерами, принимаемыми Берлином в ответ на пандемию коронавируса.

Идти на выборы как противник системы имело смысл два года назад, когда дела у Меркель шли крайне неважно, а ХДС бурлила из-за того, какие меры канцлер ФРГ приняла в ответ на кризис с беженцами. Сейчас же смысла в этих шагах, возможно, уже не так много. Меркель на сегодняшний день — самый популярный политик Германии с рейтингом одобрения более 70%. Даже в ХДС к ней стали относиться с былой теплотой. Такое развитие событий наводит на мысль, что партия, скорее всего, выберет проверенную и верную фигуру, представленную истеблишментом, например, Лашета, а не Мерца, от которого можно ожидать чего угодно.

Некоторые в партии обеспокоены тем, что в случае победы Мерца партию ждет глубокий раскол между традиционными сторонниками политики Меркель и более консервативной фракцией Мерца. Другие опасаются, что его консервативная позиция оттолкнет центристских избирателей, которых Меркель привлекла к партии в последние годы, и поставит под угрозу коалицию с зелеными, что большинство политических обозревателей в Берлине рассматривают как вероятный исход всеобщих выборов, которые пройдут следующей осенью.

Static.varchev.com Выступление Ангелы Меркель в Бундестаге

По словам немецкого чиновника, близкого к партийному руководству, победа Мерца «стала бы катастрофой». Мерц, который отказался ответить на вопросы Politico, неоднократно вызывал недоумение как внутри партии, так и за ее пределами из-за своих противоречивых высказываний по ряду тем, от гомосексуализма до COVID-19. Например, когда его спросили в сентябре, не будет ли у него возражений против того, чтобы канцлером Германии стал гей, его ответ был строго отрицательным.

«Сексуальная ориентация не является делом общества. Пока всё законно и не касается детей — абсолютный предел для меня, — она не является предметом для общественного обсуждения», — при этом добавил он.

Многие люди, в том числе в ХДС, критиковали Мерца за возрождение стереотипов о гомосексуалистах и педофилии, но он отрицал это обвинение. Как и в случае спора по поводу грядущего съезда, Мерц утверждал, что неназванные силы замышляют против него заговор, намеренно искажая его слова, чтобы лишить его шансов на электоральный успех.

Он занял аналогичную позицию во время недавнего ток-шоу, вышедшего на немецком общественном телевидении в прайм-тайм, с участием лидера «зеленых» Анналены Баербок и министра финансов социал-демократа Олафа Шольца. Ведущий спросил Мерца о его взглядах на гендерные местоимения — тема, которая является красной тряпкой для сторонников прогрессивных взглядов.

«Здесь нам нужно немного разобраться в наших приоритетах», — заявил он, повысив голос и наклонившись вперед на своем сиденье. — У нас есть несколько иные проблемы, которые нам нужно решить».

В ноябре в разгар дебатов о новых ограничениях в связи с пандемией Мерц вновь вызвал ажиотаж, заявив, что «не дело правительства» решать, с кем он или другие жители ФРГ будут праздновать Рождество. Критики заявили, что в связи с рекордным числом случаев инфицирования и смертей в Германии эти замечания были безответственными для человека, который стремится возглавить страну.

Raimond Spekking Взятие анализа на коронавирус. Германия

В самом деле, несмотря на то, что его поддерживают решительные консерваторы, многие в ХДС в частном порядке сомневаются, что Мерц действительно готов к тому, чтобы возглавить партию. Фискальный консерватор, Мерц — наиболее известный тем, что в начале 2000-х годов говорил о том, что налоговые декларации в Германии должны быть настолько простыми, чтобы поместиться на картонной подставке для пива, — не обладает обширным управленческим опытом.

Большую часть своей профессиональной карьеры он посвятил практике корпоративного права и работе в советах директоров. Более того, он не был на переднем крае немецкой политики с тех пор, как ушел в отставку с поста заместителя лидера парламентской группы ХДС в 2004 году.

Совсем недавно Мерц проработал несколько лет в качестве председателя немецкой дочерней компании BlackRock, которая занимается управлением активами в США, и в этом году он оставил эту должность, чтобы баллотироваться в ХДС. Но люди, близкие к фирме, говорят, что основное его предназначение заключалось в том, чтобы «открывать двери», то есть использовать свои знакомства в интересах BlackRock.

Americasroof BlackRock

Есть ли у Мерца опыт, чтобы руководить самой большой страной Европы? Некоторые из тех, кто тесно с ним работал, сомневаются, характеризуя его как противоположность командного игрока и не подходящего для мира правительственной коалиции, основанного на консенсусе.

«Он должен принимать каждое решение сам», — сказал один из бывших подчиненных Мерца, добавив, что тот склонен игнорировать советы извне.

Тем не менее после 20 лет вкрадчивого курса Меркель, в основе которого лежало стремление к достижению консенсуса, многие в ХДС жаждут решительного и активного подхода Мерца. Вопрос только в том, готова ли Германия жить с последствиями.