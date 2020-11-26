На фоне усиления роли государства в инвестиционной политике страны, что, надо полагать, и подразумевает прежде всего реформирование ряда основных институтов развития, комитет РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, как на днях сообщало издание «Коммерсант», обратился к главе Минэкономики Максиму Решетникову с предложением внести изменения в положения Банка России, чтобы наладить системную выдачу кредитов под залог интеллектуальной собственности. Мол, до сих пор у банков нет инструментария для оценки объектов интеллектуальной собственности, и кредиты под ее залог — единичные случаи. РСПП просил организовать эксперимент в регуляторной «песочнице» ЦБ с вовлечением банков.

ИА REGNUM

Напомним, по идее государственника — первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова, подразумевается создать фонд фондов, который будет софинансировать различные проекты в пропорции 50 на 50. Где половину финансирует государство, вторую половину — скажем так, частные инвесторы. Надо отметить, что такая схема наиболее логична, так как предусматривает оптимальное соотношение интересов: государство, таким образом, помогает реализации проектов, одновременно не перетягивая на себя одеяла и подавая сигнал инвесторам, что проект интересный и имеет перспективы по развитию. Как известно, инвесторы — народ осторожный, боится потерять свои деньги, причем в том числе по причине неизвестных им приоритетов госполитики. К слову, подобная, можно сказать, ментальность присуща всем частным инвесторам, не только российским. То есть бизнес хочет понимать свои собственные краткосрочные и долгосрочные перспективы, которые могут зависеть от политики правительств. Поэтому реформа институтов развития, проводимая сегодня правительством Мишустина, расцениваемая некоторыми экспертами как политическая, имеет экономическую подоплеку — экономике страны требуется дальнейшее развитие, нужны свежие новые идеи и инвестиции под них, причем проекты должны служить развитию страны. А Чубайс, Дворкович с «Роснано» и «Сколково» — это не про развитие страны, это — разбазаривание бюджетных денег. Но это к слову. Тем не менее это же факт безусловной победы государственников, сумевших поставить точку как в отношениях с Чубайсом, так и в прежних подходах к работе институтов развития, которые непонятно что и как развивали.

Объединение некоторых институтов развития, а также передачу части полномочий от подлежащих закрытию институтов можно рассматривать как фонд фондов, который так или иначе будет задавать курс инвестиционного развития в нужном для страны направлении. Если всё задуманное правительством Мишустина—Белоусова удастся реализовать, то, думается, инициаторам проектов не придется ходить по миру с протянутой рукой, порою, таким образом, попадая в ловушки этого, так сказать, мира.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

Не так давно мы сообщали, что в федеральном проекте по расширению МСП доступа к финансовым ресурсам заложена такая мера господдержки, как кредитование под залог прав на интеллектуальную собственность. О необходимости этой меры поддержки компании, работающие в сфере цифровых технологий, говорили еще несколько лет назад, мол, если банки не будут кредитовать, то деньги предприниматели будут искать в других местах, у других инвесторов — в том числе по этой причине стали возникать краудфандинговые модели финансирования. Когда весь мир охотится за свежими проектами, государству не стоит оставлять отечественных разработчиков, инициаторов интересных проектов один на один со своими проблемами в поисках инвестиций. Создание фонда фондов или образование подобной структуры при реформировании сегодняшних институтов развития как раз способно решить эту проблему. Способны ли будут решить ее банки, большой вопрос.

Было бы у них желание — уже бы решили. Так, например, заметим, в преддверии реформы по оптимизации институтов развития, издание «Ведомости» 4 сентября сообщало, что российская компания «Энергоэлемент» (производитель литий-ионных аккумуляторов нового типа), являющаяся резидентом «Сколково», стала первой, получившей кредит под залог интеллектуальной собственности. По словам генерального директора компании Александра Логинова, нестандартный кредит на сумму 4,3 млн рублей выдал «МСП банк». Под залог в банк были переданы два патента из имеющихся у компании семи. При принятии решения, отмечалось в сообщении, банк руководствовался оценкой будущих денежных потоков, которые сформируются из потенциала рынка сбыта объектов интеллектуальной собственности. То есть при желании, банки могут выдавать подобные кредиты. Но их потока мы не наблюдаем. То ли кредитные ставки высоки, то ли сказывается отсутствие доверия банкам или, наоборот, отсутствие доверия у банков к таким проектам, как и способности или возможности оценки банками всех рисков их реализации.

Energo-e.ru Складское помещение предприятия «Энергоэлемент» — производителя литий-ионных аккумуляторов нового типа

Инициатива, выдвинутая со стороны РСПП, не нова. Как и логична ее поддержка Минэкономразвития, ведь, повторимся, в федеральном проекте по расширению МСП доступа к финансовым ресурсам уже предусмотрено кредитование под залог прав на интеллектуальную собственность, причем в прошлом году на возмещение бизнесу части расходов по таким кредитам планировалось выделить не менее 1 млрд рублей. Судя по всему, загвоздка кроется именно в регулировании банковского сектора, то есть дело стало за ЦБ РФ.