Президент России Владимир Путин 10 ноября 2020 года в Сочи открыл 15-ю серию совещаний с руководством Министерства обороны, федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Этот день был посвящён комплексу вопросов, относящихся к состоянию и перспективам развития российских стратегических ядерных сил.

Иван Шилов ИА REGNUM PC-24 «Ярс» на параде в Москве

В своем вступительном слове Владимир Путин назвал некоторые цифры, касающиеся качественного потенциала ядерной триады. Было отмечено, что с учётом военно-политических рисков страна будет и дальше заниматься модернизацией стратегических сил. На настоящий момент доля современных вооружений в стратегических ядерных силах достигла 82%.

Глава государства также привёл ряд важных фактов: «На боевое дежурство заступил первый полк, оснащённый гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард». Порядка половины соединений РВСН получили новейшие комплексы «ЯРС». По графику идёт испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». А в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта «Борей-А».

Mil.ru Подводная лодка проекта 995 «Борей»

Следует заметить, что на Ракетные войска стратегического назначения — на наземную компоненту ядерной триады — приходится 60% от общего количества носителей и боевых зарядов. По открытым данным, уровень современности вооружений в РВСН на 24 декабря 2019 года превышал 76%. К 2022 году этот показатель должен достичь 92%, а к 2024 году — 100%.

Остановимся на планах модернизации наземной компоненты стратегических ядерных сил России подробнее. Общая схема обновления потенциала следующая: ракетные комплексы стационарного (шахтного) базирования «Воевода», «Стилет», «Тополь-М», стоящие на вооружении, будут заменены на комплексы «ЯРС», «Авангард» и «Сармат». А все подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Тополь» и «Тополь-М» — на «ЯРС».

Начнём с перспективного образца — ракетного комплекса РС-28 «Сармат». Он представляет собой тяжёлую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету. «Сармат» способен нести до десяти боевых блоков в ядерном оснащении. Максимальная дальность полёта МБР составляет 18 тысяч километров, масса полезной нагрузки — до 10 тонн. Стартовая масса самой ракеты — 208,1 тонны.

Michael — Nuclear silo Ракета РС-28 «Сармат»

По состоянию на данный момент бросковые испытания этой МБР завершены, лётные испытания запланированы на 2021 год. Ожидается, что серийное производство начнётся до конца 2021 года. Пока всё идёт по расписанию.

Новый вид межконтинентального стратегического оружия, речь идёт о ракетном комплексе «Авангард», стоит на вооружении с декабря 2019 года. Развёрнуты две шахтные пусковые установки. В качестве носителя в ракетном комплексе «Авангард» используется баллистическая ракета УР-100Н УТТХ.

Каждая ракета оснащается одним планирующим гиперзвуковым боевым блоком 15Ю71. Скорость планирующего боевого блока в 20 раз превышает скорость звука, т. е. равна 20 Махам.

По словам российского вице-премьера Юрия Борисова, изменение траектории движения гиперзвукового боевого блока обесценивает все усилия США по разработке системы противоракетной обороны, т. к. нет возможности спрогнозировать, в каком месте пространства будет блок и куда следует направить противоракету.

Всего к 2027 году запланировано развернуть два полка «Авангардов», в каждом из которых будет по 6 стационарных пусковых установок. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 13 октября 2020 года сообщил, что в Оренбургском соединении РВСН до конца 2020 года будет подготовлена инфраструктура для развертывания ещё двух ракетных комплексов «Авангард».

Таким образом, потенциально к Новому году на боевом дежурстве будет стоять уже четыре «Авангарда». Это отличный новогодний подарок всем врагам нашей Родины.

Теперь посмотрим на ракетный комплекс РС-24 «ЯРС». Это уникальный комплекс. Его боевое развёртывание идёт как в стационарном варианте, так и в мобильном — варианте подвижного грунтового ракетного комплекса. Максимальная дальность полёта трёхступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты «ЯРС» составляет 11−12 тысяч километров.

Mil.ru Ракетный комплекс «Ярс»

У её предшественника «Тополь-М» — моноблочная головная часть, а у ракеты «ЯРС» — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения различной компоновки. Она включает от трёх до шести боевых блоков мощностью от 150 до 300 килотонн каждый. Стартовый вес ракеты составляет 47−50 тонн, длина — 23 метра, диаметр — около двух метров. Вероятное отклонение боевого блока от цели в пределах 150 метров.

Кстати, МБР «Булава» морского базирования, которой оснащаются атомные подводные ракетоносцы классов «Борей» и «Борей-А», также унифицирована с ракетой «ЯРС» по отдельным элементам и техническим решениям.

По РС-24 «ЯРС» возможен ещё один вариант развёртывания. Речь идёт о перспективном боевом железнодорожном ракетном комплексе (БЖРК) «Баргузин». Эта программа разрабатывалась с 2012-го по декабрь 2017 года, до переброски финансирования на другие, более приоритетные направления.

Проект предполагал постановку на вооружение пяти составов, по шесть межконтинентальных баллистических ракет в каждом. Всего получалось 30 пусковых установок. Следует заметить, что предшественника «Баргузина» БЖРК «Молодец» американцы за скрытность прозвали «Ядерным призраком». Они оценивали вероятность уничтожения такого комплекса не более чем в 10%.

По словам генерального конструктора Московского института теплотехники (МИТ) Юрия Соломонова, который разрабатывал РС-24 «ЯРС» и БЖРК «Баргузин», если Министерством обороны России «будет принято решение по возобновлению работ, мы готовы продолжить их». По экспертным оценкам, в данном случае понадобится около трёх лет, чтобы поставить БЖРК «Баргузин» на вооружение.

Интересная деталь. Аббревиатура «ЯРС» расшифровывается как «Ядерная ракета сдерживания». Однако есть версия, что она может расшифровываться и как «Ядерная ракета Соломонова».

Mil.ru Пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс»

Подведём итоги. Юрий Соломонов однозначно отметил, что в части, касающейся Московского института теплотехники, «перевооружение РВСН идет блестяще». Он также добавил: «Думаю, всё движется к тому, что через три года, к 2024 году, произойдет полное обновление старой группировки на новые ракетные комплексы «ЯРС».

Уместно в качестве вывода привести слова президента России Владимира Путина на совещании 10 ноября 2020 года: «Подчеркну, несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада остаётся важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России. А если смотреть шире, то и глобальной стабильности. Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути, делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны».