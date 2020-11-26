



Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Реджеп Эрдоган

Состоялась своеобразная сенсация. Сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству признать Нагорный Карабах. В поддержку высказались 305 сенаторов, один против, 30 воздержались.

Конечно, это акция, демонстрирующая определенные политические настроения во французском обществе в отношении перспектив статуса Нагорного Карабаха. Проект резолюции готовился и был предложен депутатами правой партии «Республиканцы», центристами (фракция UDI-Union centriste), соцпартией, фракцией CRCE (в основном состоящей из коммунистов) и экологистами. Таким образом, Франция стала первой страной, одна из ветвей власти которой официально высказалась в пользу независимости Республики Арцах. А дальше появляются важные нюансы и много «но». Сначала о нюансах. Председатель комиссии по иностранным делам верхней палаты парламента Франции Кристиан Камбон объяснил важность появления резолюции тем, что «Франция была не на высоте там, где должна была быть». В этой связи многие эксперты полагают, что если бы Париж, как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, пошел на такой шаг или пригрозился сделать его в ходе войны, то, возможно, Азербайджан приостановил бы наступательные действия на карабахском фронте. Резолюция Сената появилась уже после того, как Баку, Ереван и Москва подписали 9 ноября известное соглашение о прекращении военных действий, после чего в регионе начались процессы иного свойства и стал меняться расклад сил.

Jacques Paquier Сенат Франции

Одно дело, если бы решение Сената Франции о признании независимости Нагорного Карабаха базировалось на ранее принятом Степанакертом акте о провозглашении независимости Нагорного Карабаха. Но в опубликованном тексте резолюции бросается в глаза антитурецкая направленность. В нем, в частности, говорится: учитывая то, что экспансионистская политика, проводимая Турцией, является основным фактором дестабилизации в Восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, а теперь на Южном Кавказе; принимая во внимание, что подобная дестабилизация представляет собой угрозу для Франции и Европы в целом; учитывая, что военная поддержка, оказанная Турцией Азербайджану, лежит в основе агрессии, которая началась 27 сентября 2020 года против населения Нагорного Карабаха; полагая, что безопасность и свобода армянского населения Нагорного Карабаха не гарантированы Республикой Азербайджан, Сенат «призывает правительство признать Нагорно-Карабахскую Республику и превратить это признание в инструмент переговоров в целях установления прочного мира».

Теперь о многих «но». Резолюция носит рекомендательный характер. В Париже выразили желание, чтобы Минская группа, объединяющая Францию, Россию и США, продолжала «играть полную роль в установлении методов контроля» за прекращением военных действий в Нагорном Карабахе. Там указывают на то, что в трехстороннем соглашении от 9 ноября МГ ОБСЕ вообще не упоминается, не прописаны инструменты политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Париж также требует прояснить роль Анкары в контролировании ситуации в Карабахе. Reuters со ссылкой на администрацию французского президента пишет, что в Париже опасаются, что Россия и Турция могут исключить Запад из будущих мирных переговоров, хотя Москва, Баку и Ереван не выступают против возобновления деятельности Минской группы. Однако ее работу видят уже в новых, послевоенных условиях, отталкиваясь от соглашения 9 ноября, которое Париж лишь «принял к сведению». Для того чтобы группа возобновила свою работу, необходимо начать челночную дипломатию, согласовывать с Баку и Ереваном новую переговорную повестку.

Париж предлагает свою: поставить вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха, «отстаивать немедленное осуществление защиты населения путем развертывания под ее эгидой международных миротворческих сил в соответствии с рекомендациями мирного плана 2007 года и возобновить переговоры о долгосрочном и согласованном урегулировании конфликта, которое обеспечило бы восстановление границ, определенных в 1994 году». Очевидно, что Азербайджан такую повестку не примет, а избранный Францией курс приведет не только к парализации работы Минской группы, но и заметно осложнит отношения Парижа с Баку и Анкарой. Отсюда следует главный вывод: Франция в Закавказье играет не в пользу перезагрузки переговорного процесса по карабахскому урегулированию, а хочет обострения там ситуации. По оценке некоторых французских экспертов, в данном случае Париж превращает Нагорный Карабах в «японский театр», где много движений, но мало смысла.

Jalpeyrie Война в Нагорном Карабахе. 1994

Хотя один четко просматривается: Париж в информационном пространстве продвигает тезис о «сговоре Путина с Эрдоганом за счет Армении», что якобы карабахское соглашение «готовилось с учетом исключительно их интересов». Как ни парадоксально, это находит определенный отклик у части армянского общества, хотя в Нагорном Карабахе войну видели иначе, чем в Армении и диаспоре. В то же время есть правда в том, что по итогам карабахской войны остались вопросы, которые, видимо, будут решать будущие историки. Заявление президента России Владимира Путина в интервью государственному телеканалу «Россия» ясно и исчерпывающе. Российский президент заявил, что Турция будет по просьбе Азербайджана включена в совместный военный механизм, который будет создан для контроля и наблюдения за прекращением огня в Карабахе. Путин также говорил, что Азербайджан как суверенное государство вправе выбирать себе союзников по своей воле и никто не может отказать ему в этом. Между строк этого объяснения просматриваются крайне четкие сигналы для других внешних игроков, в том числе и для Франции.

Однако, учитывая политическое значение резолюции Франции, страны с посредническим мандатом, которая серьезно ставит под сомнение нейтралитет Парижа, новая «большая игра» в Закавказье еще только начинается.