В закончившейся недавно американской президентской гонке внешняя политика не играла значительной роли, однако ни сами США, ни весь остальной мир не могут позволить себе, чтобы новая администрация отказывалась хотя бы на короткое время от участия в глобальных делах. Дело не только в том, что необходимо решать насущные проблемы, ко всему прочему в мире меняется глобальная структура власти, пишет бывший министр иностранных дел Великобритании, возглавляющий на сегодняшний день Международный комитет спасения, лейбористДэвид Милибанд в статье, вышедшей 25 ноября в Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Бывший премьер-министр Австралии и признанный эксперт по Китаю Кевин Радд отмечал, что у США остался последний шанс сохранить свое мировое лидерство. Со своей стороны президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступил после завершения выборов с настойчивым посланием Вашингтону, которое гласило, что новой администрации необходимо восстановить единство либерально-демократического политического альянса — пресловутого Запада. В противном случае в мире сложится совершенно иной глобальный миропорядок.

К счастью, учитывая опыт и заявления избранного президента, есть основания надеяться на то, что шаги в этом направлении будут предприниматься скорейшим образом. Избранный президент Байден четко понимает, что источником силы США являются их союзники, а не только мощь американских экономики и вооруженных сил. Ради интернационалистов во всем мире он должен продемонстрировать, что стремление решить международные проблемы не означает, что проблемы внутренние решаться не будут. Для США это фундамент для более мощной державы.

(сс) Michael Stokes Джо Байден

Пандемия COVID-19 является задачей номер один на внутриполитической арене, она представляет собой проблему, решение которой невозможно вне рамок всего международного сообщества. Болезнь необходимо победить во всех уголках планеты, а для этого нужно вернуться в число стран-участниц Всемирной организации здравоохранения, потенциал которой требуется укрепить. Но не только. В краткосрочной перспективе администрация США должна повысить эффективность международного сообщества по борьбе с нынешней пандемией, тогда как в среднесрочной она должна заложить основу для ее преодоления, в том числе посредством глобальной системы распространения вакцины. Наконец, в долгосрочной перспективе нужно заложить фундамент готовности к будущим вызовам.

В настоящее время 64 развивающиеся страны, в том числе 18 стран, в которых действует Международный комитет спасения, ежегодно тратят на обслуживание долга больше, чем на здравоохранение. Богатые страны коллективно выделили $11 трлн на борьбу с COVID, и им нужно сделать больше. ООН показала, как глобальное обязательство в размере менее 1% от этой суммы могло бы защитить беднейшие слои населения мира от воздействия вируса на здоровье и экономику. Вклад США в размере $20 млрд долларов, хотя это и было бы небольшой частью тех средств, которые выделяются для поддержки внутри самой страны, показал бы, что Вашингтон серьезно относится к этой проблеме.

Ясно, что изменение климата станет приоритетной задачей для всей администрации и на протяжении всего срока ее полномочий. Поскольку страны Европы, Китай и Япония взяли на себя обязательства по снижению выбросов углерода, такой новый подход США приветствуется. Однако долгосрочные меры по борьбе с изменением климата не могут происходить за счет людей, умирающих сегодня из-за того, что США нет на мировой арене.

Принципиальное глобальное взаимодействие означает неотложную гуманитарную дипломатию. Йемен — лишь самый яркий пример. Избранный президент уже заявил о своем намерении прекратить продажу американского оружия Саудовской Аравии, чью позорную военную стратегию США косвенным образом поддерживали. Этот шаг назрел давно: как отметил на этой неделе глава службы помощи ООН Марк Лоукок, люди в Йемене «не голодают», их «морят голодом».

Army.mil Флаги США и Саудовской Аравии

С тех пор как Байден покинул свой пост вице-президента в администрации Барака Обамы, в Сирии сложилась еще более кошмарная ситуация. Она стала символом неудачной дипломатии, поигрывания мускулами Россией, человеческих страданий, а с 2017 года — и демонизации беженцев. За четыре года правления администрации Трампа количество беженцев, принимаемых в США, сократилось на 85%. Если в 2016 финансовом году более 12,5 тыс. граждан Сирии смогли начать новую жизнь в Америке, то в 2020 финансовом году их было всего 481.

Байден взял на себя смелые обязательства принимать 125 тыс. беженцев в год, что крайне важно для выполнения данного Вашингтоном обещания самым уязвимым группам в мире. Однако увеличение числа принимаемых беженцев должно быть подкреплено поддержкой стран, принимающих беженцев за рубежом, потому что почти 90 процентов беженцев в мире живут в более бедных странах, не имея ресурсов и возможностей для удовлетворения своих потребностей. Доступ к переселению имеют наиболее уязвимые беженцы — всего 1% от общего числа беженцев в год. Поскольку конфликты продолжаются, в среднем менее 3% беженцев могут вернуться домой. США должны настаивать на смелых изменениях в принципах оказания гуманитарной помощи, чтобы беженцы могли восстановить свою жизнь в странах первого убежища.

В этих областях политики американское лидерство может стать прелюдией к дальнейшим международным обязательствам других стран. Нигде это не так, как к югу от границы с США, в Северном треугольнике Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

Пять лет назад вице-президент Байден объявил о плане увеличения иностранной помощи Центральной Америке на $750 млн. Тем не менее команда Трампа отказалась идти этим путем, став принимать целый ряд бесчеловечных мер по отказу от предоставления им убежища. Спустя пять лет поток людей из этих стран на границе с США и вопиющее разлучение семей стали символом американского подхода к решению проблем беженцев при президенте Трампе.

Sgt. 1st Class Gordon Hyde Американская стена на границе с Мексикой

Право искать убежища является основополагающим для международного права и законодательства США. Процесс должен быть надежным, гуманным, эффективным и справедливым, и лица, ищущие убежища, не должны содержаться под стражей в условиях повышенного риска, пока их судебные дела рассматриваются. В прошлом году в Германии на это уходило в среднем четыре месяца по сравнению с тремя-четырьмя годами в США. Но корни гуманитарной проблемы кроются в насилии банд, экономических трудностях и политической нестабильности в странах, находящихся на расстоянии более 1 тыс. миль. Если бы США выбрали более серьезный подход к региону, они признали это.

Ни одна из этих мер не может считаться заменой эффективной внутриполитической реформы, как не устраняют они и необходимости в непростых дипломатических решениях по структурным геополитическим вопросам, с которыми сталкивается мир, в частности в отношениях между США и Китаем. Но все они нужны Америке, чтобы выполнить ее обещание своим гражданам: каждое новое поколение должно жить безопаснее и лучше, чем предыдущее. И благодаря всем им будет создана новая геополитическая реальность, в которой Вашингтон скорее приобретет союзников, чем потеряет их.

Хотя контуры мировой политики изменяются, фундаментальная разделительная линия проходит четко: будет ли XXI век ознаменован новой эрой безнаказанности, когда верховенство закона отступит и в США, и за рубежом, или же просвещенные силы законности и человечности достаточно крепки, чтобы предотвратить злоупотребление властью? Без участия Америки одержать верх в этой битве будет невозможно.