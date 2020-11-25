ИТ помогли госсектору цифровизировать документооборот и... сотрудников
24 ноября 2020 года компания TAdviser провела онлайн-конференцию «ИТ в госсекторе», на которой обсуждались тенденции цифровой трансформации государственной власти.
На ней участники говорили о вопросах открытости государственной власти через цифровизацию, повышении эффективности управления госзакупками за счет цифровизации, больших данные для ГИС, цифровых каналов коммуникаций граждан, бизнеса и власти, государственных ИТ-платформ, актуальных вопросах обработки персональных данных граждан в ГИС, импортозамещении в ИТ-системах госструктур, оценке эффектов от практической реализации проектов информатизации в различных сегментах госсектора.
Участники конференции, среди которых были представители компаний-разработчиков и чиновники, ответственные за цифровую трансформацию в своих ведомствах и регионах, обменялись опытом реализации практических проектов внедрения IT в госсектор.
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Работу конференции открыл Дмитрий Комиссаров — основатель, генеральный директор компании «МойОфис», который объявил, что по оценкам, полученным его компанией, 52% российских предприятий не готовы к удалённой работе частично или полностью. Он считает, что мы находимся в новой цифровой реальности, которая не предполагает возвращения сотрудников в офисы раньше, чем через год, даже при самых оптимистичных прогнозах; по его ощущениям, это произойдет через 3−4 года. Поэтому, по его мнению, требуется другой подход к организации работы, тем более что цифровые технологии позволяют в том числе и государственным чиновникам работать удаленно.
Дмитрий Комиссаров также обратил внимание на то, что специалисты по кибербезопасности, которые обслуживают IT-инфраструктуру госорганов, должны обладать новыми компетенциями, так как протоколы почтовых серверов и мессенджеров, по которым в условиях удаленной работы перемещаются письма, легко взламываются.
В качестве решения этой проблемы Дмитрий Комиссаров предложил продукцию его компании — «МойОфис» — платформу для коммуникации между сотрудниками и работы с документами, которой уже пользуются Росгвардия и Росправосудие.
«МойОфис» работает на всех крупных российских операционных системах, поддерживает выгрузку документов крупных госкомпаний.
Дмитрий Комиссаров также сообщил о том, что по инициативе компании создано некоммерческое предприятие «Хаб знаний» для подготовки учебных материалов по использованию ПО «МойОфис» и обучению пользователей работе с программой.
Директор «МойОфис» высказал мнение, что государство должно создавать спрос на отечественные IT-разработки, а не оказывать адресную поддержку, так как такая поддержка, по словам Дмитрия Комиссарова, может быть отобрана государством, как, например, произошло с централизованной закупкой ПО, которое Минцифры хочет отменить.
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Технический директор ИТ-компании ОТР Анатолий Безрятин в начале представления продукта своей компании сослался на слова президента РФ Владимира Путина, произнесенные им на саммите G20:
Анатолий Безрятин считает, что эти вызовы дают новые возможности, в частности, и для развития IT-отрасли, к которой принадлежит его компания, разработавшая платформу «Опора» с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для электронного документооборота, бухгалтерии и мобильного мониторинга.
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И. о. заместителя руководителя лаборатории по обучению в компании Group-IB Анастасия Баринова выступила на конференции с докладом о цифровой гигиене в эпоху цифровой трансформации, в котором перечислила главные правила личной и корпоративной кибербезопасности.
Она предупредила участников конференции о том, что в последние годы киберпреступность выходит на первый план, меняется мотивация преступников. Их основной целью является похищение денег или данных, но есть и неявные мотивации, которые усложняют процесс противодействия их активности. Также улучшаются технические возможности атакующих. Кроме того, утечка данных из систем пользователей ПО снабжает злоумышленников необходимой им информацией. Изменения цифровой инфраструктуры пользователей, а именно увеличение количества типов устройств, новых аккаунтов в социальных сетях и на сайтах, увеличивают количество данных, которые передаются в незащищенном виде. Чем больше аккаунтов и устройств, тем больше цифровых отпечатков в цифровом пространстве оставляют люди. Эти отпечатки используются мошенниками в корыстных целях. Такие данные похищаются с целью последующей перепродажи, конкурентной разведки, вымогательства и т. д. Также существуют вредоносные программы, которые заражают компьютеры, смартфоны, умные устройства. Кибермошенники используют для достижения своих целей подмену голоса, номера телефона, создание поддельного видеоконтента.
Профессиональные киберпреступники проводят целевые атаки на организации с целью похищения денег, данных, поражают работоспособность компаний. Отдельные группировки специализируются на корпоративном шпионаже: в течение 2−6 месяцев они «находятся» в инфраструктуре организации, собирая необходимую информацию.
В эпоху пандемии COVID-19 появились новые виды мошенничества — фальшивые штрафы, рассылка писем о COVID-19 с «заразными» ссылками.
Анастасия Баринова указывает на то, что эти атаки и похищение данных возможны из-за несоблюдения правил цифровой гигиены самими пользователями по причине незнания. 90% первичного проникновения «заразных» программ происходит через вложения, присылаемые с письмами по электронной почте. В результате компании получают репутационный и финансовый ущерб.
Она призывает контролировать информацию, которую люди публикуют о себе в сети интернет и соблюдать следующие правила цифровой гигиены:
- обучать своих сотрудников тому, как настраивать удаленный доступ к рабочему компьютеру, какие каналы передачи информации разрешены;
- повышать квалификацию сотрудников, ответственных за IT-безопасность, обновлять данные о киберугрозах.
Анастасия Баринова рассказала о том, что ФОИВы также сталкиваются с инцидентами кибератак, и эти атаки являются актуальной угрозой, так как существует большое количество кибергруппировок, атакующих государственные информационные системы и присутствующих на критически важных объектах разных стран. При этом пользователи сами заражают свои устройства, не подозревая об этом. Правила гигиены для госслужащих будут такие же, как и для остальных пользователей.
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Директор по работе с государственными заказчиками «Билайн Бизнес» Александр Шведов поделился опытом внедрения IT-продуктов в работу государственных компаний и ведомств. Он разбил примеры на четыре блока.
1. Использование видеоаналитики для определения количества нарушителей правил оплаты проезда в общественном транспорте. В результате внедрения такой системы увеличилась выручка перевозчиков, снизились расходы на оплату труда в связи с отказом от услуг части контролеров.
2. Анализ портрета пассажиропотока людей на поездах «Ласточка», следующих по маршруту Иваново — Москва позволил оценить социальный статус пассажиров, цели их поездки, выявить среди них трудовых мигрантов, туристов. В результате было оптимизировано расписание поездов и их количество.
3. С помощью технологии телемедицины в партнёрстве с Ленинградской областью «Билайн Бизнес» организовал наблюдение за пациентами с инфекцией COVID-19: были проведены десятки консультаций, повторные онлайн-приемы, выписаны лекарства. В результате был получен опыт оперативного взаимодействия с пациентом и снизилась нагрузка на медперсонал.
Ставропольской краевой больнице «Билайн Бизнес» помог трансляцией видеоизображения во время конференции с помощью специальной телемедецинской стойки, что позволило участникам обменяться опытом, провести тестирование медицинского оборудования в режиме онлайн.
4. Интеллектуальная транспортная система способствовала выбору места расположения постов весогабаритного контроля. С её помощью была построена модель, показывающая, сколько штрафов можно будет получать при расположении постов в том или ином месте.
Также эта система позволяет на основе анализа перемещения людей в те или иные районы города осуществить планирование и обоснование новых маршрутов транспорта, оптимизировать загруженность маршрутов общественного транспорта с помощью данных с видеокамер и геоданных. В результате были не только оптимизированы транспортные маршруты, но и повысился комфорт пассажиров, увеличилась выручка, утилизация автопарка стала более эффективной.
При этом Александр Шведов утверждает, что использование персональной информации в их IT-продуктах происходит согласно законодательству. Она используется в агрегированном виде и в соответствии с теми положениями, которые прописаны в контрактах с абонентами.
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Директор по работе с клиентами Mail.ru для бизнеса Алексей Печенин сообщил о преимуществах интерфейса продуктов Mail.ru для IT-продуктов для госсектора. В частности, речь шла об автоматизированном рабочем месте, которое помимо прочего способно решить и проблему безопасности информации, предотвращая её утечку через бесплатные облачные сервисы и мессенджеры.
Он сообщил участникам конференции, что в госкомпаниях до сих пор используется «скайп» и Microsoft Exchange версии 2014 года, и предупредил о том, что со временем эти программы перестанут работать и их нужно заменить. В качестве альтернативы он предложил автоматизированное рабочее место Mail.Ru, которое состоит из корпоративной почты, мессенджера, хранилища, кадровых сервисов и сервисов социализации. В нем непредусмотрены офисные приложения, но оно интегрируются с российским ПО «МойОфис» и Р7.
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Сергей Куликовский, генеральный директор компании «Полиматика», и Кирилл Прунтов, руководитель направления данных в компании «Ростелеком», поделились удачным опытом внедрения системы мониторинга компании «Полиматика» для улучшения клиентского пути при регистрации граждан в Единой биометрической системе.
Для повышения качества процесса регистрации в Единой биометрической системе компанией «Полиматика» была разработана система мониторинга, которая занимается обработкой больших объемов данных и их оперативной визуализацией в наборе дашбордов.
Данные, которые собирает система мониторинга, позволили оценить эффективность работы Единой биометрической системы, найти и устранить причины возникающих ошибок. После внедрения мониторинга и разбора существующих ошибок, был скорректирован процесс регистрации в Единой биометрической системе, что позволило снизить время регистрации до 6 минут и повысить успешность регистраций до 98−99%.
Помимо «Ростелекома» клиентами «Полиматики» являются Федеральная налоговая служба РФ, Пенсионный фонд России и некоторые другие государственные организации.
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Директор департамента цифровой трансформации Счётной палаты РФ Михаил Петров подвел итоги работы департамента за 2020 и сообщил о планах работы на следующий год.
Два года назад Счетная палата разработала собственную концепцию и стратегию цифровизации и новые методы работы. Основная сложность, с которой столкнулись инициаторы цифровизации, по словам Михаила Петрова, это «раскачать коллектив на применение новой технологии», поэтому были запущены пилотные проекты с демонстрацией результата от применения новых технологий и программы по обучению сотрудников. В качестве пилотных проектов были выбраны роботизация, аналитика, прототип «озера данных», образование сотрудников.
В 2020 году был запущен проект под названием «Цифровая зрелость» — модель для Счётной палаты, предусматривающая аудит департаментов Счётной палаты. Также в данный момент реализуется порядка 15 пилотных проектов по разработке аналитических панелей по национальным целям, незавершенному строительству, управлению отходами, анализу бедности, оперативному анализу исполнения федерального бюджета, анализу анти-COVID мероприятий и прочее. Для Счётной палаты разработана модель «цифрового департамента», позволяющая частично генерировать автоматические отчеты по проверке. В Счётной палате РФ создан «цифровой актив» — сообщество наиболее активных и мотивированных на цифровое развитие сотрудников. С помощью цифровых технологий был осуществлен успешный массовый перевод сотрудников на удаленный режим работы.
В планах на остаток 2020 года и 2021 год Счётной палатой РФ заявлены следующие мероприятия по цифровизации:
- создание новых модулей «Цифрового инспектора» — рабочего места сотрудника Счётной палаты, куда войдут «Управление знаниями», «Панели аналитических показателей», информационно-аналитическая система «Коллеги», «Интеллектуальный помощник»;
- создание системы управления качеством данных и системы управления данными;
- создание полноценной службы управления данными;
- развитие проекта «Цифровой зрелости»;
- проведение первого конкурса аналитических работ DataContest;
- проведение второго хакатона DataAudit;
- развитие проекта data-in.ru.
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Региональный директор по России, СНГ, Грузии и Украине в компании Veeam Software Владимир Клявин, представляя продукты компании по резервному копированию и защите данных, сообщил о том, что благодаря пандемии цифровая трансформация предприятий прошла двухлетний путь за два месяца. Он заявил, что у разработчиков и вендоров, таким образом, развязаны руки для реализации новых проектов информационных систем.
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В завершение работы конференции её модератор, руководитель программы в Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС Евгений Соломатин, озвучил следующий вывод: только при поддержке государства и бизнеса IT-сектор будет развиваться, двигаться и не отставать от трендов мирового уровня.