Строящийся в Архангельске Михайло-Архангельский собор входит в число пяти крупнейших храмов Северо-Запада России, учитывая даже Санкт-Петербург, а в Арктической зоне РФ это крупнейший собор.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Михайло-Архангельский кафедральный собор

На территории нынешней Архангельской области это четвертый кафедральный собор. Когда в 1682 году была образована Холмогорская и Важская епархия, первым кафедральным собором на территории Архангельской области стал Спасо-Преображенский собор в Холмогорах, построенный архиепископом Афанасием Холмогорским в 1689 году. Сейчас он в руинированном состоянии.

В 1735 году архиепископская кафедра была перенесена в Архангельск, и кафедральным собором стал Свято-Троицкий, построенный в 1765 году. В 1929 году он был разобран на кирпичи.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Строительные леса для росписи барабана купола строящегося Михайло-Архангельского собора

Одно время кафедральным собором являлась Преображенская кладбищенская церковь 1815 года постройки, а сейчас — Свято-Ильинский собор (1809), также перестроенный из городской кладбищенской церкви.

Строительство нового кафедрального собора в честь Архистратига Божия Михаила, небесного покровителя Архангельска, началось в 2005 году по благословению патриарха Алексия II. В октябре 2008 года в основание собора был заложен камень, освященный епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном. В том же месяце строители забили первые сваи. Бывший Архангельский митрополит Даниил (Доровских) активно вел, а действующий митрополит Архангельский Корнилий (Синяев) активно ведет строительство, считая его своим главным мирским делом.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Святая Троица Нового Завета и часть Апостольского ряда с Пресвятой Божией Матерью. Фрагмент росписи барабана купола и свода Михайло-Архангельского собора

Согласно проекту, высота храма вместе с крестом составит 74,5 метра, размер центральной части храма 28×28 метров. Собор украшают пять куполов, в четырех из них разместится кафедральная звонница. Звонница Михаило-Архангельского кафедрального собора состоит из 15 колоколов. Самый большой — Благовестник — весит 6 тонн 200 килограммов, его высота 2 м 30 см, а вес языка — более 200 кг. Остальные колокола поменьше — 3500, 1700, 820 и 450 килограммов. Еще десять колоколов — среднего и малого ряда — отлиты в городе Тутаеве в мастерской Владимира Шувалова и сыновей. Храм сможет вмещать до трёх тысяч прихожан.

В нижней части здания, в универсальном зале, можно будет проводить культурно-просветительские мероприятия, выставки, концерты. В храме будут работать также воскресная школа, библиотека, службы социальной помощи.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дмитрий Яскорский, главный архитектор строящегося Михайло-Архангельского кафедрального собора в Архангельске

Как идет строительство, рассказал главный архитектор строящегося собора Дмитрий Яскорский: «В настоящее время бригада живописцев из г. Владимира завершила роспись свода и барабана главного купола. Сейчас строители возводят леса для росписи поверхностей «парусов» монолитных опорных частей циркульных арок, на которые опирается барабан главного купола.

Строители выполняют работы по монтажу и отладке электротехнического оборудования, слаботочных систем. Бригада художников из города Тольятти завершила монтаж трех больших мозаичных панно на фасадах собора. На фронтоне северного придела смонтирована икона Божией Матери, над алтарем — образ Архистратига Михаила и на южном приделе — образ Святителя Николая. Общая площадь мозаик составляет более 50 кв. м.

В Курске изготавливается пятиярусный деревянный позолоченный иконостас для верхнего храма. В Москве две бригады художников готовят эскизы для икон этого иконостаса.

Завершен монтаж подсветки великого креста на главном куполе. После поставки специально изготавливаемых прожекторов для подсветки крестов на звонницах собора они будут смонтированы и включены на опорах и столбах за территорией собора. Подземные кабели туда проведены летом этого года.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Святая Троица Нового Завета. Роспись барабана купола кафедрального собора

Генпроектная организация подготовила очередной комплект рабочей документации для завершения общестроительных работ в верхнем храме. В их числе конструкция подвесных потолков балконов, обшивки винтовых лестниц, корректировка водоснабжения и вентиляции, дополнительная и более совершенная система пожарной безопасности. Сейчас разрабатываются проекты организации телетрансляции и акустического сопровождения верхнего храма.

Продолжается разработка интерьеров собора. В целом закончены работы на первом этаже. Завершена разработка проекта оформления притвора верхнего храма. Утвержден проект каменного пола главного алтаря, его солеи, а также средней части верхнего храма, пола алтарей боковых приделов. В настоящее время разрабатывается проект оформления стен главного алтаря, интерьеры помещений третьего этажа, ограждения балконов верхнего храма и полов балконов.

На отделочные работы используются камень, за который северянам, пришедшим в храм, не будет стыдно. На ступени используется самый светлый в мире индийский серый гранит, уральский мрамор на стенах, карельский гранит, темно-красный Indian Juparana, итальянский мрамор в небольших количествах. Вместо штукатурки по проекту на облицовку собора применили белый уральский мрамор Коелга, башкирский гранит. Цоколь облицован темно-коричневым дымовским гранитом из Карелии.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Святая Матрона Московская. Мозаичное панно на первом этаже собора

Бюджетных денег в строительстве собора нет, крупнейшими благотворителями являются АЛРОСА и «Лукойл». С 2008 года на стройку потрачено около 1 миллиарда рублей — подчеркну, что все они являются добровольными пожертвованиями. Для завершения надо еще примерно 700 миллионов. Отделочные работы такого характера очень дорогие, они — произведение искусства.

С учетом того, что все давно ждут открытого собора, есть возможность вводить собор в эксплуатацию этапами. Рассматривается вариант открытия собора без завершения росписей стен и отделки камнем. Это существенно приблизит время его ввода в строй. Незавершенные работы будем продолжать при открытом соборе, отдельные участки стен будут закрываться для ведения работ, не будут открыты крестильный зал и зал собраний. Такой вариант приблизит освящение и получение разрешения на ввод собора в эксплуатацию как минимум на 2−3 года. Если финансирование и работы пойдут темпами, как сейчас, собор будет закончен через 5−6 лет».